Nghị quyết của Quốc hội về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an với ông Tô Lâm được thông qua với 465/465 đại biểu Quốc hội tán thành. Nghị quyết sẽ có hiệu lực kể từ ngày 22.5. Ngay trước đó, Quốc hội đã bỏ phiếu kín để quyết định việc phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an với ông Tô Lâm.

Trong sáng cùng ngày, với 472/473 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu Bộ trưởng Công an Tô Lâm làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tân Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã thực hiện tuyên thệ, phát biểu nhậm chức trước khi Quốc hội tiến hành quy trình phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an.

Đại tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm vừa được bầu làm Chủ tịch nước GIA HÂN

Chiều 21.5, cùng với việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình nhân sự là Bộ trưởng Công an Tô Lâm để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng trình Quốc hội tờ trình đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an với ông Tô Lâm.

Việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an của ông Tô Lâm mới được Quốc hội bổ sung vào nghị trình và đầu giờ chiều ngày 21.5 với 468/469 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Trong chương trình kỳ họp thứ 7 được thông qua trước đó không có nội dung này.

Thông tin tại họp báo trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội XV, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tại Hội nghị T.Ư 9 khóa XIII, T.Ư Đảng đã giới thiệu ông Tô Lâm để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, song chưa giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm Bộ trưởng Công an nên kỳ họp thứ 7 chưa có nội dung miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an với ông Tô Lâm. Tuy nhiên, sau đó, Quốc hội đã thay đổi chương trình để bổ sung nội dung này vào nghị trình.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, việc bổ sung nội dung phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Công an Tô Lâm căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền, thực hiện quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước; cùng đó là đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm (67 tuổi), quê H.Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, trình độ giáo sư, tiến sĩ. Ông Tô Lâm là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Ủy viên T.Ư Đảng các khóa XI, XII, XIII; Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ông Tô Lâm là đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV.

Ông Tô Lâm có 45 năm gắn bó với ngành công an, với gần 2 nhiệm kỳ giữ chức Bộ trưởng Công an.

Từ năm 1979, ông Tô Lâm lần lượt trải qua nhiều chức vụ trong ngành công an như Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Cục Bảo vệ chính trị I, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị I rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị III, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh rồi Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I. Từ năm 2010, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại Đại hội XI của Đảng (năm 2011), ông Tô Lâm được bầu là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XI. Tới tháng 9.2014, ông Tô Lâm được thăng cấp bậc hàm thượng tướng. Tại Đại hội XII của Đảng (năm 2016), ông Tô Lâm được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư, rồi Bộ Chính trị khóa XII, sau đó được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an. Tháng 1.2019, ông Tô Lâm được phong quân hàm đại tướng.

Tại Đại hội XIII, ông Tô Lâm được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị khóa XIII, tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Công an.