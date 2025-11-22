Đội cứu hộ thiện nguyện Hà Tĩnh ngày đêm ứng cứu người dân vùng lũ Đắk Lắk

Vượt đường xa vào vùng rốn lũ cứu dân

Tối 19.11, anh Đậu Văn Mân, Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn thiện nguyện SOS Mân Côi Hà Tĩnh, cùng các thành viên khẩn trương chất những chiếc xuồng hơi và nhu yếu phẩm huy động được từ bạn bè, nhà hảo tâm lên chiếc xe tải thùng. Xong xuôi, chuyến xe chở xuồng cứu hộ và lương thực xuất phát từ Hà Tĩnh hướng vào vùng lũ tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk.

Đội SOS Mân Côi Hà Tĩnh tham gia hỗ trợ di dời người dân ra khỏi vùng bị cô lập ẢNH: NVCC

"Sau nhiều chuyến tham gia cứu hộ người dân ở vùng lũ Bắc Trung bộ, đội tính cất các phương tiện cứu nạn thì lại nghe tin bà con Đắk Lắk, Gia Lai bị ngập sâu do mưa lớn. Thấy bà con cầu cứu trên mạng xã hội rất nhiều nên anh em cũng sốt ruột, không thể không đi. Thế là đội lại lên đường", anh Mân bộc bạch.

Đến chiều 20.11, đội của anh Mân đã có mặt tại P.Tuy Hoà (tỉnh Đắk Lắk). Nghe bà con ở đây cho biết có nhiều người bị mắc kẹt do ngập sâu, đội SOS Mân Côi Hà Tĩnh quyết định hạ xuồng. 4 chiếc xuồng cứu hộ của đội SOS Mân Côi Hà Tĩnh lập tức lao vào tâm lũ, từng chuyến chở người dân ra khỏi vùng bị ngập sâu đến nơi an toàn.

"Nhiều khu vực ở đây bị ngập rất sâu, có nhà ngập gần hết tầng 1. Riêng mấy nhà cấp 4 thì người dân bị mắc kẹt, kêu cứu rất nhiều. Đến tối, nhóm cũng đã kịp thời hỗ trợ, di dời được mấy chục người dân ở vùng này", anh Mân kể.

Nhóm của anh Mân dùng xuồng hơi chở nhu yếu phẩm vào tiếp tế cho bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk ẢNH: NVCC

Thấy khu vực đầu tiên không còn ai cần sơ tán, đội SOS Mân Côi Hà Tĩnh lại di chuyển đến vùng khác. Điểm đến lần này là ở xã Hòa Thịnh (thuộc H.Tây Hòa, Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk). Hòa Thịnh là xã bị ngập sớm, ngập sâu và cô lập kéo dài ở khu vực này. Người dân ở vùng rốn lũ đang rất cần nhu yếu phẩm.

"Bắt đầu từ sáng 21.11, đội chúng tôi chở số nhu yếu phẩm mang theo, dùng xuồng hơi vào sâu bên trong vùng lũ để tham gia tiếp tế cho người dân. Thời điểm đội tiếp cận, nước ở khu vực này cũng đang rút. Đội của tôi cùng với nhóm Nồi cháo tình thương Hà Tĩnh đã hỗ trợ bà con được 200 két nước uống và 200 thùng mì tôm. Để tiếp tục hỗ trợ người dân, tôi vừa liên lạc về cho các nhóm thiện nguyện ở Hà Tĩnh gom nhu yếu phẩm mang vào, vừa lên mạng kêu gọi bạn bè ủng hộ tiền để mua gấp một số lương thực hỗ trợ khẩn cấp cho bà con", anh Mân nói.

Gửi nhu yếu phẩm vào vùng lũ

Cũng kịp thời xông pha vào vùng tâm lũ, 4 ngày nay, Đội SOS 38 Hà Tĩnh do anh Trần Xuân Vũ (ngụ tại P.Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) làm đội trưởng cũng đã có mặt tại khu vực Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) và tỉnh Gia Lai để tham gia hỗ trợ sơ tán và tiếp tế thực phẩm cho người dân đang bị cô lập.

Nhóm của anh Vũ có mặt tại vùng lũ tỉnh Phú Yên (cũ) để hỗ trợ đưa người dân ra khỏi nhà bị ngập sâu ẢNH: NVCC

"Những ngày có mặt ở vùng lũ, chúng tôi đã chứng kiến cảnh nhiều hộ dân bị mắc kẹt trong nhà do lũ lên nhanh. Có người phải leo lên mái nhà vì nhà bị ngập sâu. Đội đã dùng xuồng hơi phối hợp với lực lượng tại chỗ để tham gia cứu người, đồng thời kịp thời phân phát nhu yếu phẩm cho bà con", anh Vũ chia sẻ.

Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại các tỉnh Nam Trung bộ, nhiều nhóm thiện nguyện và người dân Hà Tĩnh đã nhanh chóng chung tay hỗ trợ đồng bào vượt qua hoạn nạn.

Nhu yếu phẩm cũng được Đội SOS Hà Tĩnh tiếp tế cho bà con vùng lũ ẢNH: NVCC

Như nhóm Kết nối yêu thương Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cũng đã tổ chức gói và nấu gần 1.000 bánh chưng gửi vào vùng lũ. Nhóm Bếp ăn dã chiến thiện nguyện Hà Tĩnh cũng kêu gọi người dân ủng hộ được 1.000 két nước đóng chai, 900 thùng mì tôm, bánh mì tươi, sữa, lương khô và khoảng 2 tấn quần áo, chăn màn… gửi vào vùng lũ.

Những chuyến xe chở đầy tình cảm nghĩa tình của người dân Hà Tĩnh nay mai sẽ có mặt tại vùng lũ các tỉnh Nam Trung bộ, để cùng chung tay với cả nước san sẻ phần nào thiệt hại mà bà con vùng lũ đang phải gánh chịu.