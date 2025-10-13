Tấm lòng của tuổi trẻ dành cho đồng bào lũ lụt

Cậu bé 9 tuổi kể về giây phút bị lũ trong đêm

Điểm đến đầu tiên của đoàn công tác là gia đình bà Sầm Thị Liên (61 tuổi) và cháu Nông Bảo An (9 tuổi) ở bản Còn Trang, xã Xuân Lương. Đường vào nhà vẫn còn gần 1 km ngập ngụa trong lớp bùn dày đặc, khiến việc đi lại vô cùng khó khăn. Căn nhà nhỏ của hai bà cháu đã bị nước lũ cuốn trôi toàn bộ tài sản, chỉ còn lại chiếc giường gỗ đang được đem phơi.

Sau lũ, nhà bà Sầm Thị Liên chỉ còn chiếc giường là tài sản duy nhất sử dụng được ẢNH: VŨ THƠ

Hoàn cảnh của Nông Bảo An rất đáng thương khi mẹ đã bỏ em đi từ khi em mới 1 tuổi, bố đi làm công nhân xa nhà, nên em và bà nội gặp rất nhiều khó khăn. Trong trận lũ dữ, hai bà cháu đã bám trụ lên xà nhà và may mắn được bộ đội kịp thời đến dỡ mái, cứu ra ngoài khi nước đã gần chạm nóc nhà.

Kể lại giây phút kinh hoàng đó, An vẫn không khỏi sợ hãi. "Lúc đó con đang ngủ say thì bà đánh thức vì nghe thấy tiếng mèo kêu lạ. Bà thò tay xuống gầm giường và giật mình khi thấy nước đã ngập mênh mông. "Bà vội gọi con dậy và gọi điện cầu cứu nhưng không ai nghe máy", An kể.

Anh Bùi Quang Huy và thành viên đoàn công tác thăm hỏi hoàn cảnh hai bà cháu Nông Bảo An ẢNH: VŨ THƠ

Không còn cách nào khác, hai bà cháu trèo lên chiếc tủ quần áo. An nhớ lại: "Bà lấy điện thoại ở dưới giường lên rồi hai bà cháu trèo lên tủ ngồi. Lúc sau, cái bảng điện bị ngập nước nhưng vẫn còn điện, xong chỉ một tý là điện tắt. May con biết trèo lên tủ để ngồi"!

Anh Bùi Quang Huy ân cần hỏi thăm sức khỏe, chia sẻ với mất mát của gia đình, đồng thời trao phần quà hỗ trợ gồm 10 triệu đồng, bộ sách vở, đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm thiết yếu. Anh động viên hai bà cháu vững vàng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tấm lòng của tuổi trẻ cả nước

Đoàn công tác đã đến gia đình vợ chồng anh Phạm Thành Lâm và chị Hoàng Thị Gió ở bản Thái Hà, xã Đồng Kỳ. Ngôi nhà nhỏ của họ có 7 người sinh sống, trong đó có 2 cụ già trên 80 tuổi và 2 con nhỏ: cháu Phạm Thành An (lớp 3) và Phạm Thúy Ngân (lớp 1).

Anh Bùi Quang Huy thăm hỏi và tặng quà gia đình chị Hoàng Thị Gió ẢNH: MINH NGỌC

Khi cơn lũ đi qua, cả gia đình cũng chỉ còn lại 2 chiếc giường còn sử dụng được. Mọi thứ đều bị cuốn trôi hoặc hỏng do ngâm dưới nước.

Trực tiếp trao tặng 10 triệu đồng cùng các phần quà gồm gạo, mì tôm, nước, sữa và dầu ăn, anh Bùi Quang Huy chia sẻ: "Những món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của tuổi trẻ cả nước, mong các gia đình sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống".

Anh Bùi Quang Huy (bìa trái) thăm hỏi, trao quà cho Đoàn Thanh niên xã Hợp Thịnh tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt tại địa phương ẢNH: MINH NGỌC

Nhận được quà tặng, chị Hoàng Thị Gió không khỏi xúc động cảm ơn tình cảm của Đoàn Thanh niên và sự quan tâm của chính quyền địa phương. Chị Gió cho biết, đây là món quà rất lớn để gia đình chị vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Cùng ngày, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng đến thăm, động viên lực lượng thanh niên tình nguyện đang hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ tại Trường THCS Đông Sơn.

Anh Bùi Quang Huy biểu dương tinh thần xung kích, không ngại khó của đoàn viên, thanh niên Bắc Ninh trong những ngày mưa bão vừa qua.

