Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

California vận động thay đổi bản đồ bầu cử để ứng phó tính toán ở bang Texas

Thụy Miên
Thụy Miên
15/08/2025 08:03 GMT+7

Hôm 14.8, bang California của Mỹ công bố các kế hoạch sắp xếp lại các khu vực bầu cử quốc hội, nhằm đẩy lùi tính toán của đảng Cộng hòa và Tổng thống Donald Trump nhằm đảm bảo thế đa số mỏng manh của đảng Cộng hòa ở quốc hội.

California vận động thay đổi bản đồ bầu cử để ứng phó tính toán ở bang Texas- Ảnh 1.

Thống đốc bang California Gavin Newsom phát hiện về chiến lược mới nhằm ứng phó hành động ở bang Texas hôm 14.8

ảnh: afp

Tại sự kiện công bố kế hoạch mới được tổ chức hôm 14.8 (giờ địa phương), Thống đốc bang California Gavin Newsom cho biết sẽ đề nghị cử tri của bang thông qua các bản đồ khu vực bầu cử trong cuộc bỏ phiếu đặc biệt vào ngày 4.11 tới. 

Theo ông, đây là biện pháp có thể vô hiệu hóa những thay đổi mà Texas đang lên kế hoạch nhằm giúp đảng Cộng hòa giành thêm ghế tại Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2026, AFP đưa tin hôm nay 15.8.

Ông Newsom cho biết đề xuất của mình là tạo thêm 5 ghế mới tại Hạ viện Mỹ cho California. Do California truyền thống là "bang Xanh", tức luôn do đảng Dân chủ nắm giữ, số ghế mới chắc chắn sẽ thuộc về các thành viên đảng Dân chủ, từ đó hóa giải bất kỳ số ghế nào mà phía đảng Cộng hòa có thể giành được sau khi bang Texas vẽ lại khu vực bầu cử.

Động thái trên đã diễn ra sau khi Thống đốc bang Texas Greg Abbott được cho thực hiện theo yêu cầu của Tổng thống Trump để tìm cách vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử theo hướng có lợi cho đảng Cộng hòa.

Vì sao thống đốc Texas ra lệnh bắt các nghị sĩ đảng Dân chủ?

Các khu bầu cử thường được vẽ lại sau mỗi 10 năm, cụ thể là dựa trên kết quả cuộc điều tra dân số trên toàn quốc nhằm đảm bảo phản ánh chính xác cơ cấu dân cư.

Tuy nhiên, việc bang Texas tìm cách thay đổi bản đồ trong chưa đầy 4 năm kể từ lần gần nhất đã được đảng Dân chủ xem là nỗ lực trắng trợn để củng cố vị thế của đảng Cộng hòa, cho phép đảng này duy trì thế đa số hẹp ở Hạ viện Mỹ sau cuộc bầu cử giữa kỳ trong năm 2026.

Đảng Cộng hòa hiện giữ thế đa số với tỷ lệ số ghế 219-212 trước đảng Dân chủ ở Hạ viện Mỹ.

Cuộc vận động của Thống đốc Newsom ở bang California diễn ra vào thời điểm có thể là bước ngoặt cho bang Texas, nơi đảng Cộng hòa tiến gần đến giai đoạn cuối của kỳ họp đặc biệt với mục tiêu giành thêm 5 ghế tại Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử năm sau, theo Reuters hôm nay 15.8.

Để ngăn chặn kế hoạch của Thống đốc Abbott được thông qua, hơn 50 nghị viên của đảng Dân chủ ở bang Texas đã tháo chạy khỏi tòa nhà nghị viện ở thành phố Austin và đến nương nhờ các thành viên đảng Dân chủ ở những bang mà đảng này đang kiểm soát, bao gồm California.

Do không thể triệu tập đủ thành viên hạ nghị viện, cuộc biểu quyết nhằm vẽ lại khu vực bầu cử của bang Texas vẫn chưa thể thực hiện.

Kỳ họp đặc biệt ở bang Texas kéo dài 30 ngày và kết thúc vào ngày 15.8, dù Thống đốc Abbott tuyên bố sẽ tiến hành gia hạn. Chưa rõ liệu hành động của đảng Dân chủ ở bang California có thể giúp các nghị sĩ đảng Dân chủ ở bang Texas chấm dứt việc tẩy chay cuộc bỏ phiếu hay không.

Tin liên quan

GDP bang California Mỹ vượt Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới?

GDP bang California Mỹ vượt Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới?

Hôm 24.4, Thống đốc bang California của Mỹ Gavin Newsom thông báo GDP tiểu bang này đã vượt qua Nhật Bản và trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, báo The Guardian hôm nay 25.4 đưa tin.

California hành động để ngăn ông Trump áp thuế quan

Bà Kamala Harris sẽ không tranh cử thống đốc California

Khám phá thêm chủ đề

Califonia Gavin Newsom Texas bầu cử giữa kỳ 2026 bản đồ bầu cử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận