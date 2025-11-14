Ổn định đời sống người dân sau bão Kalmaegi một cách nhanh nhất

N HANH CHÓNG KHÔI PHỤC SẢN XUẤT

Đoàn công tác đã đến thăm, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại Khu kinh tế Nhơn Hội; khảo sát thực tế tại xã Đề Gi, nơi có 26 hộ dân bị ảnh hưởng bởi triều cường và khu tái định cư An Quang.

Tại các điểm đến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chia sẻ sâu sắc tới người dân, doanh nghiệp và chính quyền các địa phương bị thiệt hại do bão; bày tỏ niềm tiếc thương trước những mất mát về người và tài sản, đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành nhanh chóng vào cuộc, không để người dân nào bị đói rét, không có chỗ ở an toàn.

Tại Khu kinh tế Nhơn Hội, Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương khôi phục sản xuất, sửa chữa nhà xưởng, chăm lo đời sống công nhân. Người đứng đầu Chính phủ cho biết đã chỉ đạo hệ thống ngân hàng triển khai các chính sách giãn, hoãn, khoanh nợ và xây dựng gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại; đồng thời giao Bộ Tài chính nghiên cứu các chính sách về thuế, phí, lệ phí phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà cho người dân có nhà bị hư hại, đổ sập do bão ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại xã Đề Gi, Thủ tướng trực tiếp thăm hỏi các hộ dân bị ảnh hưởng bởi triều cường và kiểm tra khu tái định cư An Quang. Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương sớm khôi phục sinh kế cho ngư dân, đặc biệt là các hộ nuôi tôm, kinh doanh hải sản. Nhà nước sẽ hỗ trợ lồng bè, con giống, thức ăn chăn nuôi để người dân sớm ổn định cuộc sống.

K HÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các bộ, ngành, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần chủ động ứng phó, kịp thời di dời dân khỏi vùng nguy hiểm của tỉnh Gia Lai. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu cao nhất của Đảng và Nhà nước là bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân, đồng thời nhanh chóng khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất - kinh doanh sau bão.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về thống kê, đánh giá thiệt hại và đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả bão, lũ tại miền Trung. Thủ tướng chỉ rõ phải ổn định đời sống của người dân một cách nhanh nhất; tiếp tục thăm hỏi các hộ dân bị thiệt hại, rà soát, kịp thời hỗ trợ chỗ ở, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân, đặc biệt lưu ý những hộ có nhà bị sập đổ, cuốn trôi, hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn, không để ai bị đói rét.

Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo huy động thêm nguồn lực xã hội, từ MTTQ, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm… để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại. Đối với các hộ không thể xây dựng lại nhà tại nơi ở cũ, buộc phải di dời để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương phải chủ động bố trí, sắp xếp quỹ đất ở những nơi bảo đảm an toàn cho người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Thắng Kiên, xã Đề Gi ẢNH: ĐỨC NHẬT

Để đẩy nhanh tiến độ khôi phục sản xuất - kinh doanh, Thủ tướng kêu gọi cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, quân đội, công an, đoàn thanh niên... huy động tối đa lực lượng giúp doanh nghiệp dọn dẹp hiện trường, khôi phục nhà xưởng. Đồng thời, yêu cầu ngành ngân hàng, tài chính, bảo hiểm sớm triển khai các chính sách hỗ trợ, kịp thời chi trả bảo hiểm cho doanh nghiệp bị thiệt hại, tạo điều kiện để hoạt động sản xuất - kinh doanh sớm phục hồi.

P HÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Thắng Kiên (xã Đề Gi), Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng, xúc động khi về dự, chung vui cùng cán bộ và nhân dân thôn Thắng Kiên trong không khí vui tươi, phấn khởi, thắm tình đoàn kết của "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" trên cả nước, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất VN (nay là MTTQ VN).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Gia Lai nói chung, thôn Thắng Kiên nói riêng đã đạt được trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng yêu cầu địa phương hoàn thành việc sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa bị hư hỏng trong tháng 11, hoàn tất các nhà bị sập trước ngày 15.12 âm lịch; đồng thời khôi phục hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục, tạo việc làm và sinh kế mới cho người dân vùng bão.

Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội; nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chia rẽ của các thế lực thù địch; bảo đảm an ninh, an toàn, an dân, xây dựng cộng đồng "không ma túy, không tội phạm, không còn hộ đói nghèo".

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương đã trao quà tặng cho người dân thôn Thắng Kiên, các hộ chính sách và gia đình bị thiệt hại do bão. Các tập đoàn, doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ thêm 60 tỉ đồng để giúp đồng bào vùng thiên tai vượt qua khó khăn, tái thiết cuộc sống.

Chiều 13.11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị với các bộ, ngành, cơ quan T.Ư; trực tuyến với các địa phương về khắc phục hậu quả thiên tai ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất, kinh doanh khu vực miền Trung. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần kiên quyết, quyết liệt chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, bão lũ, giảm thiểu thiệt hại. Thủ tướng biểu dương các lực lượng quân đội, công an đã hỗ trợ nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ; cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã góp sức, chia sẻ, hỗ trợ các địa phương, nhân dân vượt qua khó khăn. Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng nòng cốt như quân đội, công an, y tế tiếp tục động viên gia đình có người thiệt mạng, mất tích, hỗ trợ theo phong tục địa phương; tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương; ổn định tình hình nhân dân với tinh thần không để ai thiếu chỗ ở, đói rét, thiếu trường, thiếu chỗ khám chữa bệnh. Bộ Tài chính khẩn trương xem xét, cân đối kinh phí dự phòng năm 2025, trên cơ sở đề xuất của các địa phương, chậm nhất trước 12 giờ ngày 14.11 trình Chính phủ phương án hỗ trợ để lo chỗ ở cho nhân dân. Các địa phương nhanh chóng khôi phục hạ tầng điện, nước sạch, giao thông, viễn thông; tiếp tục rà soát, huy động mọi phương tiện tiếp tế cho các hộ dân bị thiếu đói, di dời nhân dân đến nơi an toàn; bảo đảm việc cấp gạo phải được triển khai ngay trong ngày 14.11. Cùng với đó, địa phương tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp, nhà hảo tâm phát huy "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" với tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có công giúp công, ai có của giúp của". Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ, dọn dẹp cơ sở sản xuất, nhà dân bị sập đổ, hư hỏng. Các doanh nghiệp nhanh chóng ổn định sản xuất, kinh doanh, không để đứt gãy các chuỗi cung ứng, lỗi hợp đồng với bạn hàng nước ngoài. Bộ GD-ĐT thống kê, khắc phục ngay những vấn đề liên quan trường học. Bộ Y tế nắm tình hình, cùng với địa phương khắc phục hậu quả. Các cơ quan liên quan, ngân hàng, tổ chức tín dụng, bảo hiểm sớm triển khai biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh. Ngân hàng hoãn, giãn, khoanh nợ; ngành Tài chính hoãn các khoản thuế, phí, lệ phí; ngành Bảo hiểm sớm chi trả bước đầu để doanh nghiệp khắc phục hậu quả. Bộ NN-MT bám sát tình hình sản xuất nông nghiệp ở các địa phương, nhất là giống cây trồng vật nuôi. Bộ Xây dựng rà soát hệ thống giao thông. Bộ Công thương rà soát, bảo đảm cung ứng đủ các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, nước, nguyên vật liệu cho xây dựng; tránh việc thiếu nguồn hàng, dẫn đến tình trạng găm hàng, đội giá… TTXVN