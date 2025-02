Ông Trương Cảnh Tuyên giữ chức Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ

Ngày 20.2, HĐND TP.Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề), thực hiện công tác miễn nhiệm, bầu nhân sự thuộc thẩm quyền.

Ông Đỗ Thanh Bình (Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ) và ông Phạm Văn Hiểu (Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ) tặng hoa cho các lãnh đạo vừa được HĐND bầu, miễn nhiệm và thôi làm nhiệm vụ đại biểu ẢNH: THANH DUY

Tại kỳ họp, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Trương Cảnh Tuyên (56 tuổi, quê quán H.Yên Định, Thanh Hóa) có trình độ thạc sĩ kinh tế. Trước khi nhận nhiệm vụ tại TP.Cần Thơ, ông Tuyên giữ chức Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang.

Kỳ họp đã bầu ông Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Q.Bình Thủy, giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Trần Quốc Vũ (51 tuổi, quê quán H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) có trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế, cử nhân chính trị chuyên ngành tổ chức quản lý nhà nước.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Kỳ họp tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đối với ông Trần Việt Trường. Trước đó, ông Trường được Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam hiệp thương, cử làm Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ đối với ông Nguyễn Thành Đông (nghỉ hưu theo quy định); miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP.Cần Thơ đối với ông Đỗ Thanh Thảo (do được điều động nhận nhiệm vụ mới).

Cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND TP.Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối đại tá Trần Văn Dương, nguyên Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ. Trước đó, ông Dương được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.