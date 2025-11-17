Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: Nhiều trường ĐH hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Ánh
Hà Ánh
17/11/2025 11:37 GMT+7

Nhiều trường đại học không nhận hoa quà chúc mừng và có hành động hướng về đồng bào vùng lũ dịp kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 năm nay.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: Loạt trường ĐH hướng về đồng bào vùng lũ - Ảnh 1.

Thông báo về việc không nhận hoa, quà chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và hướng về đồng bào vùng lũ của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

ảnh chụp màn hình

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa có thông báo về việc không nhận hoa, quà chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và hướng về đồng bào vùng lũ. Theo đó, thông báo nhà trường nêu: "Trong không khí hân hoan của ngày tri ân, chúng ta lại không khỏi chạnh lòng khi hướng về đồng bào ruột thịt đang phải oằn mình gánh chịu những thiệt hại nặng nề do thiên tai, lũ lụt và hàng ngàn gia đình mất nhà cửa, tài sản, cuộc sống rơi vào cảnh vô cùng khó khăn. Với tinh thần 'tương thân tương ái', 'lá lành đùm lá rách' của dân tộc và đặc biệt là sứ mệnh 'Y đức - Cứu người' mà tập thể thầy và trò Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch luôn tâm niệm, chúng tôi tin rằng món quà ý nghĩa nhất trong ngày 20.11 năm nay chính là sự sẻ chia thiết thực".

Vì vậy, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo không nhận hoa, quà chúc mừng trong dịp lễ kỷ niệm này. Thay vào đó, nhà trường mong đại biểu, cơ quan, doanh nghiệp "biến tình cảm trân quý đó thành những đóng góp tài chính, trực tiếp ủng hộ cho đồng bào, giúp người dân phần nào được động viên, an ủi và sớm trở lại cuộc sống, làm việc".

Trước đó, Trường ĐH Sài Gòn cũng ra thông báo không nhận hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay. Thông báo của trường cũng nêu, ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 là dịp để toàn xã hội tôn vinh, tri ân sự cống hiến của các thầy giáo, cô giáo và những người làm trong ngành giáo dục, thể hiện truyền thống tốt đẹp "tôn sư trọng đạo" của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, đồng bào tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung đang phải chịu đựng những tổn thất, thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra; cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn và cần sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng.

Với tinh thần tương thân tương ái, nhằm chia sẻ gánh nặng và hỗ trợ đồng bào vùng bị ảnh hưởng bão, lũ sớm ổn định cuộc sống, Trường ĐH Sài Gòn xin không nhận hoa chúc mừng. Thay vào đó, nhà trường mong đại biểu, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chuyển chi phí tặng hoa thành kinh phí hỗ trợ cho đồng bào các vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, giúp người dân phần nào được động viên, an ủi và mau chóng trở lại cuộc sống, làm việc, tham gia sản xuất.

Tương tự, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng "xin không nhận hoa nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11". Thay vào đó, trường trân trọng kêu gọi nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chuyển phần kinh phí dự kiến dành cho hoa, quà chúc mừng thành hiện kim đóng góp cho các công trình, phần việc thiết thực phục vụ cộng đồng. Trường ĐH này dự kiến thực hiện công trình "Nhà khăn quàng đỏ" hỗ trợ xây dựng không gian sinh hoạt và học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường tiểu học vùng ven, nông thôn; Công trình "Bể bơi di động cho học sinh tiểu học" tạo điều kiện rèn luyện thể chất, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, góp phần giáo dục toàn diện; Chương trình hỗ trợ nhân dân tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai từ cơn bão số 13…

Ngoài ra, Trường ĐH Nha Trang, Trường ĐH Trưng Vương (TP.HCM) cũng ra thông báo "thay hoa bằng yêu thương", không nhận hoa nhân dịp lễ này. Thay cho những bó hoa tươi, tấm lòng của đại biểu sẽ được chuyển thành những món quà ý nghĩa gửi tới đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt.

Tin liên quan

Trường học Đà Nẵng xin không nhận hoa, quà 20.11, chuyển lời tri ân đến vùng lũ

Trường học Đà Nẵng xin không nhận hoa, quà 20.11, chuyển lời tri ân đến vùng lũ

Trường tiểu học ở TP.Đà Nẵng gửi thư ngỏ xin phép không nhận hoa, quà nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và mong phụ huynh chuyển lời tri ân thành quà hỗ trợ giáo viên, học sinh vùng bão lũ miền Trung.

Khám phá thêm chủ đề

ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 đồng bào vùng lũ Nhà giáo ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận