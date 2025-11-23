Người Đà Nẵng hướng về vùng lũ: Từ nơi nhận quà cứu trợ thành nơi sẻ chia

"Không cần ghi tên đâu cô, người mình giúp nhau thôi"

Những ngày cuối tháng 11, khi dọc triền sông Thu Bồn, Vu Gia vẫn còn lác đác những mảng phù sa chưa kịp khô, người Đà Nẵng đã lại tất bật một cuộc hành trình mới. Không phải để vá lại những vết nứt sau trận đại hồng thủy vừa đi qua, mà để gói ghém những yêu thương gửi về Khánh Hoà, Đắk Lắk, Gia Lai, những địa phương đang oằn mình giữa dòng nước dữ.

Những trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua khiến hầu hết các địa phương ở phía nam của TP.Đà Nẵng gần như kiệt sức. Đường làng ngập sâu, nhà cửa xiêu vẹo, có những gia đình trắng tay khi nước dâng quá nhanh.

Những phần quà được gói gọn để đưa vào vùng lũ Phú Yên cũ ẢNH: C.X

Bà con ở đây cũng từng nhận từng gói mì, chai nước, chiếc áo phao từ những đoàn thiện nguyện đến bằng ca nô, xuồng máy. Họ hiểu thế nào là lúc tuyệt vọng cần một bàn tay chìa ra.

Vậy nên khi nghe tin các địa phương như Khánh Hoà, Đắk Lắk, Gia Lai đang chìm trong biển nước, người Đà Nẵng thấy lòng mình hối thúc. Như một mạch chảy âm thầm, nghĩa tình xứ Quảng lại bùng lên mạnh mẽ.

Trong căn tiệm bánh nhỏ ở xã Nam Phước, chị Trần Thị Hồng Nhung vẫn còn đang thu dọn những mẻ bột bị nước làm hỏng. Lũ vừa qua cuốn trôi gần như toàn bộ dụng cụ và nguyên liệu, khiến cơ sở làm bánh của chị thiệt hại nặng nề. Nhưng trong lúc nhiều người còn chưa biết bắt đầu từ đâu, chị Nhung lại chọn hướng về những vùng đang bị cô lập ở Đắk Lắk.

"Ngày xưa người ta lội nước mang đến từng gói mì cho mình. Giờ người ta gặp nạn, mình không thể đứng nhìn", chị Nhung chia sẻ.

Nhiều người dân Đà Nẵng chung tay hỗ trợ vùng lũ Khánh Hoà, Đắk Lắk, Gia Lai ẢNH: C.X

Chị lấy 40 triệu đồng của gia đình để mua thuốc men, ngũ cốc, đồ ấm… rồi đăng một dòng kêu gọi trên Facebook: "Ai còn chút vật phẩm chưa dùng hết, mang đến 526 Hùng Vương để cùng chia sẻ với bà con vùng lũ".

Ban đầu không ai bình luận, không ai chia sẻ. Chị Nhung nghĩ chắc chỉ mình chị tự xoay xở được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng sáng hôm sau, khi mở cửa tiệm, chị sững lại cả vỉa hè đã kín người, người ôm gạo, người bế theo thùng sữa, người chở đến vài bao mì tôm. Ai cũng bảo: "Không cần ghi tên đâu cô, người mình giúp nhau thôi".

Người dân vùng rốn lũ Đà Nẵng hướng về đồng bào lũ lụt Bình Định, Phú Yên cũ ẢNH: C.X

Chỉ trong 2 ngày, hàng hóa chất đầy bốn chuyến xe. Đêm 20.11, 2 chiếc rời bãi, sáng 21.11 thêm 1 chuyến chở 100 thùng an sinh. Cuối cùng, chồng chị Nhung lại tự lái thêm một xe nữa nối đuôi đoàn, hướng thẳng về Đắk Lắk.

Những "thùng an sinh" nhỏ nhưng đầy đủ như mì tôm, cháo trẻ em, thuốc men, bếp dã chiến, đồ ấm… tất cả được gói ghém bằng sự chắt chiu và tấm lòng.

"Hồi mình khổ, người ta giúp. Giờ đến lượt mình"

Thôn Dục Tịnh (xã Hà Nha) từng là điểm bị cô lập nặng nhất trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10. Nước dâng cao bất ngờ khiến cả thôn chìm trong biển nước, mọi lối ra đều bị cắt đứt. Trong những ngày gian nan nhất ấy, từng chuyến ca nô chở mì gói, gạo, nước sạch… từ lực lượng cứu hộ và các đoàn thiện nguyện đã trở thành "sợi dây cứu sinh" giúp người dân cầm cự qua hoạn nạn.

Ấy vậy mà chỉ chưa đầy nửa tháng sau, khi nghe tin Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk) đang ngập sâu, bà con Dục Tịnh lại một lần nữa cùng nhau đứng dậy. Họ đứng dậy không phải để chạy lũ, mà để giúp người khác chạy lũ.

