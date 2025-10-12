T.Ư Đoàn thăm, tặng quà thanh thiếu nhi Nghệ An bị thiệt hại do bão số 10

Tham gia đoàn công tác còn có chị Nguyễn Thị Phương Thúy, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An.

Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho em Hoàng Thị Bảo Ngọc (8 tuổi, ngụ khối Nghi Tân 4, P.Cửa Lò). Nhà nghèo, bị bão số 10 tốc mái, nước dâng ngập sâu hơn 1 m khiến cả gia đình Ngọc phải đi sơ tán. Tuy không có thiệt hại về người nhưng bão, lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho gia đình em, nhiều tài sản bị ngâm nước, hư hỏng.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang thăm hỏi chị Nguyễn Thị Hương, mẹ em Bảo Ngọc có nhà bị thiệt hại nặng sau bão số 10 ẢNH: K.H

Chị Nguyễn Thị Hương, mẹ của Bảo Ngọc, cho biết hôm bão đổ bộ, chồng đi làm xa, bão chưa tan, nước đã tràn vào nhà khiến chị chỉ biết ôm 4 con chạy ra khỏi nhà để lánh nạn, không kịp mang theo thứ gì.

Tại đây, đoàn đã chia sẻ, động viên chị Hương và trao cho gia đình chị Hương 10 triệu đồng tiền mặt cùng sữa và ba lô.

Trao tặng tiền mặt và quà cho gia đình em Bảo Ngọc ẢNH: K.H

Tiếp đó, đoàn đã đến nhà em Nguyễn Trương Gia Bảo (9 tuổi, ở khối Mỹ Thắng, P.Cửa Lò). Bảo bị khuyết tật, gia đình em khó khăn. Căn nhà bị bão tốc mái, chưa thể sửa chữa, đang phải căng bạt để ở tạm.

Chị Trương Thị Minh, mẹ Gia Bảo cho biết Bảo bị chứng tự kỷ, hàng ngày mẹ phải đưa đến lớp học chuyên biệt để vừa học vừa điều trị.

"Hai vợ chồng công việc không ổn định, bão làm toàn bộ tài sản bên trong nhà hư hỏng hết rồi, không biết khi nào mới sắm lại được", chị Minh buồn bã nói.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trò chuyện, chia sẻ với em Gia Bảo ẢNH: K.H

Sau khi thăm hỏi, động viên, Bí thư T.Ư Đoàn đã trao tặng gia đình chị Minh 10 triệu đồng tiền mặt, sữa và sách.

Cùng cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị Cảnh (76 tuổi, ngụ khối Điện Biên, P.Cửa Lò) sống neo đơn. Bão số 10 đã khiến căn nhà cấp 4 của bà bị hư hại nặng nề. Đoàn đã trao quà, chia sẻ và động viên bà sớm vượt qua khó khăn.

Đoàn động viên, thăm hỏi, tặng quà cụ Nguyễn Thị Cảnh ẢNH: K.H

T.Ư Đoàn đã trao tiền và quà trị giá 905 triệu đồng cho người dân Nghệ An bị thiệt hại do bão số 10 ẢNH: K.H

Dịp này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn hỗ trợ trị giá 905 triệu đồng, bao gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm, trang thiết bị học tập và kinh phí sửa chữa, lợp lại mái nhà cho 15 hộ gia đình thiếu nhi bị thiệt hại nặng sau bão. Các phần quà còn lại được bàn giao cho Tỉnh đoàn Nghệ An để tiếp tục phân bổ, hỗ trợ kịp thời đến các địa phương và những gia đình bị ảnh hưởng bão.

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm cộng đồng của tuổi trẻ cả nước nhằm động viên, góp phần giúp bà con và các em thiếu nhi vùng bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, học tập và sinh hoạt trở lại.



