Bộ trưởng Công an Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Nghị quyết về việc bầu ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước được Quốc hội thông qua với 472/473 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Trước đó, Quốc hội đã bỏ phiếu kín để quyết định việc bầu ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức GIA HÂN

Ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết, tân Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, cử tri, nhân dân cả nước.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", ông Tô Lâm tay trái đặt trên Hiến pháp, tay phải giơ cao, tuyên thệ.

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nhậm chức GIA HÂN

Phát biểu nhậm chức, tân Chủ tịch nước Tô Lâm nói cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu và giao cho ông trọng trách Chủ tịch nước. Tân Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cảm ơn T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy giới thiệu ông đảm nhiệm trọng trách.

"Tôi ý thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự, là trách nhiệm to lớn, đồng thời là cơ hội để cùng với Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dốc toàn bộ tâm sức, trí lực phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân theo con đường mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn", ông Tô Lâm nói.

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm cũng khẳng định nhận thức sâu sắc trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước, nhân dân, xin hứa tích cực thực hiện nhiệm vụ đối nội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh của đất nước; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và các tổ chức trong hệ thống chính trị phát huy nhất tinh thần "tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc"; nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối của Đảng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch nước Tô Lâm GIA HÂN

"Tôi xin hứa, đoàn kết thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, đề cao trách nhiệm nêu gương, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiếp nối, kế thừa những thành quả cách mạng đã đạt được; cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, phát huy mạnh mẽ bản sắc văn hóa, hào khí và trí tuệ Việt Nam; tăng cường sự gắn kết tư tưởng và hành động, đem hết sức mình đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và sự tin tưởng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta", tân Chủ tịch nước hứa trước Quốc hội, cử tri, nhân dân cả nước.

Ông Tô Lâm (67 tuổi), quê H.Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, trình độ giáo sư, tiến sĩ. Ông Tô Lâm là Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XII, XIII; Ủy viên T.Ư Đảng các khóa XI, XII, XIII; Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ông Tô Lâm là đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV.



Sự nghiệp của ông Tô Lâm gắn liền với ngành công an. Từ năm 1979, ông Tô Lâm lần lượt trải qua nhiều chức vụ trong ngành công an như Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Cục Bảo vệ chính trị I, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị I rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị III, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh rồi Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I. Từ năm 2010, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Quá trình công tác của Chủ tịch nước Tô Lâm

Tại Đại hội XI của Đảng (năm 2011), ông Tô Lâm được bầu là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XI. Tới tháng 9.2014, ông Tô Lâm được thăng cấp bậc hàm thượng tướng.

Tại Đại hội XII của Đảng (năm 2016), ông Tô Lâm được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị khóa XII, sau đó được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an. Tháng 1.2019, ông Tô Lâm được phong quân hàm đại tướng.

Tại Đại hội XIII, ông Tô Lâm tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị khóa XIII, tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.

Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội.

Hiến pháp quy định Chủ tịch nước là người công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm phó chủ tịch nước, Thủ tướng; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao.

Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức tổng tham mưu trưởng, chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.