Nhà sập, trâu bò treo... trên cây: Người dân Tây Hòa gánh nỗi lo chồng chất

Sáng 22.11, trong cái lạnh thấu xương và mưa dầm dề của những ngày hậu lũ, PV Thanh Niên cùng Đội Cano 74 Quảng Trị quyết định lao vào những nơi đang bị ảnh hưởng nặng nề, chưa được tiếp cận nguồn lương thực thực phẩm.

Mục tiêu của chuyến đi là tiếp cận các hộ dân thôn Hội Cư, xã Tây Hòa (Phú Yên cũ), nơi chúng tôi nhận được tin báo có nhiều cháu bé đang sốt cao.



Vượt sóng lớn, nhìn thấy cảnh tượng đau lòng

Để đến được với những phận người đang mắc kẹt, đoàn cứu trợ phải vượt qua hơn 6 km đường sông bằng ca nô, chiến đấu với sóng lớn và dòng chảy xiết của sông Bến Sách.

Thời điểm đỉnh lũ nước cao lên đến gần ngọn cây Ảnh: Lê Hoài Nhân

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Nhiều gia súc chết, trôi theo dòng lũ Ảnh: Lê Hoài Nhân

18 ngôi nhà bị sập, tiếng khóc xé lòng từ Hội Cư: “Mất trắng rồi!”

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Mỗi mét ca nô lướt đi là một lần nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đến thắt lòng, gia súc, đồ đạc nổi lềnh bềnh, thậm chí trâu bò bị chết đuối treo lơ lửng trên những cành cây.

Tiếp cận được Hội Cư, đoàn cứu trợ càng bàng hoàng, xót xa đến tột độ. Tính đến thời điểm này, 18 ngôi nhà đã bị sập, có nhà sập hoàn toàn, biến ước mơ, mồ hôi nước mắt của cả đời người thành đống đổ nát trôi theo dòng nước.

Hơn 30 người dân đang bị cô lập hoàn toàn, họ đang rất cần đến sự hỗ trợ, giúp đỡ.

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Ảnh: Lê Hoài Nhân

"Sập hết rồi, mất trắng rồi!"

Những ngày qua, nước lớn, lên rất nhanh họ phải dắt díu nhau vào trốn tạm trong một căn nhà nhỏ của ban quản lý hồ chứa nước. Đó là nơi trú ẩn tạm bợ cuối cùng, nhưng cũng không thể che chở hết được nỗi cơ cực đang bủa vây họ.

Nhìn thấy chiếc ca nô mang theo ánh sáng hy vọng từ bên ngoài vào được làng, bà Võ Thị Thủy (57 tuổi) không còn giữ được nước mắt. Bà Thủy nấc nghẹn: "Sập hết rồi, nhà nào cũng vậy, không còn gì nữa. Không có gì ăn, trẻ con nó bệnh cả, không có thuốc. Mất trắng rồi...".

Người dân mừng rỡ khi thấy đoàn cứu trợ đầu tiên đến Ảnh: Lê Hoài Nhân

Người dân dùng bao tải làm áo mưa cho bớt lạnh Ảnh: Lê Hoài Nhân

Cơ cực tột cùng

Tình trạng cô lập kéo dài nhiều ngày đã đẩy cuộc sống của họ vào nỗi cơ cực tột cùng, lấy đi chút sức lực và hy vọng cuối cùng của người dân: Tại đây, họ thiếu thuốc men nghiêm trọng bởi trong những ngày mưa lạnh, bệnh tật phát sinh sau lũ như cảm cúm, sốt, đau mắt... đang hành hạ người lớn và trẻ nhỏ. Điều đáng lo nhất là tin báo về nhiều cháu bé đang sốt cao, nhưng không có lấy một viên thuốc để cắt cơn.

Ông Lê Tấn Đạt, 60 tuổi, người dân tại đây cũng không cầm được nước mắt, thều thào nói: "Nguồn lương thực dự trữ đã hết, nước lũ bao vây làm nguồn nước uống sạch bị nhiễm bẩn, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng. Chúng tôi thiếu chăn gối, quần áo ấm, lũ cuốn đi tất cả".

Nhà cửa bị phá nát trong cơn lũ lịch sử Ảnh: Lê Hoài Nhân

Khung cảnh tan hoang khi nước rút Ảnh: Lê Hoài Nhân

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Giữa cái lạnh tái tê của miền Trung tháng 11, họ chỉ còn những bộ quần áo ẩm ướt, không có chăn ấm để chống chọi, đặc biệt là các cụ già và trẻ em. Sáng nay, chuyến đi của đoàn cứu trợ đã kịp thời trao tặng những nhu yếu phẩm ban đầu như lương khô, nước uống và một số loại thuốc thông thường, giúp họ cầm cự qua cơn đói lạnh.