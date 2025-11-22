Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Thanh niên lao vào mọi nơi giúp dân vùng ngập nặng

Nữ Vương
Nữ Vương
22/11/2025 09:37 GMT+7

Ở những vùng ngập nặng, cô lập vô cùng nguy hiểm, thanh niên Tỉnh đoàn Đắk Lắk cùng với lực lượng chức năng vẫn túc trực bất kể ngày đêm cùng người dân vượt qua lũ dữ. Không công việc gì, không vùng hiểm nguy nào là thiếu vắng hình bóng của thanh niên tình nguyện.

Nhiều ngày qua, là những đêm trắng của các đoàn viên, thanh niên của tỉnh Đắk Lắk. Với sức trẻ, dù ở bất cứ đâu, bất cứ nhiệm vụ gì họ cũng không từ nan, tất cả cùng người dân vượt qua cơn lũ dữ chưa từng có trong lịch sử ở Đắk Lắk và Phú Yên cũ.

Nhiều ngày qua, là những đêm trắng của các đoàn viên, thanh niên của tỉnh Đắk Lắk cùng ứng cứu người dân vùng lũ

ẢNH: TỈNH ĐOÀN

Theo thông tin từ đại diện Tỉnh đoàn Đắk Lắk, những ngày qua, toàn lực đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh, kể cả những vùng trên cao không bị ảnh hưởng vẫn không quản ngại khó khăn cùng đến vùng ngập sâu của tỉnh tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo kịp thời giúp đưa bà con nhanh chóng đến nơi an toàn.

Hỏi về những khó khăn trong công tác hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn những ngày qua, đại diện Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho biết dù khó khăn thế nào anh em đoàn viên, thanh niên cũng không nản lòng, tất cả vì sự an toàn của người dân.

Nơi nào khó, thanh niên đều có mặt

ẢNH: TỈNH ĐOÀN

Nay khi nước lũ đã tạm thời rút dần, ngay lập tức Tỉnh đoàn Đắk Lắk ra quân các đội hình tình nguyện khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra.

Cơn lũ kinh hoàng đi qua gây thiệt hại nặng nề về tài sản người dân. Hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều công trình hạ tầng, nhà ở, hoa màu, vật nuôi bị hư hại, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc, nêu cao tinh thần xung kích, trách nhiệm với cộng đồng, nhằm kịp thời chia sẻ những khó khăn, mất mát với đồng bào vùng lũ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã huy động toàn bộ lực lượng đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tham gia hỗ trợ, giúp đỡ bà con nhân dân di dời đồ đạc ở vùng bị ngập lụt và vận động nguồn lực; vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ đến bà con nhân dân tại các vùng bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây ra.

Khi nước lũ rút dần, toàn lực thanh niên tham gia công tác hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, vận chuyển nhu yếu phẩm cứu giúp bà con nhân dân

ẢNH: TỈNH ĐOÀN

 

