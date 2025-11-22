Thanh niên lao vào vùng lũ: Đuối sức vẫn không muốn nghỉ vì người dân đang chờ

Không dừng lại ở đó, chị Nguyễn Thị Như Quyền, Bí thư Đoàn phường Tuy Hòa (Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) cho biết khi công tác vận chuyển nhu yếu phẩm, hàng hóa hỗ trợ người dân tạm ổn, các bạn sẽ tiếp tục ra quân giúp dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh sau lũ.

Thanh niên cùng các lực lượng chức năng của Phường Tuy Hòa dốc toàn lực ứng cứu người dân vùng lũ ẢNH: ĐOÀN PHƯỜNG

Sau bài đăng cần tình nguyện viên, "cháy máy" các cuộc gọi mong muốn tham gia

Hôm qua (21.11), với số lượng hàng hóa, nhu yếu phẩm cứu trợ người dân vùng lũ được tập kết về mỗi lúc một nhiều, Đoàn phường Tuy Hòa lập tức đăng bài trên trang fanpage với nội dung "Kêu gọi tình nguyện viên gấp. Hiện tại chúng mình đang cần thêm tình nguyện viên đến trụ sở Tỉnh ủy Phú yên (cũ ) để gói hàng hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Địa điểm: Trụ sở Tỉnh ủy cũ – số 2 Nguyễn Hữu Thọ. Công việc: Gói đồ cứu trợ, phân loại hàng hóa, hỗ trợ bốc xếp".

Ngay sau bài đăng, "cháy máy" các cuộc gọi mong muốn được tham gia. Chị Như Quyền cho biết ngay sau đó, các cuộc điện thoại gọi đến nhiều đến mức chị không thể nào trả lời hết được; hàng ngàn thanh niên, sinh viên cùng đăng ký tham gia hỗ trợ. Không những thế, các cô chú lớn tuổi cũng kêu gọi thêm các hội nhóm bạn bè của mình cùng tham gia.

Thanh niên và lực lượng chức năng vận chuyển hàng hóa trong đêm để cứu trợ kịp thời cho người dân vùng lũ ẢNH: ĐOÀN PHƯỜNG

Chị Như Quyền cho biết các đội hình thanh niên tình nguyện đã thực hiện nhiệm vụ khuân vác, vận chuyển và phân loại hàng hóa từ 4 giờ sáng ngày 21.11 và đến nay các bạn vẫn tiếp tục làm không ngơi nghỉ.

Điều đặc biệt, những tình nguyện viên này đa phần đều tham gia công tác ứng cứu, cứu nạn, cứu hộ từ những ngày trước.

Chị Như Quyền nói từ khi lũ bắt đầu dâng, lực lượng đoàn viên, thanh niên của phường đã toàn lực cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân kê cao tài sản, vật dụng; di dời và sơ tán dân đến nơi an toàn; những ngày nước lũ dâng cao, các bạn không quản ngại hiểm nguy cùng hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn. Đến nay, cũng những đoàn viên, thanh niên ấy lại tiếp tục công tác khuân vác, vận chuyển hàng hóa cứu trợ khẩn cấp cho người dân.

Rất đông thanh niên, sinh viên của Phường Tuy Hòa cùng tham gia công tác phân loại, bốc xếp và vận chuyển nhu yếu phẩm, hàng hóa hỗ trợ người dân vùng lũ ẢNH: ĐOÀN PHƯỜNG

Theo chị Như Quyền, công tác khuân vác rất nặng nhọc, vì làm không quen, nhiều bạn đuối sức, nhưng các bạn vẫn tiếp tục tham gia. Liên tiếp những ngày qua, không có phần việc nào là thanh niên không tham gia. Xong mỗi phần việc, họ lại tiếp tục nhiệm vụ mới.

Đang chia sẻ với phóng viên, chị Như Quyền giọng gấp gáp nói: "Em phải đi cứu trợ tiếp đây".

Những ngày qua luôn là vậy, nước dâng lên đến đâu, người dân đang nguy cấp như thế nào là bàn chân của các thanh niên tình nguyện lại hối hả đến bấy nhiêu. Họ tham gia cứu trợ bất chấp ngày đêm hay hiểm nguy, ở đâu đang cần, nhiệm vụ nào đang chờ là họ đều có mặt ngay.