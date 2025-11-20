'Cứu với', 'không liên lạc được', 'nước đang lên'… được chia sẻ với tốc độ chóng mặt

Trong bối cảnh lũ lụt ngày càng nghiêm trọng, cộng đồng mạng đang dồn dập kêu gọi sự giúp đỡ từ lực lượng chức năng để tiếp cận những khu vực ngập sâu. Nhiều người thân và bạn bè đang gấp rút tìm kiếm thông tin để hỗ trợ những ai bị ảnh hưởng bởi lũ.

Vũ Đoan Bích Ngọc, cựu sinh viên Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình II (TP.HCM), cho biết người thân của cô ở Xóm Cát, thôn Đông 3, xã Diên Điền, Khánh Hòa đã mắc kẹt hơn 18 giờ đồng hồ liền. Ngọc kể gia đình hơn 10 người, gồm trẻ nhỏ và người già trên 70 tuổi, bị nước lũ dâng vào nhà, buộc phải trèo lên trần la phông để tránh ngập.

"Nhà đổ bê tông nên không thể thoát ra ngoài. Nước lên rất nhanh, mọi người không còn chỗ trú ẩn an toàn. Mình mong mọi người chia sẻ thông tin và hỗ trợ giúp gia đình. Số điện thoại người thân của mình là 0335431486 – 0905113909", Ngọc chia sẻ

Cư dân mạng liên tục kêu cứu vì mực nước tăng lên quá nhanh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tình cảnh tương tự được anh Nguyễn Kim Tuyến (35 tuổi), làm việc ở P.Thông Tây Hội (TP.HCM) chia sẻ. Anh cho biết khu vực Tây Hòa, Phú Yên (cũ), hiện tại là Đắk Lắk, vẫn đang bị cô lập. Nhiều hộ không thể ra ngoài vì bốn bề là nước. Gia đình anh có mẹ lớn tuổi và cháu nhỏ trú ở đây nhưng cả ngày qua không thể liên lạc. "Không có đồ ăn, nước uống. Vừa lạnh vừa đói, không biết mẹ và cháu hiện giờ ra sao. Mong lực lượng cứu hộ tiếp cận khu vực này càng sớm càng tốt", anh Tuyến nói.

Nguyễn Hoàng My (23 tuổi), cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học Huế, ĐH Huế, hiện đang làm việc tại TP.HCM, cho biết khu vực nhà My ở thôn Phú Ân Nam 2, dốc Cà Lăm, Diên An có 3 nhà ngập sâu, mất liên lạc từ chiều hôm qua đến nay. "Gia đình có nhiều người già, nước đã lên đến nóc. Ai biết số điện thoại lực lượng cứu hộ gần khu vực Diên An xin chỉ giúp", My chia sẻ. Hiện tại, My được 1 số bạn bè ở TP.HCM tìm giúp các số điện thoại của lực lượng cứu hộ tại quê nhà, nhưng cô gái vẫn đang thấp thỏm đợi tin…

Những thông tin, hình ảnh kêu cứu khiến người trẻ không khỏi xót lòng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk), chị Ka Pá Hờ Thảo (27 tuổi), ngụ xã Sông Hinh, mô tả cảnh tượng nơi chị sinh sống chỉ thấy "mênh mông nước". Mưa lớn, đường bị ngập sâu, sạt lở liên tục. Nhà chị gần thủy điện Sông Ba Hạ, nghe thông báo nước tràn bờ và có thể phải xả lũ trong vài giờ tới.

"Các huyện như Tây Hòa, Đông Hòa, Đồng Xuân, Sơn Hòa (cũ)… chỗ nào cũng là biển nước. Khắp nơi đều có tiếng kêu cứu. Em trai chồng mình suýt bị nước cuốn khi đang trên đường về nhà, xe máy mất tích luôn, may mắn người còn an toàn", chị kể.

Các fanpage tại Phú Yên (cũ) liên tục kêu phát thông tin kêu cứu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Không chỉ mất mát tài sản, nhiều người còn đối mặt nguy hiểm khi tiếp tục bị chia cắt. Đào Thị Xuân Thơ (28 tuổi), làm việc tại Công ty Đất Vàng (TP.HCM), quê Đắk Lắk (Phú Yên cũ), nói tối qua mạng xã hội tràn ngập lời cầu cứu thì sáng nay là tiếng than khóc.

"Bà con ngồi trên mái nhà, đói rét, chờ lực lượng cứu hộ trong khắc khoải. Chỉ mong sao trời thương, lực lượng cứu hộ tiếp cận kịp thời để cứu được mạng người. Tết này mình chỉ cần mọi người còn đủ mặt, không cần bánh kẹo, rượu thịt gì hết", Thơ nói.

Cô cũng chia sẻ thêm rằng nhiều khu vực vùng quê Phú Yên cũ đang chìm trong đêm tối vì mất điện, mất sóng, không thể liên lạc. Nhiều người lớn tuổi và trẻ nhỏ kiệt sức vì lạnh và đói. Những hình ảnh người dân ngồi co ro trên mái tôn, xung quanh là nước đang lên, khiến người xa quê như Thơ càng thêm xót xa.

Nguyễn Tiến Dương (25 tuổi), quê xã Eana, tỉnh Đắk Lắk, đang ngụ tại chung cư K300 (TP.HCM), cho biết gia đình anh đang đối diện nguy cơ mất mùa.

"Nước trên sông dâng rất nhanh. Giờ đang vào mùa thu hoạch cà phê nên chỉ sợ ngập lụt sẽ khiến bà con mất trắng. Nghe gia đình than thở mà mình không còn tâm trí làm việc. Mong trời ngớt mưa để người dân không còn phải kêu cứu nữa", Dương nói.

Những tiếng kêu cứu vẫn còn liên tục vang lên trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Các dòng trạng thái ngắn, đôi khi chỉ vài chữ "cứu với", "không liên lạc được", "nước đang lên"… được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Trong bối cảnh nhiều khu vực mất điện, mất sóng, không phải tiếng kêu cứu nào cũng được nhìn thấy kịp thời khiến nhiều bạn trẻ càng thêm lo lắng.