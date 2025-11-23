Quan tài vượt lũ vào đến cửa: Con gái nghẹn ngào 'không còn bộ đồ khô cho mẹ'

Ngày 22.11, ở thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk), trước sân hội trường ngập bùn, 4 chiếc quan tài được đặt tạm ghế đá.



Giữa mưa to, gió lạnh anh Lê Ngọc Hinh, cháu ruột của bà Lê Thị Cúc (ở thôn Phú Hữu) quần sũng nước, đôi mắt đỏ hoe. Anh Hinh chọn chiếc quan tài có màu gỗ đơn giản để nhường 2 chiếc giống nhau cho vợ chồng già trong thôn đã "ôm nhau" ra đi trong căn nhà 3 gian.

Ngóng trông quan tài về...

Chọn được quan tài rồi, anh Hinh chỉ đứng lặng. Đường về nhà người cô bị nước lũ chia cắt, anh Hinh không biết làm sao đưa chiếc quan tài về.

Thấy PV Thanh Niên xuất hiện, anh Hinh chạy đến, giọng run rẩy, đứt quãng nói: "Cô tôi ở một mình… nước lũ lên nhanh quá, nhấn chìm bà 4 ngày rồi. Mùi tử khí kinh khủng lắm… Tôi chỉ mong có ai giúp đưa quan tài về, để đưa bà đoạn đường cuối cùng".

Anh Hinh (bìa phải) - cháu của bà Cúc Ảnh: Huy Đạt

Quan tài được chuyển từ nơi tập kết lên xe chuẩn bị đưa về nhà bà Cúc Ảnh: Huy Đạt

Xe bán tải của đội cứu hộ cứu nạn Ghềnh Chè từ Thái Nguyên vào Đắk Lắk Ảnh: Huy Đạt

Ngay lập tức, PV Thanh Niên liên hệ với đội cứu hộ Ghềnh Chè Thái Nguyên, một chiếc bán tải và ca nô được đưa đến.

Chiếc quan tài được đưa lên thùng xe tải, chạy trên đường bê tông hướng về căn nhà của bà Cúc. Nhưng đến đoạn đường bị ngập sâu, xe đành dừng lại. Các thành viên đội cứu hộ chuyển quan tài sang ca nô, vượt dòng nước lụt hướng về nhà bà Cúc.

Quan tài vận chuyển về nhà bà Cúc sáng 22.11 Ảnh: Huy Đạt

Những con đường làng xác xơ sau cơn lũ Ảnh: Cao An Biên

Quan tài được chuyển từ xe bán tải xuống xuồng do đường ngập nước Ảnh: Huy Đạt

Từ sân nhà, chị Lê Thị Hằng (50 tuổi, con gái bà Cúc) đứng chờ. Mắt chị Hằng dõi ra biển nước, nơi chiếc ca nô đang rẽ sóng đưa quan tài về.

Khi chiếc ca nô cập bờ, quan tài được kê tạm lên bàn đá trước hiên ngập bùn đất. Bên trong ngôi nhà ngập ngụa bùn non, đồ đạc ngổn ngang, bà Cúc nằm trên tấm nệm ướt sũng nước.

Nước mắt chảy dài, chị Hằng kể lại: "Em đi lấy chồng cách đây cũng xa, không ở cạnh mẹ được. Trước ngày 18.11, em về thăm và muốn đưa mẹ đi tránh lũ, nhưng nhà mình cao hơn xung quanh, mẹ bảo cứ để mẹ ở nhà, có gác xép, có bàn tròn, nước lên thì leo tránh… Nhưng ai ngờ lũ dữ quá", chị Hằng nấc nghẹn.

Theo người con gái, bà Cúc đã nằm trong căn nhà lạnh lẽo ấy suốt 4 ngày qua. Thi thể ngâm nước bắt đầu phân huỷ, mùi tử khí nặng nề nhưng gia đình không nỡ rời bỏ mẹ giữa biển nước. Họ đi từng nhà xin một tấm bao ni lông lớn để quấn tạm thi thể lại, chỉ để mẹ bớt lạnh và người còn sống có thể ở lại với bà.

Chị Hằng, con gái bà Cúc trong sân nhà, đợi chờ quan tài về Ảnh: Nhóm tác giả

Trận lũ lấy đi cha mẹ của chị Hằng còn căn nhà cũng hư hỏng nặng Ảnh: Nhóm tác giả

Chị Hằng cho biết hôm qua 21.11 khi phát hiện bà Cúc đã mất, chị Hằng liền báo với chính quyền nhưng chờ đến hôm nay vẫn chưa có lực lượng tiếp cận hỗ trợ.

Chị Hằng nhớ lại lời cán bộ thôn trả lời: "Giờ tiếp nhận thì tiếp nhận, nhưng để đó…".

Tìm cho mẹ bộ đồ khô để ra đi

Anh Trần Văn Trí, con rể bà Cúc kể, 3 ngày liền vợ chồng anh chỉ biết đứng ngoài nhìn vào thôn. Nước xiết, không có thuyền, không ai dám vào.

"Đến khi vào được, cửa nhà khóa chặt vì trước khi lụt gia đình dặn mẹ khóa lại để khỏi mất đồ. Tôi trèo lên mái, dỡ ngói… thấy mẹ nằm dưới chiếc bàn tròn. Có lẽ mẹ leo lên gác xép rồi ngồi lên bàn, nghĩ nước sẽ dừng lại. Ai ngờ nước nhấn chìm cả mái nhà", anh Trí nghẹn ngào.

Anh Trí, con rể bà Cúc kể lại khoảnh khắc tìm thấy mẹ nằm dưới bàn, ra đi mãi mãi Ảnh: Huy Đạt

Đội cứu hộ, cứu nạn Ghềnh Chè Thái Nguyên và PV Thanh Niên hỗ trợ gia đình khâm liệm người đã khuất Ảnh: Huy Đạt

Đội cứu hộ Ghềnh Chè Thái Nguyên trao tiền để người nhà mai táng Ảnh: Huy Đạt

Theo chị Hằng, tang lễ tạm bợ vẫn chưa thể làm, vì gia đình không có nổi một bộ đồ khô để mặc cho mẹ. Một người cháu được cử đứng chờ ở đầu thôn, hy vọng xe cứu trợ đi qua mang cho gia đình vài bộ áo quần khô, vài cây nhang, chút đèn dầu để sưởi ấm người đã mất.

"Giờ đây, điều duy nhất tôi cầu mong trời đừng mưa nữa, nước rút đi, để đưa người mẹ nghèo khó, sống cả đời trong căn nhà cũ, về nơi an nghỉ cuối cùng được dễ dàng hơn", anh Trí nói.