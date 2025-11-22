Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Nhà sập, trâu bò treo... trên cây: Người dân Tây Hòa gánh nỗi lo chồng chất

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
22/11/2025 17:00 GMT+7

Giữa mênh mông biển nước lũ, hơn 30 con người tại thôn Hội Cư đang phải đối mặt với nỗi cơ cực tột cùng, ở đây không chỉ mất nhà, mất tài sản, thiếu thốn thuốc men và lương thực, cô lập tuyệt đối suốt nhiều ngày dài… mà những căn nhà của họ cũng đã sập.

Sáng 22.11, trong cái lạnh thấu xương và mưa dầm dề của những ngày hậu lũ, PV Thanh Niên cùng Đội Cano 74 Quảng Trị quyết định lao vào những nơi đang bị ảnh hưởng nặng nề, chưa được tiếp cận nguồn lương thực thực phẩm. 

Mục tiêu của chuyến đi là tiếp cận các hộ dân thôn Hội Cư, xã Tây Hòa (Phú Yên cũ), nơi chúng tôi nhận được tin báo có nhiều cháu bé đang sốt cao.

Vượt sóng lớn, nhìn thấy cảnh tượng đau lòng

Để đến được với những phận người đang mắc kẹt, đoàn cứu trợ phải vượt qua hơn 6 km đường sông bằng ca nô, chiến đấu với sóng lớn và dòng chảy xiết của sông Bến Sách.

Nhà bị sập, trâu bò treo trên cây, cô lập dài ngày: Người dân Tây Hòa gánh nỗi lo chồng chất - Ảnh 1.

Thời điểm đỉnh lũ nước cao lên đến gần ngọn cây

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Cứu trợ khẩn cấp cho người dân Hội Cư trong bão lũ tàn phá - Ảnh 1.

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Cứu trợ khẩn cấp cho người dân Hội Cư trong bão lũ tàn phá - Ảnh 2.

Nhiều gia súc chết, trôi theo dòng lũ

Ảnh: Lê Hoài Nhân

18 ngôi nhà bị sập, tiếng khóc xé lòng từ Hội Cư: “Mất trắng rồi!”

Cứu trợ khẩn cấp cho người dân Hội Cư trong bão lũ tàn phá - Ảnh 3.

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Mỗi mét ca nô lướt đi là một lần nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đến thắt lòng, gia súc, đồ đạc nổi lềnh bềnh, thậm chí trâu bò bị chết đuối treo lơ lửng trên những cành cây. 

Tiếp cận được Hội Cư, đoàn cứu trợ càng bàng hoàng, xót xa đến tột độ. Tính đến thời điểm này, 18 ngôi nhà đã bị sập, có nhà sập hoàn toàn, biến ước mơ, mồ hôi nước mắt của cả đời người thành đống đổ nát trôi theo dòng nước. 

Hơn 30 người dân đang bị cô lập hoàn toàn, họ đang rất cần đến sự hỗ trợ, giúp đỡ.

Cứu trợ khẩn cấp cho người dân Hội Cư trong bão lũ tàn phá - Ảnh 4.

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Cứu trợ khẩn cấp cho người dân Hội Cư trong bão lũ tàn phá - Ảnh 5.

Ảnh: Lê Hoài Nhân

"Sập hết rồi, mất trắng rồi!"

Những ngày qua, nước lớn, lên rất nhanh họ phải dắt díu nhau vào trốn tạm trong một căn nhà nhỏ của ban quản lý hồ chứa nước. Đó là nơi trú ẩn tạm bợ cuối cùng, nhưng cũng không thể che chở hết được nỗi cơ cực đang bủa vây họ.

Nhìn thấy chiếc ca nô mang theo ánh sáng hy vọng từ bên ngoài vào được làng, bà Võ Thị Thủy (57 tuổi) không còn giữ được nước mắt. Bà Thủy nấc nghẹn: "Sập hết rồi, nhà nào cũng vậy, không còn gì nữa. Không có gì ăn, trẻ con nó bệnh cả, không có thuốc. Mất trắng rồi...". 

Cứu trợ khẩn cấp cho người dân Hội Cư trong bão lũ tàn phá - Ảnh 6.

Người dân mừng rỡ khi thấy đoàn cứu trợ đầu tiên đến

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Cứu trợ khẩn cấp cho người dân Hội Cư trong bão lũ tàn phá - Ảnh 7.

Người dân dùng bao tải làm áo mưa cho bớt lạnh

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Cơ cực tột cùng

Tình trạng cô lập kéo dài nhiều ngày đã đẩy cuộc sống của họ vào nỗi cơ cực tột cùng, lấy đi chút sức lực và hy vọng cuối cùng của người dân: Tại đây, họ thiếu thuốc men nghiêm trọng bởi trong những ngày mưa lạnh, bệnh tật phát sinh sau lũ như cảm cúm, sốt, đau mắt... đang hành hạ người lớn và trẻ nhỏ. Điều đáng lo nhất là tin báo về nhiều cháu bé đang sốt cao, nhưng không có lấy một viên thuốc để cắt cơn.

Ông Lê Tấn Đạt, 60 tuổi, người dân tại đây cũng không cầm được nước mắt, thều thào nói: "Nguồn lương thực dự trữ đã hết, nước lũ bao vây làm nguồn nước uống sạch bị nhiễm bẩn, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng. Chúng tôi thiếu chăn gối, quần áo ấm, lũ cuốn đi tất cả".

Cứu trợ khẩn cấp cho người dân Hội Cư trong bão lũ tàn phá - Ảnh 8.

Nhà cửa bị phá nát trong cơn lũ lịch sử

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Cứu trợ khẩn cấp cho người dân Hội Cư trong bão lũ tàn phá - Ảnh 9.

Khung cảnh tan hoang khi nước rút

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Cứu trợ khẩn cấp cho người dân Hội Cư trong bão lũ tàn phá - Ảnh 10.

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Giữa cái lạnh tái tê của miền Trung tháng 11, họ chỉ còn những bộ quần áo ẩm ướt, không có chăn ấm để chống chọi, đặc biệt là các cụ già và trẻ em. Sáng nay, chuyến đi của đoàn cứu trợ đã kịp thời trao tặng những nhu yếu phẩm ban đầu như lương khô, nước uống và một số loại thuốc thông thường, giúp họ cầm cự qua cơn đói lạnh.

Tin liên quan

Cận cảnh đường nối rốn lũ Hòa Thịnh, Hòa Mỹ ở Đắk Lắk bị nước lũ 'băm nát'

Cận cảnh đường nối rốn lũ Hòa Thịnh, Hòa Mỹ ở Đắk Lắk bị nước lũ 'băm nát'

Sau khi nước lũ rút, tuyến đường ĐT75 - đoạn nối xã Hoà Thịnh và Hòa Mỹ (H.Tây An, tỉnh Phú Yên cũ) hiện ra với những đoạn hư hỏng chằng chịt.

Chới với giữa ngập lụt ở Phú Yên cũ, 'lũ cuốn đi hết rồi con ơi'

Biển nước phủ kín Đắk Lắk: Những khoảnh khắc ngập sâu khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lại

Khám phá thêm chủ đề

Cứu trợ Nhà sập lũ lụt cứu trợ khẩn cấp Đắk Lắk
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận