Ngày 3.10, HĐND TP.Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), thực hiện quy trình bầu chức danh Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp đã giới thiệu nhân sự ứng cử, bầu ông Trương Cảnh Tuyên, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với ông Trần Văn Lâu, do ông Lâu được Bộ Chính trị chỉ định, điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Quang Tùng (trái), Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tặng hoa chúc mừng ông Trương Cảnh Tuyên giữ chức Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Phát biểu tại kỳ họp, ông Trương Cảnh Tuyên, tân Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho biết ông nhận nhiệm vụ mới trong thời điểm rất đặc biệt. Đó là vừa kết thúc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với nhiều niềm tin của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự kỳ vọng của nhân dân. Trong nhiệm kỳ, thành phố sẽ phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng ĐBSCL.

Với trọng trách là người đứng đầu UBND TP.Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên hứa sẽ nỗ lực hết mình, tận tâm, tận lực, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt. Trước mắt, ông sẽ cùng tập thể UBND thành phố tập trung tiếp tục ổn định chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo thông suốt, kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp...

Ông Trương Cảnh Tuyên (56 tuổi, quê xã Yên Trường, Thanh Hóa) có trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh doanh và quản lý. Ông từng trải qua nhiều vị trí công tác tại tỉnh Hậu Giang (cũ) như: Phó giám đốc Sở Tài chính; Chánh văn phòng UBND tỉnh; Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Châu Thành; Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Ngày 10.2, Ban Bí thư trao quyết định điều động, chỉ định ông Trương Cảnh Tuyên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 20.2, ông được HĐND TP.Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ.

Đến tháng 7.2025, sau khi sáp nhập 3 địa phương Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng thành TP.Cần Thơ mới, ông Trương Cảnh Tuyên giữ chức Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ.