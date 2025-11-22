Báo Thanh Niên kịp thời trao những phần quà thiết thực đến người dân vùng lũ

Toàn bộ số tiền, hàng của đợt cứu trợ là do gia đình ông Nguyễn Văn Cầu và bà Phan Thị Oanh chuyển tặng bà con vùng lũ 3 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai.

Theo đó, tại tiệc cưới của đôi trẻ Nguyễn Phan Việt Thịnh - Maria Nguyễn Kim Nhung tổ chức vừa qua tại TP.HCM, ông Nguyễn Văn Cầu và bà Phan Thị Oanh - cha mẹ chú rể, đã công bố quyết định đầy tính nhân văn: tặng toàn bộ 500 triệu đồng từ tiền mừng cưới của con trai giúp người dân đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, thông qua Báo Thanh Niên.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn nhận bảng tượng trưng 500 triệu đồng từ bà Phan Thị Oanh (mẹ chú rể) ẢNH: T.N

Theo thống kê đến thời điểm hiện tại, mưa lũ tại Khánh Hòa đã làm chết 14 người, ước tính sơ bộ giá trị thiệt hại ban đầu hơn 1.000 tỉ đồng; có 15.396 nhà bị ngập sâu từ 1 đến 3 m; hơn 13.300 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị hư hại…

Với sự phối hợp tích cực của Công an tỉnh Khánh Hòa, trong đó Phó giám đốc Công an tỉnh, đại tá Lê Quang Dũng; Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông, thượng tá Nguyễn Thị Hồng Hạnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ đã cùng đoàn cứu trợ đến các vùng ngập sâu, bị chia cắt để kịp thời trao đến cho bà con thức ăn, nước uống để giải quyết nhu cầu cấp thiết.

Tại xã Diên Điền, một trong những nơi thiệt hại nặng nề nhất tại Khánh Hòa, hàng chục ngàn người dân đang sống trong cảnh thiếu điện, nước và rất cần sự giúp đỡ của chính quyền, mạnh thường quân để vượt qua thời điểm khó khăn ẢNH: BÁ DUY

Mì gói, sữa, bánh ngọt, nước... là những thực phẩm thiết yếu của người dân vùng lũ thời điểm này ẢNH: BÁ DUY

Đại tá Lê Quang Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trao quà cho bà con vùng lũ ẢNH: BÁ DUY

Đại tá Lê Quang Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết lực lượng Công an Khánh Hòa đang triển khai kế hoạch cứu trợ người dân vùng lũ, đảm bảo không để thiếu lương thực, thực phẩm và nước sạch.

Đơn vị đã thành lập các tổ công tác đến từng địa bàn để hỗ trợ bà con sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sinh hoạt bình thường sau lũ.

Nhiều tình nguyện viên đã đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong chuyến trợ khẩn cấp cho bà con vùng lũ bị thiệt hại nặng nề tại xã Diên Điền (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Người dân xã Diên Điền lội nước để ra nhận các phần quà từ đoàn cứu trợ của Báo Thanh Niên ẢNH: BÁ DUY

Bà Lê Thị Tuyết, vui mừng khi nhận được sữa, mì gói, nước uống. Bà Tuyết cho biết nước lũ 3 ngày qua đã cuốn trôi, làm hư hỏng hết đồ đạc trong nhà ẢNH: BÁ DUY

Thượng tá Nguyễn Thị Hồng Hạnh trao nước, thực phẩm cho người dân vùng ngập ẢNH: BÁ DUY

Người dân nhận các phần quà từ nhân viên Báo Thanh Niên và các tình nguyện viên ẢNH: BÁ DUY

Nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, hỗ trợ chuyển đồ tiếp tế lên thuyền nhỏ đưa đến cho bà con chưa ra khỏi được vùng ngập tại xã Diên Điền ẢNH: BÁ DUY

Nhà báo Nguyễn Ngọc Phúc, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ, cùng người dân đưa đưa thực phẩm nước uống tới các hộ dân còn bị cô lập ẢNH: BÁ DUY

Người dân xã Diên Điền chia sẻ thời điểm này chỉ trông chờ các đoàn cứu trợ vì "có ai bán gì đâu mà mua" ẢNH: BÁ DUY

Nước sạch kịp thời đến tay người dân vùng lũ ẢNH: BÁ DUY

Người dân xã Diên Điền xếp hàng nhận quà cứu trợ từ Báo Thanh Niên ngày 22.11 ẢNH: BÁ DUY

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực chuyển thực phẩm thiết yếu đến cho bà con khu vực còn ngập sâu tại xã Diên Điền ẢNH: BÁ DUY

Trong những ngày tới, Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con vùng lũ Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, trao tận tay những phần quà thiết thực để giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau trận lũ lịch sử.