California vận động thay đổi bản đồ bầu cử để ứng phó tính toán ở bang Texas

Thống đốc bang California Gavin Newsom phát hiện về chiến lược mới nhằm ứng phó hành động ở bang Texas hôm 14.8 ảnh: afp

Tại sự kiện công bố kế hoạch mới được tổ chức hôm 14.8 (giờ địa phương), Thống đốc bang California Gavin Newsom cho biết sẽ đề nghị cử tri của bang thông qua các bản đồ khu vực bầu cử trong cuộc bỏ phiếu đặc biệt vào ngày 4.11 tới.

Theo ông, đây là biện pháp có thể vô hiệu hóa những thay đổi mà Texas đang lên kế hoạch nhằm giúp đảng Cộng hòa giành thêm ghế tại Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2026, AFP đưa tin hôm nay 15.8.

Ông Newsom cho biết đề xuất của mình là tạo thêm 5 ghế mới tại Hạ viện Mỹ cho California. Do California truyền thống là "bang Xanh", tức luôn do đảng Dân chủ nắm giữ, số ghế mới chắc chắn sẽ thuộc về các thành viên đảng Dân chủ, từ đó hóa giải bất kỳ số ghế nào mà phía đảng Cộng hòa có thể giành được sau khi bang Texas vẽ lại khu vực bầu cử.

Động thái trên đã diễn ra sau khi Thống đốc bang Texas Greg Abbott được cho thực hiện theo yêu cầu của Tổng thống Trump để tìm cách vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử theo hướng có lợi cho đảng Cộng hòa.

Các khu bầu cử thường được vẽ lại sau mỗi 10 năm, cụ thể là dựa trên kết quả cuộc điều tra dân số trên toàn quốc nhằm đảm bảo phản ánh chính xác cơ cấu dân cư.

Tuy nhiên, việc bang Texas tìm cách thay đổi bản đồ trong chưa đầy 4 năm kể từ lần gần nhất đã được đảng Dân chủ xem là nỗ lực trắng trợn để củng cố vị thế của đảng Cộng hòa, cho phép đảng này duy trì thế đa số hẹp ở Hạ viện Mỹ sau cuộc bầu cử giữa kỳ trong năm 2026.

Đảng Cộng hòa hiện giữ thế đa số với tỷ lệ số ghế 219-212 trước đảng Dân chủ ở Hạ viện Mỹ.

Cuộc vận động của Thống đốc Newsom ở bang California diễn ra vào thời điểm có thể là bước ngoặt cho bang Texas, nơi đảng Cộng hòa tiến gần đến giai đoạn cuối của kỳ họp đặc biệt với mục tiêu giành thêm 5 ghế tại Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử năm sau, theo Reuters hôm nay 15.8.

Để ngăn chặn kế hoạch của Thống đốc Abbott được thông qua, hơn 50 nghị viên của đảng Dân chủ ở bang Texas đã tháo chạy khỏi tòa nhà nghị viện ở thành phố Austin và đến nương nhờ các thành viên đảng Dân chủ ở những bang mà đảng này đang kiểm soát, bao gồm California.

Do không thể triệu tập đủ thành viên hạ nghị viện, cuộc biểu quyết nhằm vẽ lại khu vực bầu cử của bang Texas vẫn chưa thể thực hiện.

Kỳ họp đặc biệt ở bang Texas kéo dài 30 ngày và kết thúc vào ngày 15.8, dù Thống đốc Abbott tuyên bố sẽ tiến hành gia hạn. Chưa rõ liệu hành động của đảng Dân chủ ở bang California có thể giúp các nghị sĩ đảng Dân chủ ở bang Texas chấm dứt việc tẩy chay cuộc bỏ phiếu hay không.