Giáo viên vùng lũ Gia Lai gác việc nhà, dọn vệ sinh trường học

Mưa lớn kéo dài khiến vùng lũ phía đông tỉnh Gia Lai chìm trong biển nước. Hàng loạt trường học bị ngập sâu, tài sản hư hỏng, bùn non và rác thải tràn khắp khuôn viên.

Nhiều trường học tại các vùng lũ bị thiệt hại nặng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đêm 18.11, nước bất ngờ dâng ngập toàn bộ tầng một nhà cô Nguyễn Thị Chiến, giáo viên Trường tiểu học Ngô Quyền (phường Quy Nhơn Bắc). Hai mẹ con chỉ kịp ôm ít quần áo, chăn màn chạy lên gác tránh lũ. Sau hai ngày nước rút, nhà cửa còn chưa dọn được, cô Chiến vội gửi con cho ông bà rồi tất tả đến trường.

"Nhà đã ngổn ngang, đến trường còn hoang tàn hơn. Hồ sơ, thiết bị ướt sũng, bàn ghế ngã đổ. Thầy cô chỉ biết xắn quần cứu từng bộ hồ sơ, dọn từng phòng học để kịp đón trò trở lại", cô Chiến bộc bạch.

Giáo viên gác lại việc nhà, đến trường dọn dẹp sau lũ để học sinh đi học trở lại ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thầy Ngô Lâm Trường Minh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngô Quyền, cho biết nhiều năm qua, mực nước ngập cao nhất chỉ khoảng 1 m. Nhưng rạng sáng 19.11, nước đột ngột dâng gần 2,5 m, khiến giáo viên không kịp trở tay. Dù đã chủ động kê dọn tài sản, tốc độ nước lên quá nhanh khiến nhiều phòng học, thiết bị và tài liệu bị nhấn chìm.

Toàn trường có 52 cán bộ, giáo viên, nhiều thầy cô nhà vẫn còn ngập, liên lạc gián đoạn. Hơn 30 giáo viên có thể di chuyển đã lập tức trở lại trường, dọn bùn, phơi bàn ghế, xử lý thiết bị ngấm nước.

"Nhiều thầy cô nhà còn thiệt hại nặng nhưng đều gác việc riêng, ưu tiên trường lớp trước để học sinh sớm ổn định học tập", thầy Minh cho hay.

Nhiều trường học tại vùng lũ phường Quy Nhơn Bắc, cũng trong tình trạng tương tự. Nhiều ngày qua, bà Võ Thị Hoàng Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quang Diệu, dù toàn bộ tài sản gia đình chìm trong nước vẫn lập tức trở lại trường.

Sách vở, tài liệu hư hại sau lũ ẢNH: ĐỨC NHẬT

"Lũ 2009 nước chỉ lên nền phòng học. Nhưng lần này nước dâng nhanh, chảy xiết làm sập tủ, bàn. 7 máy tính, 2 máy photocopy, 2 laptop, 4 tivi cùng nhiều hồ sơ bị hư hỏng", bà Yến chia sẻ.

Chưa khắc phục xong thiệt hại bão Kalmaegi, Trường THCS Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông) tiếp tục hoang tàn sau lũ. Ông Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết bão làm tốc mái 10 phòng học và khu hiệu bộ. Nhà trường chỉ mới kịp khắc phục một phần thì lũ ập đến, khiến thiệt hại chồng chất. Đơn vị phải nhờ Lữ đoàn 638 (Quân khu 5) hỗ trợ dọn bùn, rửa bàn ghế, khử khuẩn khuôn viên.

"Nhiều học sinh cũng bị cuốn trôi sách vở, quần áo. Sau khi các em trở lại, trường sẽ rà soát để hỗ trợ kịp thời", ông Sơn nói.

Quân đội được triển khai hỗ trợ các trường học dọn dẹp hậu quả của mưa lũ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Lũ lụt cũng khiến Trường tiểu học số 2 Diêu Trì (xã Tuy Phước) ngập gần 2 m. Thầy hiệu trưởng Lê Văn Thất, cho hay trường có 570 học sinh, 17 lớp. Nước lũ làm hư 6 máy tính, 1 máy photocopy, hệ thống âm thanh và nhiều sách vở bị ngấm nước. Khi nước rút, lớp bùn dày 10 – 20 cm phủ khắp hành lang, phòng học. Giáo viên cùng lực lượng quân đội được huy động tổng vệ sinh để sớm đón học sinh trở lại.

Sau khi nước rút, Sở GD-ĐT Gia Lai yêu cầu các trường căn cứ tình hình mưa lũ để cho học sinh đi học trở lại khi đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đồng thời phối hợp địa phương khẩn trương dọn vệ sinh, phòng tránh dịch bệnh sau lũ.

Ba ngày qua, 100 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 368 (Quân khu 5) đã có mặt tại các trường học ở phường Quy Nhơn Đông để hỗ trợ khắc phục sau bão. Từ sáng sớm đến chiều muộn, bộ đội cùng thầy cô khiêng bàn ghế, thu gom bùn đất, vệ sinh từng phòng học, khử khuẩn khuôn viên để sớm đưa trường lớp trở lại hoạt động.

Thượng tá Trần Văn Toàn, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 368, cho biết đơn vị luôn ưu tiên trường học và trạm y tế vì đây là những nơi phục vụ trực tiếp cho cộng đồng.

"Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim. 100 cán bộ, chiến sĩ của lữ đoàn xác định rõ trách nhiệm: Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Dù ăn ở tạm bợ, điều kiện thiếu thốn, anh em vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ vì bà con đã chịu quá nhiều thiệt hại", thượng tá Trần Văn Toàn nói.

Sau khi hỗ trợ các trường và cơ sở y tế, lực lượng tiếp tục tỏa đi từng khu dân cư, giúp người dân sửa lại nhà cửa, thu dọn đồ đạc, hướng dẫn che chắn những vị trí hư hại. Bộ đội còn mang theo thuốc men, nhu yếu phẩm đến các hộ neo đơn, gia đình chính sách, đồng hành cùng địa phương sớm ổn định cuộc sống sau bão.