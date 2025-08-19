Texas - California tiếp tục cuộc đấu về bản đồ bầu cử

Hồi cuối tháng 7, Thống đốc Texas Greg Abbott với sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi phiên họp đặc biệt của Hạ viện bang nhằm bỏ phiếu thông qua bản đồ phân chia khu vực bầu cử mới, nhằm giúp đảng Cộng hòa giành thêm 5 ghế tại Hạ viện liên bang tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Hàng chục nghị viên đảng Dân chủ đã tháo chạy sang bang khác để cản trở cuộc bỏ phiếu. Họ cho rằng đã giành được thắng lợi tạm thời khi ông Abbott kết thúc phiên họp và đảng Dân chủ tại bang California công bố kế hoạch vẽ lại bản đồ của riêng mình để đáp trả Texas.

Chủ tịch Hạ viện bang Texas Dustin Burrows gõ búa kết thúc phiên họp ngày 15.8 do không đủ số nghị viên ẢNH: AP

Đảng Cộng hòa đang giữ thế đa số mong manh tại Hạ viện Mỹ và muốn tiếp tục duy trì ưu thế này. Trong lịch sử, đảng kiểm soát Nhà Trắng thường mất ưu thế tại quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và đảng Cộng hòa muốn phá cái dớp này. Thông thường, các tiểu bang chỉ vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử sau cuộc tổng điều tra dân số mỗi 10 năm để thể hiện sự thay đổi dân số. Do đó, việc thúc đẩy việc vẽ lại bản đồ giữa kỳ như Texas hiện nay gây nhiều tranh cãi. Theo AP, Thống đốc Abbott ngày 15.8 đã triệu tập phiên họp đặc biệt mới nhằm khởi động lại nỗ lực thay đổi bản đồ. Hạ viện bang dự kiến điểm danh lại trong ngày 18.8.

Tại California, các nhà lập pháp ngày 18.8 cũng bắt đầu kỳ làm việc mới sau nghỉ hè. AP đưa tin các nghị viên Dân chủ, chiếm thế đa số lớn tại lưỡng viện bang, đang chạy đua với thời gian để giải quyết hàng trăm dự luật trước khi kỳ làm việc kết thúc vào tháng 9. Họ dự kiến dành tuần làm việc đầu tiên để thông qua bản đồ mới. Sau đó, bản đồ mới sẽ cần được cử tri tại tiểu bang phê chuẩn trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 11, thay thế cho bản đồ do một ủy ban độc lập vẽ có hiệu lực từ năm 2022. Các nghị viên đảng Cộng hòa tại California tuyên bố sẽ khởi kiện vì cho rằng cử tri đã bỏ phiếu hồi năm 2010 để trao quyền vẽ bản đồ cho ủy ban độc lập nhằm tránh sự ảnh hưởng đảng phái. Nhiều tiểu bang như Texas trao quyền vẽ bản đồ cho các nghị viên trong khi California, quyền này thuộc về ủy ban độc lập.

Bản đồ mới tại California được cho là sẽ giúp đảng Dân chủ giành được cùng số ghế như nỗ lực của đảng Cộng hòa tại Texas. Nhiều bang khác do phe Dân chủ kiểm soát đã bỏ ngỏ ý định tham gia cuộc chiến nhưng đến nay chỉ có California hành động. Dù vậy, các nghị viên Dân chủ California nói rằng bản đồ mới chỉ có hiệu lực nếu Texas hay bang nào khác do đảng Cộng hòa kiểm soát chính thức thông qua bản đồ của họ.



