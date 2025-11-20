Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Thanh niên không quản hiểm nguy, trắng đêm vào vùng lũ cứu dân

Nữ Vương
Nữ Vương
20/11/2025 18:03 GMT+7

Khi nước lũ dâng cao, các đội hình thanh niên tình nguyện của Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã ngay lập tức vào cuộc, ứng cứu người dân 24/24. Các bạn đối mặt với rất nhiều nguy hiểm như dòng nước chảy xiết, nguy cơ sạt lở, các vật sắc nhọn trôi nổi trong nước. Nhiều bạn bị thương do va quẹt nhưng vẫn tiếp tục bám trụ làm nhiệm vụ…

Từ khi lũ bắt đầu dâng cao đến thời điểm hiện tại, Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã huy động 64/64 Đoàn xã, phường, tổng lực lượng hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh tham gia công tác ứng phó, cứu trợ và hỗ trợ người dân.

Anh Trần Quang Huy, chuyên viên ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, cho biết Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện (đảm bảo an toàn, có phân công nhiệm vụ rõ ràng) để hỗ trợ cho bà con nhân dân từ ngày 17.11. Ngay khi có lệnh, các đội hình này lập tức có mặt tại các điểm nóng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương để triển khai nhiệm vụ. Con số này vẫn đang tiếp tục được huy động bổ sung tùy theo diễn biến của mưa lũ.

Thanh niên không quản hiểm nguy, trắng đêm vào vùng lũ cứu dân- Ảnh 1.

Thanh niên không quản hiểm nguy, trắng đêm vào vùng lũ cứu dân- Ảnh 2.

Thanh niên không quản hiểm nguy, trắng đêm vào vùng lũ cứu dân- Ảnh 3.

Thanh niên không quản hiểm nguy, trắng đêm vào vùng lũ cứu dân- Ảnh 4.

Thanh niên không quản hiểm nguy, trắng đêm vào vùng lũ cứu dân- Ảnh 5.

Thanh niên không quản hiểm nguy, trắng đêm vào vùng lũ cứu dân- Ảnh 6.

Các đội hình tình nguyện không quản ngày đêm cùng lực lượng chức năng cứu hộ người dân vùng lũ tại Khánh Hòa

ẢNH: TỈNH ĐOÀN

Các đội hình thanh niên tình nguyện được phân công túc trực 24/24 tại các địa bàn trọng yếu, có nguy cơ cao, cụ thể: sông Cái Nha Trang, sông Cái Phan Rang, sông Dinh Ninh Hòa…

Các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ di dời, sơ tán khẩn cấp. Ưu tiên hỗ trợ các gia đình chính sách, người già neo đơn, người khuyết tật, phụ nữ mang thai và trẻ em di dời đến các địa điểm trú ẩn an toàn (như trường học, nhà văn hóa, trụ sở cơ quan…).

Không những thế, ngay từ thời điểm mưa lớn, từ ngày 18.11, các đội hình thanh niên tình nguyện đã giúp dân chằng chống nhà cửa, kê cao tài sản. Cụ thể hỗ trợ người dân di chuyển tài sản có giá trị, vật nuôi, lương thực lên các vị trí cao ráo, an toàn để giảm thiểu thiệt hại.

Thanh niên không quản hiểm nguy, trắng đêm vào vùng lũ cứu dân- Ảnh 7.

Thanh niên không quản hiểm nguy, trắng đêm vào vùng lũ cứu dân- Ảnh 8.

Thanh niên không quản hiểm nguy, trắng đêm vào vùng lũ cứu dân- Ảnh 9.

Thanh niên không quản hiểm nguy, trắng đêm vào vùng lũ cứu dân- Ảnh 10.

Thanh niên không quản hiểm nguy, trắng đêm vào vùng lũ cứu dân- Ảnh 11.

Toàn lực ứng cứu người dân khỏi vùng nguy hiểm

ẢNH: TỈNH ĐOÀN

Khi nước lũ dâng cao, nhiều vùng ở Khánh Hòa bị cô lập và ngập nghiêm trọng, các đội hình thanh niên tình nguyện của Tỉnh đoàn đã kịp thời hỗ trợ tại các khu vực bị chia cắt, cô lập. Phối hợp với các lực lượng sử dụng ghe, xuồng, các phương tiện chuyên dụng để tiếp cận các khu dân cư bị cô lập, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu như nước uống, mì tôm, lương khô và thuốc men…

Ngoài ra, đội hình thanh niên tình nguyện đã tham gia phân luồng, hướng dẫn giao thông: cắm biển cảnh báo, túc trực tại các tuyến đường bị ngập sâu, các ngầm tràn nguy hiểm để hướng dẫn người dân không đi vào khu vực nguy hiểm.

Khi người dân đang chới với trong lũ dữ, hình ảnh thanh niên tình nguyện bất chấp hiểm nguy cùng lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường để cứu trợ kịp thời, đã cho thấy tinh thần xung kích, dấn thân của tuổi trẻ Khánh Hòa được thể hiện rõ nét nhất.

Anh Huy cho biết trước đây Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã ban hành công văn yêu cầu thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện ứng phó với mưa lũ, nên xã, phường nào cũng có đội hình sẵn sàng hỗ trợ cho bà con. Chưa kể một số đoàn viên, thanh niên đồng thời cũng công tác trong ngành công an, dân quân tại địa phương cũng tích cực hỗ trợ.

Thanh niên không quản hiểm nguy, trắng đêm vào vùng lũ cứu dân- Ảnh 12.

Thanh niên không quản hiểm nguy, trắng đêm vào vùng lũ cứu dân- Ảnh 13.

Thanh niên không quản hiểm nguy, trắng đêm vào vùng lũ cứu dân- Ảnh 14.

Thanh niên không quản hiểm nguy, trắng đêm vào vùng lũ cứu dân- Ảnh 15.

Không quản ngại khó khăn, hiểm nguy vào vùng lũ cứu dân

ẢNH: TỈNH ĐOÀN

"Các tình nguyện viên đã làm việc không kể ngày đêm, nhiều đội hình đã túc trực 2-3 ngày liền tại các điểm nóng. Hình ảnh những màu áo xanh tình nguyện lấm lem bùn đất, dầm mình trong dòng nước lũ để đẩy ghe, cõng người già đã trở nên rất quen thuộc. Các bạn đã phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm như dòng nước chảy xiết, nguy cơ sạt lở, các vật sắc nhọn trôi nổi trong nước. Nhiều bạn bị thương do va quẹt nhưng vẫn tiếp tục bám trụ làm nhiệm vụ", anh Huy chia sẻ.

Anh Huy cũng cho biết những ngày này điều kiện sinh hoạt vô cùng thiếu thốn, các bạn phải ăn những bữa cơm nguội lạnh, ổ bánh mì vội ngay trên ghe, xuồng hoặc bên hiên nhà dân. Giấc ngủ chập chờn ngay tại các điểm sơ tán, nhưng chỉ cần nghe tin báo có người dân cần giúp đỡ, tất cả lại lập tức lên đường.

Thanh niên không quản hiểm nguy, trắng đêm vào vùng lũ cứu dân- Ảnh 16.

Thanh niên không quản hiểm nguy, trắng đêm vào vùng lũ cứu dân- Ảnh 17.

Thanh niên không quản hiểm nguy, trắng đêm vào vùng lũ cứu dân- Ảnh 18.

Thanh niên không quản hiểm nguy, trắng đêm vào vùng lũ cứu dân- Ảnh 19.

Thanh niên không quản hiểm nguy, trắng đêm vào vùng lũ cứu dân- Ảnh 20.

Thanh niên không quản hiểm nguy, trắng đêm vào vùng lũ cứu dân- Ảnh 21.

Thanh niên không quản hiểm nguy, trắng đêm vào vùng lũ cứu dân- Ảnh 22.

Hình ảnh các đội hình thanh niên tình nguyện có mặt khắp mọi nơi để kịp thời cứu giúp người dân

ẢNH: TỈNH ĐOÀN

Tinh thần quả cảm, lòng nhiệt huyết và trách nhiệm với cộng đồng của các tình nguyện viên chính là nguồn động lực to lớn, góp phần cùng các lực lượng và chính quyền địa phương giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản, làm sáng đẹp thêm hình ảnh của tuổi trẻ Khánh Hòa trong lòng nhân dân. Tỉnh đoàn Khánh Hòa cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con cho đến khi cuộc sống hoàn toàn ổn định trở lại bình thường.

Tin liên quan

‘SOS’ khắp mạng xã hội vì mất liên lạc với người thân vùng lũ

‘SOS’ khắp mạng xã hội vì mất liên lạc với người thân vùng lũ

Nước lũ dâng cao, nhiều gia đình bị cô lập, sóng điện thoại chập chờn khiến việc liên lạc với bên ngoài vô cùng khó khăn. Những người con xa quê cũng mất liên lạc với người nhà ở vùng lũ, tìm cách cầu cứu sự giúp đỡ khắp nơi trên mạng xã hội.

'Cứu với', 'không liên lạc được', 'nước đang lên'… đang chia sẻ chóng mặt

Bất lực, xót xa khi người thân đối mặt hiểm nguy trong lũ dữ

Khám phá thêm chủ đề

thanh niên tình nguyện Khánh Hòa cứu giúp dân vùng lũ đội hình cứu hộ Khánh Hòa cứu hộ lũ Khánh Hòa lũ khánh hòa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận