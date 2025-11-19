Tòa án ngăn Texas dùng bản đồ bầu cử có lợi cho đảng Cộng hòa

Tòa án phán quyết bản đồ mới làm suy yếu sức mạnh của 5 khu vực do đảng Dân chủ nắm giữ và là hành vi phân chia khu vực bầu cử theo chủng tộc trái pháp luật, theo Hãng tin AFP.

Trong phán quyết được 2 ý kiến đồng thuận và 1 phản đối tại hội đồng 3 thẩm phán, tòa án yêu cầu Texas sử dụng lại bản đồ năm 2021 cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2026. Phán quyết này được xem là một kết quả bất lợi với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2026.

Bản đồ các khu vực quốc hội mới được đề xuất tại Texas năm 2025 ẢNH: REUTERS

Thống đốc bang Texas Greg Abbott (thuộc đảng Cộng hòa) cho biết sẽ kháng cáo lên Tòa án tối cao Mỹ, đánh dấu diễn biến mới nhất trong cuộc chiến phân chia lại khu vực bầu cử giữa 2 đảng tại Mỹ. "Cơ quan lập pháp đã vẽ lại bản đồ bầu cử của chúng ta để phản ánh tốt hơn sở thích bỏ phiếu bảo thủ của cử tri Texas và không vì lý do nào khác. Bất kỳ tuyên bố nào cho rằng những bản đồ này mang tính phân biệt đối xử đều là vô lý", theo ông Abbott.

Bản đồ mới bị cử tri da màu và gốc Tây Ban Nha phản đối. Thẩm phán quận Jeffrey Brown - người do Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm - viết trong phán quyết dài 160 trang rằng: "Chắc chắn, chính trị đã đóng một vai trò trong việc vẽ bản đồ năm 2025. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở chính trị. Có nhiều bằng chứng đáng kể cho thấy Texas đã phân chia khu vực bầu cử theo chủng tộc trên bản đồ năm 2025".

Việc phân chia khu vực bầu cử theo đảng phái được phép ở Mỹ, nhưng việc xây dựng các khu vực bầu cử dựa trên chủng tộc bị coi là bất hợp pháp.

Ông Gene Wu, lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Hạ viện Texas, hoan nghênh phán quyết và gọi hành động này là "ngăn chặn một trong những nỗ lực trắng trợn nhất nhằm làm suy yếu nền dân chủ ở Texas".

Trong khi đó, Tổng chưởng lý Mỹ Pam Bondi cho biết chính quyền Tổng thống Trump kỳ vọng đảng Cộng hòa ở bang Texas sẽ chiến thắng khi kháng cáo tại Tòa án tối cao. Trên nền tảng X, ông Bondi viết: "Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với phán quyết của tòa án quận hôm nay về bản đồ phân chia lại khu vực bầu cử của Texas - bản đồ của Texas được vẽ đúng cách vì những lý do chính đáng".

Đảng Cộng hòa hiện đang nỗ lực giữ vững thế đa số mong manh tại Hạ viện và tìm cách củng cố lợi thế trước bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026, trong khi đảng Dân chủ kỳ vọng lật lại cán cân quyền lực để thách thức Tổng thống Trump trong thời gian nhiệm kỳ còn lại.

Cuộc chiến vẽ lại bản đồ bầu cử cũng có ở nhiều bang khác. Bang California hiện do đảng Dân chủ nắm đã thông qua bản đồ mới có thể giúp họ giành thêm đến 5 ghế, động thái bị đảng Cộng hòa trong bang kiện ra tòa. Cùng lúc, các bang Missouri, Bắc Carolina và Ohio do đảng Cộng hòa kiểm soát cũng đang điều chỉnh bản đồ theo hướng có lợi cho đảng này.