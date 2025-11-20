‘SOS’ khắp mạng xã hội vì mất liên lạc với người thân vùng lũ

Anh Nguyễn Trọng Nhân (28 tuổi), ngụ tại xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa (trước đây là xã Cam Tân, tỉnh Khánh Hòa) cho biết nơi anh đang sinh sống bị ngập sâu, gia đình anh ở quê đúng ngay vùng lũ nên tình trạng nguy cấp hơn. Trong nhà hiện có ba mẹ khoảng 50 tuổi, bà ngoại 70 tuổi, chị gái 31 tuổi (đang mang thai), em gái út 16 tuổi và một cháu nhỏ 5 tuổi.

Theo lời anh Nhân, 3 giờ sáng 20.11 anh vẫn liên lạc được với gia đình tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (trước đây là thôn Phú Phong, xã Hòa Đồng, tỉnh Phú Yên) được báo nước đã dâng sát nóc nhà. "Hiện tại thì gia đình ở vùng lũ mất điện, rồi mất luôn sóng điện thoại. Tôi bắt đầu mất liên lạc hoàn toàn với gia đình", anh Nhân nói.

Các lực lượng chức năng nỗ lực cứu hộ người dân vùng lũ ẢNH: TỈNH ĐOÀN ĐẮK LẮK

Anh cho biết đã gọi cho các đầu mối cứu hộ địa phương từ 13 giờ chiều ngày 19.11 đến cả đêm nhưng không ai nghe máy. Đến khoảng 3 giờ sáng nay, chị gái anh gọi lại được một lần, cho biết cả nhà đang rất lạnh, đói và chưa được hỗ trợ. Sau cuộc gọi ngắn đó, gia đình tiếp tục mất liên lạc.

"Hiện tôi cũng đang bị ngập ở xã Suối Dầu, nhưng vẫn cố tìm cách liên hệ cứu hộ cho gia đình. Tới nay vẫn chưa có thông tin nào", anh Nhân lo lắng chia sẻ.

Bên cạnh đó, những người con đang ở xa cũng đứng ngồi không yên khi gia đình rơi vào vùng ngập sâu. Họ gần như chỉ có thể bám vào mạng xã hội để cập nhật từng dòng tin, chờ đợi tín hiệu điện thoại chập chờn từ người thân, hoặc tìm số liên hệ cứu hộ qua các nhóm cộng đồng.

Nguyễn Ngọc Thủy Tiên đăng bài kêu cứu và hiện nay Tiên cho biết gia đình bạn đã được lực lượng chức năng tiếp cận và cứu hộ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Các bài đăng cầu cứu khắp mạng xã hội từ tối qua đến giờ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chị Trần Thị Minh Huyền (30 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Đồng Nai, cho biết suốt từ đêm 19.11 đến nay, chị gần như đứng ngồi không yên vì mất liên lạc với gia đình tại P.Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk (trước đây là thôn Bàn Nham Bắc, P.Hòa Xuân Tây, tỉnh Phú Yên). Trong nhà hiện có ba mẹ ngoài 55 tuổi, cùng hai cháu nhỏ một đứa 3 tuổi và một đứa 10 tuổi. Nhà nội của chị ở sát bên gồm hai người lớn đã hơn 80 tuổi, trong đó một người đi lại khó khăn và một người bị tai biến.

Chị Huyền cho biết buổi sáng 20.11, mẹ chị chỉ kịp nhắn tin thông báo nước lũ dâng rất nhanh, sau đó không thể liên lạc được nữa. "Theo thông tin tôi cập nhật từ hàng xóm, nước đã gần đến nóc nhà. Điện thoại không gọi được, tôi không biết tình hình ngoài đó ra sao", chị nói.

Từ tối qua đến nay, chị Huyền cố gắng liên hệ các nhóm cứu trợ địa phương nhưng chưa nhận được phản hồi. Hiện gia đình đang rất cần áo phao, nước uống và lương thực để kiên trì đợi mưa và lũ nhanh chóng qua đi.

Từng giờ, thậm chí từng phút trôi qua, mạng xã hội liên tục xuất hiện các bài đăng kêu cứu từ những người con đang ở xa, lo lắng cho gia đình mắc kẹt trong vùng lũ. Song song đó, cũng có nhiều thông tin từ các nhóm thiện nguyện và lực lượng hỗ trợ, cho biết họ đang chuẩn bị áo phao, cano, lương thực và nước uống để tiếp cận các khu vực bị cô lập.