Ngoài nhu yếu phẩm, những phần tiền mặt cũng được người dân góp gửi về vùng lũ ẢNH: C.X

Những ngày gần đây, sân nhà văn hóa thôn lúc nào cũng tấp nập. Người mang bao gạo, người ôm thùng mì, có người còn mở chiếc ví đã sờn cạnh để lấy ra vài tờ tiền lẻ, số tiền tiết kiệm ít ỏi sau lũ, nhưng là tất cả tấm lòng.

Người góp vài ký gạo, người gom thêm thùng mì, có gia đình dành chút tiền tiết kiệm sau lũ để đưa vào thùng quyên góp. Ai cũng bảo: "Hồi mình khổ, người ta giúp, giờ đến lượt mình".

Chỉ trong thời gian ngắn, thôn đã vận động được 215 thùng mì, 600 kg gạo, 10 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Đến trưa 21.11, đại diện thôn Dục Tịnh đã xuất phát mang số quà ấy đến tận tay bà con vùng lũ.

Những phần quà được vận chuyển lên xe hướng về vùng lũ ẢNH: C.X

Bà Nguyễn Thị Tám, đứng tựa chiếc xe đạp cũ, tay ôm hai bịch gạo vừa gửi vào thùng quyên góp. Bà bảo, lũ vừa rồi nhà bà bị cuốn sạch gà vịt, tường cũng sập một mảng.

"Nhưng nhìn bà con nơi khác đang khổ giống mình hồi tháng trước, không giúp không được. Mình cho ít thôi, nhưng là cho bằng tình", bà Tám chia sẻ.

Lũ trên các sông Krông Ana, sông Kôn tiếp tục xuống

Không có những lời hô hào lớn lao

Ở xã Nam Phước, lòng tốt lại được thắp lên từ chị Huỳnh Thị Sương, anh Nguyễn Nở (Bí thư chi bộ thôn Hà Mỹ) và anh Trương Đức Vũ, Chủ nhiệm CLB "Trái tim hồng". Họ chỉ dự định kêu gọi trong nhóm bạn thân. Nhưng chưa đầy một ngày, người hưởng ứng đã nhiều đến mức nhóm phải thuê thêm xe để chở hàng.

Kết quả, nhóm nhận được 1.000 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, thêm gạo, nước uống và 50 triệu đồng tiền mặt để gửi đến vùng lũ Phú Yên cũ.

Một cụ ông cùng một bà bán vé số cũng đến góp 100 ngàn đồng để gửi vào vùng lũ ẢNH: C.X

Chị Huỳnh Thị Sương cho biết, điều khiến bản thân xúc động nhất là những đóng góp đến từ chính những người khó khăn nhất. Một cụ già chống gậy đến ngồi phân loại từng thùng hàng. Một em khuyết tật mang đến hai chai nước lọc. Và có cả một cô bán vé số với gương mặt lam lũ cũng ghé lại dúi vài tờ tiền: "Cô gửi được từng ni thôi, con đưa giúp bà con trong đó".

"Nhìn những cảnh đó, tôi thiệt sự nghẹn lại. Trong gian khó, tinh thần nhường cơm, sẻ áo lại được lan tỏa vô cùng mạnh mẽ", chị Sương tâm sự.

Trên sân nhà văn hóa thôn, hàng chục người cùng xếp quà, buộc dây, dán nhãn. Tiếng cười xen lẫn tiếng gọi nhau, tiếng xe tải nổ máy, tạo thành một khung cảnh ấm áp hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Người dân xã Tam Anh xuyên đêm đỏ lửa nấu 5.000 chiếc bánh chưng gửi vào vùng lũ các địa phương Khánh Hoà, Đắk Lắk, Gia Lai ẢNH: C.X

Ở xã Tam Anh, hơn 100 người dân đã tự nguyện thức trắng đêm để nấu 5.000 bánh chưng gửi vào đồng bào vùng lũ. Người đàn ông khởi xướng phong trào anh Trương Văn Vương chỉ kịp thông báo trong một nhóm nhỏ, nhưng ngay lập tức cả xóm kéo đến.

Người chẻ lạt, người vo gạo, người rửa lá, tiếng cười rộn ràng bên những nồi bánh đỏ lửa. Ai cũng bảo phải kịp nấu xong để chiều tối kịp gửi đi. Những chiếc bánh biểu tượng của sự no ấm được gói bằng bàn tay chai sạn của những người vừa trải qua lũ dữ nhưng lòng chưa hề nguội.

Mẻ bánh chưng đầu tiên ra lò chứa đựng tình cảm của người dân xã Tam Anh ẢNH: C.X

"Lũ có thể cuốn trôi nhà cửa, hoa màu, nhưng không bao giờ cuốn trôi được nghĩa tình. Dòng nước lũ từng chia cắt làng xóm, nhưng cũng chính nó làm xích lại gần hơn tình người", anh Vương trải lòng.

Chỉ trong vòng nửa tháng khi chính mình kiệt sức trước thiên tai, người Đà Nẵng đã huy động được hàng trăm suất quà, hàng tấn hàng hóa, hàng nghìn chiếc bánh chưng và những chuyến xe xuyên đêm hướng về các địa phương Khánh Hoà, Đắk Lắk, Gia Lai. Không có những lời hô hào lớn lao. Chỉ có những hành động giản dị nhưng ấm áp.