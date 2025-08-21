Texas thông qua bản đồ khu vực bầu cử gây tranh cãi

Bản đồ phân chia lại khu vực bầu cử được đảng Cộng hòa tại Texas tung ra theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump và bị đảng Dân chủ phản đối mạnh mẽ, theo tờ The Guardian.

Chủ tịch Hạ viện Texas Dustin Burrows điều hành phiên bỏ phiếu ngày 20.8 ẢNH: AP

Hàng chục nghị viên Dân chủ thuộc Hạ viện bang đã bỏ chạy sang các bang khác để cản trở cuộc bỏ phiếu, khởi đầu cho một cuộc chạy đua tái phân chia khu vực bầu cử giữa các bang "đỏ" - có truyền thống nghiêng về đảng Cộng hòa, và "xanh" - nghiêng về đảng Dân chủ.

Với sự thông qua của Hạ viện bang Texas, dự luật này sẽ được chuyển đến Thượng viện bang, nơi dự kiến sẽ được thông qua, có thể sớm nhất là vào ngày 21.8.

Trước khi được thông qua, các đại diện bang thuộc đảng Dân chủ đã đệ trình một loạt sửa đổi đối với dự luật nhưng đều bị bác bỏ.

Nghị viện bang California do đảng Dân chủ lãnh đạo dự kiến sẽ bỏ phiếu vào sáng 21.8 về một loạt dự luật nhằm thúc đẩy kế hoạch tái phân chia khu vực bầu cử của Thống đốc Gavin Newsom để đáp trả nỗ lực thao túng bản đồ bầu cử của Texas.

Một nghị viên đảng Cộng hòa Texas cầm tấm bản đồ phân chia khu vực bầu cử ẢNH: REUTERS

Sau khi qua ải nghị viện bang, bản đồ mới của California cần được cử tri thông qua trong một cuộc bầu cử đặc biệt vào tháng 11 nhưng chỉ có hiệu lực nếu Texas hoặc một bang Cộng hòa khác tiến hành kế hoạch tái phân chia khu vực bầu cử giữa kỳ của họ. Các bản đồ phân chia khu vực bầu cử thường được vẽ lại sau cuộc tổng điều tra dân số 10 năm 1 lần.

Cựu Tổng thống Barack Obama ngày 20.8 ủng hộ kế hoạch của Thống đốc California, gọi đó là cách tiếp cận thông minh và có cân nhắc, theo báo The Hill.

Các nghị viên Dân chủ tại Hạ viện Texas đã rời khỏi bang vào tháng 7 với ý định ngăn chặn việc đạt đủ số lượng cần thiết để Hạ viện bỏ phiếu cho dự luật tái phân chia khu vực bầu cử. Họ đã từ bỏ việc "lưu vong" này sau khoảng 3 tuần, sau khi nghị viện California bắt đầu thúc đẩy một dự luật tái phân chia khu vực bầu cử của riêng mình.

Cuộc đấu trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ sẽ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2026. Lịch sử cho thấy đảng kiểm soát Nhà Trắng thường gặp bất lợi, có thể là bị mất quyền kiểm soát tại quốc hội, tại những kỳ bầu cử này.

Đảng Cộng hòa, đang kiểm soát Hạ viện liên bang nhưng với chênh lệch không nhiều, đang muốn phá cái dớp này. Việc phân chia lại khu vực bầu cử giữa kỳ gây tranh cãi được cho là sẽ giúp gia tăng cơ hội chiến thắng cho các ứng viên nghị sĩ, giúp các đảng giành thêm ghế tại Hạ viện Mỹ.