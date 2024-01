Đại tướng Tô Lâm thăm nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Trương Tấn Sang

Ngày 29.1, đoàn công tác Bộ Công an do đại tướng Tô Lâm dẫn đầu đã có buổi gặp mặt, chúc tết cán bộ công an cấp cao đã nghỉ hưu tại TP.HCM, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tham dự buổi gặp mặt còn có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt T.N

Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu T.N

Tại buổi gặp mặt, đại tướng Tô Lâm bày tỏ sự tri ân và gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới đến các nguyên lãnh đạo Bộ Công an; phu nhân và thân nhân gia đình các lãnh đạo Bộ Công an đã từ trần; các lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh, sĩ quan công an cấp cao qua các thời kỳ.

Đại tướng Tô Lâm chúc tết, thăm hỏi nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết T.N

Đại tướng Tô Lâm chúc tết, thăm hỏi nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang T.N

Cùng ngày, đại tướng Tô Lâm đến thăm các gia đình và thắp hương tưởng nhớ các cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cố lãnh đạo Bộ Công an nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tại các nơi đến thăm, đại tướng Tô Lâm đã thắp nén hương thơm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn; cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; nguyên Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Hương; nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) Phạm Hùng; nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) Mai Chí Thọ; nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) Bùi Thiện Ngộ.

Đại tướng Tô Lâm cũng đã dẫn đầu đoàn công tác đến nhà thăm và chúc tết nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.