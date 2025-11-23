'Rốn lũ' Hòa Xuân ở Phú Yên cũ: Nhiều nơi vẫn ngập, cần cứu trợ khẩn cấp

Vùng trũng bị lũ bủa vây: "Nước lút cả mái nhà"

Sáng 23.11, theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên tại thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân, dù nước đã rút ở đường cái, nhưng nhiều vùng bên trong vẫn bị ngập lụt sâu, hoàn toàn cô lập, chỉ có thể tiếp cận bằng ghe thuyền.

Dù lũ đã rút ở nhiều nơi, nhưng thôn Phú Khê 2 vẫn đang bị cô lập giữa mênh mông biển nước ẢNH: HOÀI NHÂN

Các đoàn cứu trợ chỉ có thể tiếp cận thôn bằng ghe thuyền ẢNH: HOÀI NHÂN

Lũ dữ đã cuốn trôi và làm sập hàng chục ngôi nhà dọc theo các xóm nhỏ. Người dân nơi đây đang phải đối mặt với nỗi mất mát lớn khi tài sản gần như trắng tay. Những bức tường đổ nát, mái ngói vỡ vụn và đồ đạc hư hỏng ngổn ngang là minh chứng cho sức tàn phá khủng khiếp của thiên tai.

Tại khu vực trũng thấp, nhiều ngôi nhà vẫn bị nước lũ bủa vây. Bà Lê Thí Linh (thôn Phú Khê 2) run rẩy kể lại thời điểm đỉnh lũ kinh hoàng: "Nước lên cao không kịp trở tay. Nó lút hết cả nhiều mái nhà. Người dân chỉ còn cách trèo lên mái ngói hoặc may mắn hơn thì chạy được sang các nhà cao tầng gần đó để tá túc".

Cảnh tượng này đã kéo dài nhiều ngày, khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân bị đảo lộn hoàn toàn. Hiện tại, vấn đề cấp bách nhất không chỉ là nơi ở mà còn là lương thực và nhu yếu phẩm.

Khi lũ nhiều nơi đã rút, nhiều căn nhà tại thôn Phú Khê 2 nước vẫn mấp mé mái ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nước rút dần, quang cảnh tan hoang dần hiện ra ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Mặc dù đã có một số đoàn cứu trợ tiếp cận, nhưng nhu yếu phẩm vẫn thiếu thốn trầm trọng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Người dân nơi này đang đặc biệt cần sữa và tã cho trẻ nhỏ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Rốn lũ" Hòa Xuân khẩn cấp kêu gọi hỗ trợ: Thiếu sữa và tã cho trẻ nhỏ

Bà Lê Thí Linh (thôn Phú Khê 2) cho biết mặc dù đã có một số đoàn cứu trợ tiếp cận, nhưng nhu yếu phẩm vẫn thiếu thốn trầm trọng, đặc biệt là tại những điểm ngập sâu và bị cô lập.

"Chúng tôi thiếu thực phẩm nhưng đặc biệt cần sữa và tã cho trẻ nhỏ. Mấy ngày nay các cháu nhỏ phải chịu cảnh thiếu thốn, khiến các bà mẹ rất lo lắng. Chúng tôi mong mỏi có thêm sự hỗ trợ khẩn cấp để vượt qua những ngày khó khăn này", bà Linh nói.

Lực lượng chức năng và các đơn vị thiện nguyện đang nỗ lực hết sức để tiếp cận những "rốn lũ" bị cô lập như Phú Khê 2.

Người dân vùng "rốn lũ" thiệt hại nặng nề sau trận lụt lịch sử ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Không chỉ vấn đề lương thực thực phẩm, sau lũ, chuyện vệ sinh môi trường cũng cần được quan tâm ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN