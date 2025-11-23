Thủ tướng: Nhân dân cần nhất chúng ta trong những lúc khó khăn

Đây cũng là lần thứ 2 trong chuyến công tác thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự G20 tại Nam Phi (từ ngày 16 - 24.11), Thủ tướng Phạm Minh Chính họp trực tuyến với trong nước về tình hình mưa lũ, khắc phục hậu quả thiên tai nặng nề.

Cuộc họp trước đó được thực hiện từ Algeria, hôm 20.11.

Thủ tướng và đoàn công tác họp trực tuyến từ Nam Phi ẢNH: NHẬT BẮC

Báo cáo tại cuộc họp cho hay, những ngày qua, đợt mưa, lũ bất thường, đặc biệt lớn tại khu vực các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đã và đang gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ thường xuyên theo dõi sát tình hình, chỉ đạo quyết liệt các, bộ, ngành và địa phương thực hiện kịp thời các phương án phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và kịp thời có mặt tại những địa phương chịu thiệt hại nặng để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục, cứu trợ, hỗ trợ ổn định đời sống người dân.

Lũ trên các sông đã xuống. Hiện tỉnh Đắk Lắk còn ngập tại 4 xã, phường là Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ. Khánh Hòa còn ngập 87 hộ tại các xã Diên Điền, Hòa Trị; Lâm Đồng còn ngập 127 hộ tại các xã Nam Đà, Cát Tiên.

Về thiệt hại, theo số liệu cập nhật, mưa lũ đã làm 102 người chết, mất tích, 1.154 nhà bị hư hỏng, thời điểm lớn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

24 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc, đường sắt qua Đắk Lắk, Khánh Hòa tạm dừng hoạt động; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế bị thiệt hại.

Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu là 9.035 tỉ đồng (Quảng Ngãi 650 tỉ đồng, Gia Lai 1.000 tỉ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỉ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỉ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỉ đồng).

Các phó thủ tướng tham dự cuộc họp từ Văn phòng Chính phủ ẢNH: VGP

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, điều động 44.668 lượt cán bộ, chiến sĩ và 2.231 phương tiện; vận chuyển, cấp phát 86,5 tấn hàng, quần báo dân sự, thuốc lọc nước, 3.000 thùng mì tôm; điều động 3 máy bay trực thăng vận chuyển thả hàng cứu trợ cho nhân dân vùng lũ.

Lực lượng công an đã huy động 98.509 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, 13.566 lượt phương tiện triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Hỗ trợ thêm 1.100 tỉ đồng cho 4 tỉnh

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát lại những nơi bị chia cắt, dứt khoát không để tình trạng không tiếp cận được; kịp thời tiếp tế cho người dân, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc. Bộ Quốc phòng chỉ đạo khẩn trương sản xuất thêm quần áo để cung cấp cho người dân.

Trước đề xuất của địa phương, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính trước mắt cân đối hỗ trợ thêm cho các tỉnh để thực hiện các công việc khẩn cấp như khôi phục nhà ở cho người dân, khôi phục giao thông, trong đó: Đắk Lắk thêm 500 tỉ đồng, Gia Lai thêm 150 tỉ đồng, Khánh Hòa thêm 150 tỉ đồng, Lâm Đồng thêm 300 tỉ đồng. Các cơ quan hoàn thành các thủ tục trước 10 giờ ngày 23.11.

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ thêm Đắk Lắk 2.000 tấn gạo, Gia Lai 1.000 tấn gạo, Lâm Đồng 1.000 tấn gạo. Các tỉnh sử dụng nguồn hỗ trợ một cách tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát lại những người mất nhà (số liệu mới nhất là khoảng 1.900 nhà bị sập, đổ, trôi), trước 31.1.2026 (trước tết Nguyên đán) phải hoàn thành việc xây dựng lại nhà cho người dân. Với các nhà cần sửa chữa, gia cố, các địa phương tính toán để tới 30.11.2025 phải xong.

Về trường lớp, Bộ GD-ĐT chủ trì, cùng các địa phương rà soát, tổng hợp, có báo cáo đầy đủ trước 30.11, tiến hành sửa chữa, xây dựng lại càng sớm càng tốt các trường bị hư hỏng, đổ sập. Hỗ trợ ngay, không để học sinh thiếu sách vở đi học.

Về bệnh viện, trạm y tế, Bộ Y tế rà soát cùng các địa phương, có phương án cụ thể trước 30.11. Các địa phương huy động tối đa lực lượng tại chỗ dọn dẹp vệ sinh, khử trùng nhanh chóng để ổn định tình hình nhân dân.

Trong cuộc tiếp xúc với Thủ tướng tại G20, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, WHO hiện có Quỹ ứng phó khẩn cấp và sẵn sàng huy động nguồn lực từ quỹ này để hỗ trợ Việt Nam. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Bộ Ngoại giao khẩn trương trao đổi với phía WHO để triển khai việc này.

"Nhân dân cần nhất chúng ta trong những lúc khó khăn, phải đặt mình vào địa vị người dân để triển khai các công việc", Thủ tướng nhấn mạnh.