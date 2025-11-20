Thanh niên không quản hiểm nguy, trắng đêm vào vùng lũ cứu dân

Từ khi lũ bắt đầu dâng cao đến thời điểm hiện tại, Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã huy động 64/64 Đoàn xã, phường, tổng lực lượng hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh tham gia công tác ứng phó, cứu trợ và hỗ trợ người dân.

Anh Trần Quang Huy, chuyên viên ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, cho biết Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện (đảm bảo an toàn, có phân công nhiệm vụ rõ ràng) để hỗ trợ cho bà con nhân dân từ ngày 17.11. Ngay khi có lệnh, các đội hình này lập tức có mặt tại các điểm nóng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương để triển khai nhiệm vụ. Con số này vẫn đang tiếp tục được huy động bổ sung tùy theo diễn biến của mưa lũ.

Các đội hình tình nguyện không quản ngày đêm cùng lực lượng chức năng cứu hộ người dân vùng lũ tại Khánh Hòa ẢNH: TỈNH ĐOÀN

Các đội hình thanh niên tình nguyện được phân công túc trực 24/24 tại các địa bàn trọng yếu, có nguy cơ cao, cụ thể: sông Cái Nha Trang, sông Cái Phan Rang, sông Dinh Ninh Hòa…

Các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ di dời, sơ tán khẩn cấp. Ưu tiên hỗ trợ các gia đình chính sách, người già neo đơn, người khuyết tật, phụ nữ mang thai và trẻ em di dời đến các địa điểm trú ẩn an toàn (như trường học, nhà văn hóa, trụ sở cơ quan…).

Không những thế, ngay từ thời điểm mưa lớn, từ ngày 18.11, các đội hình thanh niên tình nguyện đã giúp dân chằng chống nhà cửa, kê cao tài sản. Cụ thể hỗ trợ người dân di chuyển tài sản có giá trị, vật nuôi, lương thực lên các vị trí cao ráo, an toàn để giảm thiểu thiệt hại.

Toàn lực ứng cứu người dân khỏi vùng nguy hiểm ẢNH: TỈNH ĐOÀN

Khi nước lũ dâng cao, nhiều vùng ở Khánh Hòa bị cô lập và ngập nghiêm trọng, các đội hình thanh niên tình nguyện của Tỉnh đoàn đã kịp thời hỗ trợ tại các khu vực bị chia cắt, cô lập. Phối hợp với các lực lượng sử dụng ghe, xuồng, các phương tiện chuyên dụng để tiếp cận các khu dân cư bị cô lập, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu như nước uống, mì tôm, lương khô và thuốc men…

Ngoài ra, đội hình thanh niên tình nguyện đã tham gia phân luồng, hướng dẫn giao thông: cắm biển cảnh báo, túc trực tại các tuyến đường bị ngập sâu, các ngầm tràn nguy hiểm để hướng dẫn người dân không đi vào khu vực nguy hiểm.

Khi người dân đang chới với trong lũ dữ, hình ảnh thanh niên tình nguyện bất chấp hiểm nguy cùng lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường để cứu trợ kịp thời, đã cho thấy tinh thần xung kích, dấn thân của tuổi trẻ Khánh Hòa được thể hiện rõ nét nhất.

Anh Huy cho biết trước đây Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã ban hành công văn yêu cầu thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện ứng phó với mưa lũ, nên xã, phường nào cũng có đội hình sẵn sàng hỗ trợ cho bà con. Chưa kể một số đoàn viên, thanh niên đồng thời cũng công tác trong ngành công an, dân quân tại địa phương cũng tích cực hỗ trợ.

Không quản ngại khó khăn, hiểm nguy vào vùng lũ cứu dân ẢNH: TỈNH ĐOÀN

"Các tình nguyện viên đã làm việc không kể ngày đêm, nhiều đội hình đã túc trực 2-3 ngày liền tại các điểm nóng. Hình ảnh những màu áo xanh tình nguyện lấm lem bùn đất, dầm mình trong dòng nước lũ để đẩy ghe, cõng người già đã trở nên rất quen thuộc. Các bạn đã phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm như dòng nước chảy xiết, nguy cơ sạt lở, các vật sắc nhọn trôi nổi trong nước. Nhiều bạn bị thương do va quẹt nhưng vẫn tiếp tục bám trụ làm nhiệm vụ", anh Huy chia sẻ.

Anh Huy cũng cho biết những ngày này điều kiện sinh hoạt vô cùng thiếu thốn, các bạn phải ăn những bữa cơm nguội lạnh, ổ bánh mì vội ngay trên ghe, xuồng hoặc bên hiên nhà dân. Giấc ngủ chập chờn ngay tại các điểm sơ tán, nhưng chỉ cần nghe tin báo có người dân cần giúp đỡ, tất cả lại lập tức lên đường.

Hình ảnh các đội hình thanh niên tình nguyện có mặt khắp mọi nơi để kịp thời cứu giúp người dân ẢNH: TỈNH ĐOÀN

Tinh thần quả cảm, lòng nhiệt huyết và trách nhiệm với cộng đồng của các tình nguyện viên chính là nguồn động lực to lớn, góp phần cùng các lực lượng và chính quyền địa phương giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản, làm sáng đẹp thêm hình ảnh của tuổi trẻ Khánh Hòa trong lòng nhân dân. Tỉnh đoàn Khánh Hòa cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con cho đến khi cuộc sống hoàn toàn ổn định trở lại bình thường.