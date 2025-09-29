KienlongBank - Bệ phóng đưa sản phẩm OCOP ĐBSCL vươn xa

KienlongBank cung cấp giải pháp tài chính tiếp sức OCOP ĐBSCL

Đồng hành cùng Tây Nam Bộ hơn 30 năm, KienlongBank thấu hiểu khó khăn, khát vọng và tiềm năng phát triển của người dân ĐBSCL. Ngân hàng không chỉ tập trung vào tín dụng nông nghiệp truyền thống mà còn xây dựng nhiều gói sản phẩm, dịch vụ tài chính chuyên biệt cho doanh nghiệp, khách hàng nông thôn và hộ kinh doanh nhỏ.

Tại Diễn đàn OCOP ĐBSCL, KienlongBank giới thiệu gói giải pháp tài chính toàn diện với lãi suất ưu đãi từ 5,5% - 7,5%/năm, áp dụng trong 1 - 9 tháng tùy thời hạn khoản vay. Ngân hàng cũng mở rộng tài sản bảo đảm từ bất động sản, phương tiện vận tải đến giấy tờ có giá, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn.

KienlongBank ra mắt chính sách lãi suất ưu đãi dành riêng cho các doanh nghiệp OCOP

KienlongBank cung cấp hạn mức thấu chi tối đa 500 triệu đồng, tài trợ vốn linh hoạt tới 100% giá trị tài sản bảo đảm và đặc biệt không thu phí phạt trả nợ trước hạn đối với các khoản vay dưới 12 tháng, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong dòng tiền.

Để giảm chi phí vận hành, ngân hàng miễn phí trọn đời dịch vụ chi hộ lương, phí duy trì Internet Banking, không yêu cầu số dư tối thiểu, đồng thời tặng tài khoản số đẹp tự chọn và miễn/giảm phí nhiều giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng.

Với các chính sách thiết thực này, KienlongBank khẳng định vai trò người bạn đồng hành tin cậy, hỗ trợ doanh nghiệp OCOP phát triển bền vững và góp phần nâng tầm nông nghiệp - nông thôn khu vực.

KienlongBank góp phần xây dựng một nền nông nghiệp - nông thôn thịnh vượng, bền vững.

Tại Diễn đàn OCOP An Giang lần này, KienlongBank cũng giới thiệu gói tín dụng 1.000 tỉ đồng ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng cá nhân nhằm hỗ trợ bà con miền Tây trên hành trình phát triển kinh tế. Gói giải pháp "Tiếp sức vay vốn - Đồng hành cùng chương trình OCOP" được thiết kế với tổng hạn mức lên đến 1.000 tỉ đồng, thủ tục nhanh chóng, hồ sơ đơn giản, giúp các khách hàng cá nhân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất - kinh doanh.

Điểm nổi bật của gói vay là chính sách ưu đãi lãi suất vượt trội, được áp dụng linh hoạt theo xếp hạng sản phẩm OCOP. Với sản phẩm hạng 3 sao, khách hàng được hưởng lãi suất chỉ 5,9%/năm trong 3 tháng đầu, tiếp tục ưu đãi lần lượt ở các mốc 6, 9, 12 và 18 tháng. Sau giai đoạn ưu đãi, mức lãi suất còn được giảm thêm tối đa 1,2%/năm. Với sản phẩm hạng 4 sao, mức giảm lên tới 1,5%/năm, và đặc biệt, sản phẩm hạng 5 sao được ưu đãi giảm trừ cao nhất 2%/năm - một chính sách chưa từng có, khẳng định sự quan tâm thiết thực của ngân hàng đối với nông sản OCOP chất lượng cao.

Để tham gia chương trình, khách hàng cần có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn hiệu lực tại thời điểm vay vốn và đáp ứng các điều kiện tín dụng theo quy định của Ngân hàng.

Với những ưu đãi này, KienlongBank đã cung cấp nguồn vốn cạnh tranh, tiếp thêm niềm tin và động lực cho người dân, hộ kinh doanh và gia đình đang nỗ lực đưa sản phẩm OCOP vươn xa.

KienlongBank hỗ trợ chuyển đổi số cho sản phẩm OCOP

Không chỉ dừng lại ở nguồn vốn ưu đãi, KienlongBank còn mang đến hệ sinh thái giải pháp chuyển đổi số nhằm hỗ trợ tối đa cho quá trình vận hành và mở rộng kinh doanh của khách hàng OCOP.

Với gói giải pháp MyShop và Paybox, các cá nhân và hộ kinh doanh có thể dễ dàng tạo gian hàng trực tuyến, chấp nhận thanh toán QR/ thẻ/ ví điện tử, đồng thời quản lý bán hàng minh bạch, đơn giản ngay trên điện thoại. Đây là công cụ giúp người dân miền Tây bắt nhịp xu hướng thương mại số, đưa đặc sản OCOP tiếp cận đông đảo người tiêu dùng cả trong và ngoài nước.

Bộ giải pháp quản lý tài chính cửa hàng thông minh MyShop và Paybox được các Khách hàng tại sự kiện đón nhận và sử dụng.

Bên cạnh đó, đối với khách hàng doanh nghiệp, giải pháp KienlongBank Pay mang đến nền tảng thanh toán tập trung, cho phép quản lý dòng tiền, tự động đối soát, đồng thời tích hợp nhiều phương thức giao dịch hiện đại. Nhờ vậy, doanh nghiệp OCOP không chỉ giảm chi phí vận hành, mà còn nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp trong toàn bộ quy trình kinh doanh.

Sự kết hợp giữa nguồn vốn ưu đãi và giải pháp số toàn diện là minh chứng cho nỗ lực của KienlongBank trong việc đồng hành cùng cộng đồng OCOP - không chỉ tiếp sức vốn, mà còn trao công cụ để vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.

KienlongBank, bằng sự am hiểu và cam kết lâu dài với vùng đất này, tiếp tục góp phần tạo ra một hệ sinh thái tài chính - thương mại để sản phẩm OCOP phát triển bền vững. Đây cũng là cách ngân hàng hiện thực hóa tầm nhìn: trở thành một định chế tài chính gần gũi, đồng hành và chia sẻ cùng khách hàng, nhất là khách hàng nông thôn, những người tạo nên giá trị nền tảng cho quốc gia.

Sự hiện diện của KienlongBank tại Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng ĐBSCL là minh chứng rõ rệt cho triết lý "Sẵn sàng chia sẻ", không đứng ngoài dòng chảy phát triển của nông thôn và góp phần kiến tạo những giá trị mới. Đó là một hệ sinh thái nơi vốn, công nghệ, thương mại và văn hóa gặp gỡ; nơi sản phẩm địa phương không chỉ dừng lại ở thương hiệu quê hương mà trở thành niềm tự hào vươn xa trên bản đồ thế giới.