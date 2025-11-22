Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Sau lũ hàng tấn rác ngổn ngang, thanh niên dốc sức dọn dẹp

Nữ Vương
Nữ Vương
22/11/2025 14:42 GMT+7

Cơn lũ kinh hoàng đã để lại cho người dân Khánh Hòa vô vàn thiệt hại nặng nề. Các đội hình thanh niên tình nguyện đang hết mình dốc sức hỗ trợ người dân khắc phục hư hại, dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ…

Sau lũ để lại hàng tấn rác ngổn ngang, sáng nay (22.11), tại tuyến biển Trần Phú (Khánh Hòa), hàng trăm lượt đoàn viên, sinh viên khẩn trương dọn rác, làm sạch bãi biển.

Đại diện Tỉnh đoàn Khánh Hòa cho biết hiện tại, tình trạng rác trôi dạt số lượng lớn: túi ny lông, chai nhựa, cành cây và rác sinh hoạt tràn lan khắp nơi. Ngay lập tức, các bạn đoàn viên, thanh niên hỗ trợ cùng những cô chú vệ sinh thu gom, phân loại rác, vận chuyển về điểm tập kết.

Sau lũ hàng tấn rác ngổn ngang, thanh niên dốc sức dọn dẹp - Ảnh 1.

Sau lũ hàng tấn rác ngổn ngang, thanh niên Tỉnh đoàn Khánh Hòa dốc sức dọn dẹp

ẢNH: CTV

Theo đại diện Tỉnh đoàn Khánh Hòa, chỉ trong buổi sáng, số lượng rác thu gom đã khoảng 4-5 tấn. Trong chiều nay và ngày mai đội hình tình nguyện viên vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ dọn sạch bãi biển, song song với việc đồng hành cùng người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Song song với đó, trước thực trạng mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa; nhiều hộ dân bị cuốn trôi tài sản, nhà cửa hư hỏng, sinh hoạt đảo lộn; một bộ phận bà con đang đối mặt với muôn vàn khó khăn về nhu yếu phẩm, nơi ở, nước sạch, vệ sinh môi trường và ổn định cuộc sống sau thiên tai… Phát huy truyền thống "tương thân tương ái", tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Tỉnh đoàn Khánh Hòa khẩn thiết kêu gọi đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên ở các địa bàn không bị ảnh hưởng bởi thiên tai cùng chung tay hướng về đồng bào vùng lũ bằng những hành động thiết thực và kịp thời.

Sau lũ hàng tấn rác ngổn ngang, thanh niên dốc sức dọn dẹp - Ảnh 2.

Sau lũ hàng tấn rác ngổn ngang, thanh niên dốc sức dọn dẹp - Ảnh 3.

Sau lũ hàng tấn rác ngổn ngang, thanh niên dốc sức dọn dẹp - Ảnh 4.

Sau lũ hàng tấn rác ngổn ngang, thanh niên dốc sức dọn dẹp - Ảnh 5.

Mỗi người một việc, cùng chung tay khắc phục hậu quả sau mưa lũ

ẢNH: CTV

Mỗi tấm lòng là một nguồn động viên quý giá. Đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh hãy tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ như: quyên góp nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu, sách vở, quần áo sạch và an toàn; tham gia đội hình thanh niên tình nguyện dọn vệ sinh môi trường sau lũ, hỗ trợ khắc phục hư hại tại nhà dân…

Trong lúc khó khăn, mỗi sự đóng góp, dù nhỏ, đều mang lại hơi ấm, niềm tin và sức mạnh để bà con vượt qua hậu quả thiên tai.

Sau lũ hàng tấn rác ngổn ngang, thanh niên dốc sức dọn dẹp - Ảnh 6.

Sau lũ hàng tấn rác ngổn ngang, thanh niên dốc sức dọn dẹp - Ảnh 7.

Sau lũ hàng tấn rác ngổn ngang, thanh niên dốc sức dọn dẹp - Ảnh 8.

Sau lũ hàng tấn rác ngổn ngang, thanh niên dốc sức dọn dẹp - Ảnh 9.

Sau lũ hàng tấn rác ngổn ngang, thanh niên dốc sức dọn dẹp - Ảnh 10.

Sau lũ hàng tấn rác ngổn ngang, thanh niên dốc sức dọn dẹp - Ảnh 11.

Các em nhỏ cũng tham gia hỗ trợ dọn rác sáng nay

ẢNH: CTV

 

