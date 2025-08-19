Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Texas - California tiếp tục cuộc đấu về bản đồ bầu cử

Bảo Vinh
Bảo Vinh
19/08/2025 05:34 GMT+7

Các nghị viên đảng Dân chủ tại Hạ viện bang Texas (Mỹ) đã bắt đầu trở về bang này sau 2 tuần bỏ chạy sang nơi khác nhằm cản trở kế hoạch gây tranh cãi của đảng Cộng hòa, theo CBS News ngày 18.8.

Hồi cuối tháng 7, Thống đốc Texas Greg Abbott với sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi phiên họp đặc biệt của Hạ viện bang nhằm bỏ phiếu thông qua bản đồ phân chia khu vực bầu cử mới, nhằm giúp đảng Cộng hòa giành thêm 5 ghế tại Hạ viện liên bang tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Hàng chục nghị viên đảng Dân chủ đã tháo chạy sang bang khác để cản trở cuộc bỏ phiếu. Họ cho rằng đã giành được thắng lợi tạm thời khi ông Abbott kết thúc phiên họp và đảng Dân chủ tại bang California công bố kế hoạch vẽ lại bản đồ của riêng mình để đáp trả Texas.

Texas - California tiếp tục cuộc đấu về bản đồ bầu cử - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện bang Texas Dustin Burrows gõ búa kết thúc phiên họp ngày 15.8 do không đủ số nghị viên

ẢNH: AP

Đảng Cộng hòa đang giữ thế đa số mong manh tại Hạ viện Mỹ và muốn tiếp tục duy trì ưu thế này. Trong lịch sử, đảng kiểm soát Nhà Trắng thường mất ưu thế tại quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và đảng Cộng hòa muốn phá cái dớp này. Thông thường, các tiểu bang chỉ vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử sau cuộc tổng điều tra dân số mỗi 10 năm để thể hiện sự thay đổi dân số. Do đó, việc thúc đẩy việc vẽ lại bản đồ giữa kỳ như Texas hiện nay gây nhiều tranh cãi. Theo AP, Thống đốc Abbott ngày 15.8 đã triệu tập phiên họp đặc biệt mới nhằm khởi động lại nỗ lực thay đổi bản đồ. Hạ viện bang dự kiến điểm danh lại trong ngày 18.8.

Tại California, các nhà lập pháp ngày 18.8 cũng bắt đầu kỳ làm việc mới sau nghỉ hè. AP đưa tin các nghị viên Dân chủ, chiếm thế đa số lớn tại lưỡng viện bang, đang chạy đua với thời gian để giải quyết hàng trăm dự luật trước khi kỳ làm việc kết thúc vào tháng 9. Họ dự kiến dành tuần làm việc đầu tiên để thông qua bản đồ mới. Sau đó, bản đồ mới sẽ cần được cử tri tại tiểu bang phê chuẩn trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 11, thay thế cho bản đồ do một ủy ban độc lập vẽ có hiệu lực từ năm 2022. Các nghị viên đảng Cộng hòa tại California tuyên bố sẽ khởi kiện vì cho rằng cử tri đã bỏ phiếu hồi năm 2010 để trao quyền vẽ bản đồ cho ủy ban độc lập nhằm tránh sự ảnh hưởng đảng phái. Nhiều tiểu bang như Texas trao quyền vẽ bản đồ cho các nghị viên trong khi California, quyền này thuộc về ủy ban độc lập.

Bản đồ mới tại California được cho là sẽ giúp đảng Dân chủ giành được cùng số ghế như nỗ lực của đảng Cộng hòa tại Texas. Nhiều bang khác do phe Dân chủ kiểm soát đã bỏ ngỏ ý định tham gia cuộc chiến nhưng đến nay chỉ có California hành động. Dù vậy, các nghị viên Dân chủ California nói rằng bản đồ mới chỉ có hiệu lực nếu Texas hay bang nào khác do đảng Cộng hòa kiểm soát chính thức thông qua bản đồ của họ.


Tin liên quan

Hạ viện Mỹ chạy nước rút bỏ phiếu siêu dự luật

Hạ viện Mỹ chạy nước rút bỏ phiếu siêu dự luật

Tổng thống Mỹ Donald Trump rạng sáng 3.7 đã gọi điện cho một số hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa có lập trường phản đối "dự luật to đẹp" cắt giảm thuế và chi tiêu sâu rộng.

Siêu dự luật 'to đẹp' được Hạ viện Mỹ thông qua

Hạ viện Mỹ nghỉ sớm để tránh bỏ phiếu công bố hồ sơ Epstein?

Khám phá thêm chủ đề

bầu cử Phe Dân chủ Texas California Cộng hoà
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận