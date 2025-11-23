Bản đồ đến rốn lũ Hòa Thịnh: Mỗi nút share là một hy vọng được cứu giúp

Tối 21.11, bản đồ chi tiết hướng dẫn đến các thôn đang bị ngập sâu ở rốn lũ Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ) được chia sẻ nhiều trong các hội nhóm mạng xã hội ở địa phương. Tình cờ, anh Nguyễn Minh Phụng (31 tuổi) thấy trên mạng xã hội 1 bản đồ đơn sơ chỉ đường vào xã Hòa Thịnh nên có ý tưởng làm lại đầy đủ hơn.

Bản đồ đường đi vào các thôn xã Hòa Thịnh Ảnh: Nguyễn Minh Phụng





Từ thị trấn Phú Thứ (cũ) đi khoảng 8km gặp xã Hòa Thịnh. Khi gặp cầu Bến Củi mới và bảng cổng chào xã Hòa Thịnh thì đi tiếp để đến các thôn. "Hiện tại, vào được xã khá khó khăn, địa hình từ cầu qua cổng xã nước sâu, nguy hiểm. Điều đó làm cho xã này khó tiếp cận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm", Minh Phụng nói.

Thôn Phú Hữu: từ cổng chào xã Hòa Thịnh, đi khoảng 1 km, bên tay trái thấy cổng chào thôn Phú Hữu. Chạy thẳng xuống tầm 2 km cứu trợ dọc theo quen khu vực đó.

Thôn Cảnh Tịnh: từ cổng chào xã Hòa Thịnh, đi 1,3 km rẽ phải đến thôn Cảnh Tịnh. Đặc điểm là có cầu bắc ngang Sông Đào.

Thôn Mỹ Hòa: từ cổng chào xã Hòa Thịnh đi 1,5 km, phía tay trái có cổng chào thôn Mỹ Hòa. Men theo đường và cứu trợ sâu vào làng xóm.

Thôn Mỹ Xuân 1 và Mỹ Xuân 2: từ cổng chào xã Hòa Thịnh, đi theo đường chính gặp chợ Hòa Thịnh, gặp trường THCS Đồng Khởi, đi tiếp gặp trường TH số 2 Hòa Thịnh. Đặc điểm địa bàn thôn này trải dài.

Thôn Mỹ Cảnh: từ cổng chào xã Hòa Thịnh đi theo đường chính, đi qua chợ, qua trường THCS và trường TH. Phía tay phải cạnh trường có đường, đi sâu vào bên trong khu dân cư thôn.

Thôn Mỹ Lâm: từ cổng chào xã Hòa Thịnh, đi theo đường chính, đi ngang chợ, trường THCS, trường TH và đi thẳng thêm sẽ đến.

Thôn Mỹ Trung: từ cổng chào xã, đi theo đường chính, ngang qua chợ, qua trường THCS 200 m, bên tay trái có con đường, đi thẳng và men theo đường đó để gặp người dân thôn.

Thôn Mỹ Phú: từ cổng chào xã, đi thẳng dọc đường chính, qua chợ, qua trường THCS, trường TH đến ngã tư thì rẽ trái. Sau đó, đi thẳng và gặp cổng chào thôn Mỹ Phú, nơi đây có nhiều ngõ ngách.

Thôn Mỹ Điền: Từ thôn Mỹ Phú đi tiếp sẽ gặp thôn Mỹ Điền. Nơi đây phải đi xa và sâu hơn các thôn khác, hy vọng các đoàn cứu trợ kiên nhẫn đi vào sâu hơn đến đây để giúp đỡ để bà con.

Xã Hòa Thịnh đã bị ngập sâu suốt 3 ngày, nhiều người không kịp sơ tán phải trèo lên mái nhà tránh lũ từ ngày 19.11. Người quen của anh Phụng là 1 trong số những gia đình như thế.

Mất điện, internet chập chờn nhưng anh Phụng vẫn cố gắng liên lạc với một người em ở thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh hiện đang sống ở TP.HCM. Bằng trí nhớ của mình, người em của Phụng vẽ phác thảo địa điểm các thôn ở xã Hòa Thịnh trên giấy rồi anh vẽ lại trên máy tính.

Chưa hết, anh Phụng còn vào các trang web, ứng dụng và tổng hợp thông tin cầu cứu trên các trang mạng xã hội. Nhận định một số địa điểm người dân kêu cứu nhiều nhất, anh đánh dấu thêm chữ SOS màu đỏ.

"Nhà tôi ở xã Tây Hòa, cách xã Hòa Thịnh chừng 8 km, đã đi tránh lũ ở chỗ an toàn. Ngồi trong nhà co ro vì lạnh, tôi rất buồn vì thấy nhiều người kêu cứu. Trước đây, hình ảnh lũ lụt tôi chỉ được thấy qua ti vi mà thôi", chàng trai quê gốc ở Bình Dương cũ cho biết.

Đến khoảng 23 giờ, ngày 21.11, sau 3 tiếng, bản đồ hoàn thiện, được cộng đồng mạng chia sẻ nhiều trong đêm.

Chị Nguyễn Hà, người dân ở xã Hòa Thịnh cho biết sau 2 ngày ngồi trên mái nhà, gia đình chị đã được bộ đội đưa đến nơi an toàn bằng cano vào lúc 9 giờ, sáng 21.11. "Tôi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, may mắn quá là người thân được bình an", chị Hà kể.