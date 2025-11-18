Anh Bùi Quang Huy thăm, chia sẻ khó khăn với thầy và trò vùng lũ TP.Huế

Sáng nay 18.11, trong lúc nhiều khu vực tại TP.Huế vẫn còn ngập lụt, đoàn công tác do anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, dẫn đầu đã có mặt để kịp thời chia sẻ những khó khăn với giáo viên và học sinh.

Thời điểm đoàn công tác có mặt, học sinh Trường THPT Đặng Trần Côn đang phải nghỉ học vì mưa lũ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đi cùng đoàn có ông Hoàng Khánh Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TP.Huế; anh Nguyễn Thanh Hoài, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế, Bí thư Thành đoàn Huế; đại diện Sở GD-ĐT và các nhà hảo tâm.

Điểm dừng chân đầu tiên là Trường THPT Đặng Trần Côn, một trong những ngôi trường chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua. Dù đã chủ động kê cao bàn ghế, thiết bị để ứng phó, nhưng lũ quá lớn vẫn gây hư hại nhiều trang thiết bị.

Anh Bùi Quang Huy cùng đoàn công tác đi thăm các phòng học, nghe lãnh đạo nhà trường báo cáo tình hình thiệt hại ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cô Võ Thị Hải Lê, Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Trần Côn, đưa đoàn công tác đi thăm từng phòng học, cho biết đợt lũ vừa qua dù đã chủ động kê cao bàn ghế, đồ đạc nhưng nước quá lớn đã làm hư hại cho nhà trường và gia đình các học sinh. "Theo thống kê ban đầu, có đến 800 học sinh bị hư hại sách vở, quần áo", cô Lê nói.

Thấu hiểu những mất mát này, anh Bùi Quang Huy đã gửi lời động viên, chia sẻ, đồng thời trao 50 triệu đồng cho nhà trường để khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ. Dịp này, 20 suất quà (mỗi suất 2 triệu đồng) đã được trao tận tay 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Bùi Quang Huy động viên thầy cô Trường THPT Đặng Trần Côn sớm vượt qua khó khăn ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cũng trong dịp này, T.Ư Đoàn cùng Công ty AmWay trao 200 triệu đồng và Tập đoàn Thiên Long hỗ trợ dụng cụ học tập (trị giá 300 triệu đồng) cho Thành đoàn Huế.



Đoàn công tác tiếp tục ghé thăm nhà cô Trịnh Thị Mỹ Thuận, giáo viên Trường THCS Tôn Thất Tùng, một trong những giáo viên bị thiệt hại nặng nề nhất. Cô Thuận ngoài vai trò là giáo viên còn là đoàn viên năng nổ của trường. Vợ chồng cô đang trọ ở P.Thuận Hóa.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

50 triệu đồng được trao tặng để Trường THPT Đặng Trần Côn khắc phục hậu quả sau mưa lũ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhớ lại những ngày lũ bủa vây, cô Thuận kể: "Lúc lũ dâng, nước tràn vào nhà cao hơn 1 m. Chồng đi làm ăn xa, một mình tôi phải lo liệu, nhìn đồ dùng sinh hoạt như tivi, tủ lạnh, cả thiết bị dạy học bị hư hại nhưng cũng đành thả tay".

Thế nhưng, với tinh thần xung kích của người trẻ, dù chưa kịp dọn dẹp căn nhà bị thiệt hại do lũ, cô Thuận vẫn đến trường cùng cán bộ, giáo viên nỗ lực dọn dẹp để kịp đón học sinh trở lại lớp.

Anh Bùi Quang Huy và đoàn công tác đến thăm, tặng số tiền 10 triệu đồng cho cô Trịnh Thị Mỹ Thuận (giữa) ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhận được số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng cùng lời chúc mừng đầy ấm áp của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhân Ngày hiến chương nhà giáo 20.11, cô Thuận bày tỏ sự bất ngờ và xúc động. "Trong mưa lũ thì ai cũng đều thiệt hại nên tôi không nghĩ bản thân sẽ nhận được quà từ T.Ư Đoàn và các nhà hảo tâm. Đây là động lực rất lớn để tôi vượt qua khó khăn, đặc biệt hơn là trong dịp hiến chương này. Tôi vô cùng biết ơn", cô Thuận nói.