Tưng bừng Lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe ngo TP.Cần Thơ

Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ chỉ đạo; Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện.



Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho biết Lễ hội Oóc Om Bóc nhằm tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố; đồng thời, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer.

Khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe ngo với nhiều hoạt động hấp dẫn ẢNH: DUY TÂN

Tiếp nối thành công của Lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe ngo năm 2024 của tỉnh Sóc Trăng trước đây, năm 2025, lễ hội được tổ chức tại TP.Cần Thơ (sau khi hợp nhất Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang), với vị thế mới, tầm nhìn mới. Do vậy, lễ hội lần này là một bước tiến mới, không chỉ bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa mà còn đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá và kích cầu du lịch của TP.Cần Thơ.

"Đến với lễ hội lần này, người dân và du khách sẽ được hòa mình trong không khí sôi nổi của giải đua ghe ngo, thưởng thức món cốm dẹp được làm từ những bông lúa nếp ngon nhất của vùng đất đồng bằng, để qua đó cảm nhận được những giá trị nhân văn sâu sắc, sức sống mãnh liệt của lễ hội đua ghe, một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, một lễ hội đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục vào năm 2022", ông Tuyên nói.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe ngo TP.Cần Thơ ẢNH: DUY TÂN

Tại lễ khai mạc, điểm nhấn còn là chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm 3 chương: "Kể chuyện đêm trăng" - tái hiện nghi lễ cúng trăng, đâm cốm dẹp và những huyền tích văn hóa Khmer; "Bài ca chung sức dầm đua" - tôn vinh tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên qua hình tượng ghe ngo rẽ sóng; "Cần Thơ - Hòa nhịp di sản" - hòa quyện âm hưởng truyền thống và đương đại, ca ngợi thành phố đổi mới, hội nhập.

Chương trình với sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân, ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên nghệ thuật quần chúng, diễn viên của Đoàn Nghệ thuật Khmer Cần Thơ; Trường THPT dân tộc nội trú Huỳnh Cương, các vũ đoàn và CLB văn hóa nghệ thuật trên địa bàn thành phố.

Trong khuôn khổ lễ hội, giải đua ghe ngo sẽ diễn ra trong ngày 4 và 5.11 tại khán đài đua ghe ngo P.Sóc Trăng, với 61 đội (53 đội nam, 8 đội nữ) tham gia tranh tài trên sông Maspero (cự ly 1.200 m nam, 1.000 m nữ). Bên cạnh đó là màn trình diễn Lôi Protip (thả đèn nước) với 16 chiếc và 4 ghe Cà Hâu tham gia trong 2 đêm 3 và 4.11, tạo nên khung cảnh lung linh sắc màu trên dòng sông Maspero, đoạn giữa cầu C247 (cầu Quay) và cầu 30 Tháng 4 (cầu Cao). Ngoài ra, tại chùa Kh'leang vào ngày 4.11, du khách sẽ được hòa mình vào lễ cúng trăng và trình diễn đâm cốm dẹp, tái hiện những nghi thức truyền thống đặc trưng trong Lễ hội Oóc Om Bóc của đồng bào Khmer Nam bộ.



