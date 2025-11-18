Cô gái 20 tuổi giữa biển nước triều cường khiến mạng xã hội rưng rưng

Thời gian qua, mỗi khi triều cường dâng, TP.Cần Thơ có nhiều tuyến đường bị ngập sâu, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại các tuyến đường như Cách Mạng Tháng Tám, Bùi Hữu Nghĩa...

Những ngày này, lực lượng công an, bộ đội, đoàn thanh niên luôn có mặt kịp thời tại những đoạn ngập sâu để hỗ trợ người dân. Hình ảnh họ hết lòng làm việc, không ngại vất vả đã đọng lại trong lòng người dân nhiều tình cảm và ấn tượng đẹp. Trong đó, Phạm Thảo Trang là một trong những bạn trẻ có tinh thần tham gia rất tích cực, nhiều hôm đã một mình xuống đường giúp đỡ bà con.

Trang đang học năm 3 ngành truyền thông đa phương tiện, Trường ĐH Nam Cần Thơ. Nhà Trang nằm trong con hẻm trên đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn thuộc P.Cái Khế), tuyến đường nằm cạnh sông Hậu nên thường bị ngập nặng. Cũng như bà con ở đây, nhiều đồ đạc trong gia đình của Trang đã phải kê lên cao để không bị chìm trong nước. Cuộc sống đảo lộn, đi lại khó khăn, sinh hoạt bất tiện là điều mà nữ sinh này rất hiểu.

Phạm Thảo Trang dẫn xe giúp người lớn tuổi khi triều cường dâng cao ở Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Ngoài tham gia cùng Đoàn P.Cái Khế, nhiều ngày Trang còn tự ra đường giúp đỡ bà con ẢNH: THANH DUY

Nằm trong diện bị ảnh hưởng nên nhà Trang rất quan tâm theo dõi dự báo về khí tượng thủy văn. Nữ sinh này rất lo lắng khi năm nay mực nước liên tục vượt những cột mốc báo động. Đặc biệt, vào ngày 23.10 vừa qua, đỉnh triều lập mốc lịch sử 2,33 m (cao hơn mức báo động 3 là 0,33 m). Đáng nói, triều cường thường lên vào buổi sáng và chiều, lúc bắt đầu đi làm và tan ca nên người dân di chuyển qua đường Cách Mạng Tháng Tám rất khổ sở.

Theo Trang, dù đã quen với giờ giấc lên xuống của triều cường, nhưng nhiều người không thể đợi đến lúc nước rút mới ra đường vì còn bận công việc, học tập, mưu sinh. "Một mình một xe đã trầy trật, những người đưa đón con cái đi học hay chở thêm người lớn tuổi phía sau thì càng chật vật chạy qua những đoạn nước sâu. Chứng kiến nhiều phương tiện chết máy giữa chừng và có người té ngã, em đã tích cực ra hỗ trợ người dân vượt triều cường", Trang chia sẻ.

Ngoài tham gia cùng Đoàn P.Cái Khế, Trang còn có nhiều lúc ra hỗ trợ người dân một mình. Trong màu áo xanh thanh niên tình nguyện, dù một mình Trang vẫn giữ tinh thần xung kích, hết lòng góp sức giúp đỡ mọi người khi đêm xuống. "Nhiều xe máy động cơ thấp, ì ạch băng nước rất dễ bị chết máy. Mình góp sức đẩy từ phía sau giúp bà con chạy lên vỉa hè hoặc qua chỗ nước sâu. Công việc đơn giản, ai cũng có thể làm được", Trang khiêm tốn nói.

Kết thúc công việc hỗ trợ bà con, bao giờ quần áo của nữ sinh này cũng ướt sũng, phần vì mồ hôi và vì nước bắn tung tóe vào người. "Nước càng cao, lực cản càng mạnh thì việc đẩy xe giúp bà con càng nặng nề. Có phương tiện chở 2 - 3 người, trên đó có trẻ em, mình phải cố gắng hết sức nên khi về nhà là đôi chân mỏi nhừ", Trang chia sẻ.

Trang cho biết bản thân rất vui khi đã làm được một việc có ích cho cộng đồng, bởi Trang tin rằng lối sống "vì mọi người" sẽ giúp mình trưởng thành và hạnh phúc hơn. Ngoài góp sức trẻ, Trang cũng tham gia công tác xã hội và có 3 lần hiến máu cứu người.

Chị Hoàng Huyên, Bí thư Chi đoàn khu vực 4, P.Cái Khế, TP.Cần Thơ, cho biết những đợt triều cường dâng cao vừa qua, Đoàn thanh niên khu vực đã vận động nhiều bạn trẻ hỗ trợ người dân. Trang rất nhiệt tình, năng nổ, có những ngày một mình dấn thân là rất đáng quý. Ngoài ra, Trang còn tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng khác ở địa phương. Mọi người đánh giá cao tinh thần của Trang, dù lịch học bận rộn nhưng vẫn cố gắng sắp xếp để tham gia các phong trào.