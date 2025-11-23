Lâm Đồng: Lũ lịch sử, trường học hư hỏng, học sinh chưa thể đến trường

Ngày 23.11, khi nước lũ rút, Trường THCS Lạc Nghiệp, xã D'Ran (Lâm Đồng) được cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302, Quân khu 7, lực lượng dân quân địa phương hỗ trợ lau dọn, sắp xếp lại bàn ghế, vật dụng; sửa sang lại cơ sở vật chất sau trận lũ lịch sử.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302, Quân khu 7 hỗ trợ Trường THCS Lạc Nghiệp dọn dẹp vệ sinh sau khi nước lũ rút ẢNH: LÂM VIÊN

Trường THCS Lạc Nghiệp, xã D'Ran được sự hỗ trợ của 100 cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 302, Quân khu 7 ẢNH: LÂM VIÊN

Một giáo viên nhà trường cho biết, từ đêm 19.11 đến ngày 21.11, do hồ thủy điện Đa Nhim (Đơn Dương) xả điều tiết với lưu lượng đỉnh điểm lên tới 2.500 m3/giây (sau đó giảm dần) làm toàn bộ tầng 1 của trường chìm ngập trong nước lũ, nước dâng cao khoảng 2 m.

Giáo viên Trường THCS Lạc Nghiệp cho biết cao điểm tầng 1 của trường nước ngập cao 2 m ẢNH: LÂM VIÊN

Trường THCS Lạc Nghiệp bị nước lũ gây thiệt hại nặng nề ẢNH: LÂM VIÊN

Thầy Nguyễn Minh Ngọc, Hiệu trưởng Trường THCS Lạc Nghiệp, cho hay nước lũ đã làm toàn bộ hàng rào của trường bị sập, tầng 1 nhiều phòng bị sập tường, cửa sổ và cửa ra vào. Nước ngập cao khoảng 2 m cuốn trôi máy móc, bàn ghế, vật dụng của 2 phòng thiết bị và phòng y tế; hàng ngàn cuốn sách trong thư viện cũng bị nước lũ cuốn trôi… ước tính thiệt hại khoảng 5 tỉ đồng.

"Khi nước rút, tầng 1 tràn ngập bùn và rác. Rất may nhà trường được sự hỗ trợ tích cực của 100 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302, Quân khu 7 nên đến nay việc dọn dẹp vệ sinh, lau chùi, sắp xếp lại bàn ghế, tủ, vật dụng… cơ bản hoàn thành", thầy Ngọc chia sẻ.

Thầy Nguyễn Minh Ngọc, Hiệu trưởng Trường THCS Lạc Nghiệp chưa hết bàng hoàng trước thiệt hại lớn do lũ lịch sử gây nên ẢNH: LÂM VIÊN

Cũng theo ông Ngọc, trước thực trạng cơ sở vật chất nhà trường bị hư hỏng, UBND xã D'Ran cho phép nhà trường xây dựng lại ngay hàng rào bị sập, gia cố lại các phòng tầng 1 bị hư hỏng tường, cửa sổ, cửa ra vào. Việc sửa chữa, xây dựng chưa thể hoàn thành.

Lực lượng dân quân xã D'Ran hỗ trợ việc xây dựng lại tường rào và phòng học bị hư hỏng ẢNH: LÂM VIÊN

Lực lượng quân đội giúp dọn dẹp sau trận lũ lịch sử ẢNH: LÂM VIÊN

Do đó, học sinh chưa thể đến trường, từ ngày 24.11 học sinh sẽ học trực tuyến. Khi nào cơ sở vật chất được sửa chữa an toàn mới quyết định cho học sinh đến trường; trường có 14 lớp với 568 học sinh.

Dù là ngày nghỉ nhưng giáo viên vẫn đến trường lau chùi phòng học, hành lang bị ngập lụt ẢNH: LÂM VIÊN

Giáo viên nhà trường sắp xếp lại các bộ sách giáo khoa cho học sinh ẢNH: LÂM VIÊN

Những ngày qua, nhà trường tiếp nhận một số sách giáo khoa cũ do người dân tặng nên các cô giáo phải sắp xếp lại theo bộ, theo lớp để chuẩn bị cho học sinh. Một cô giáo cho biết, đa số nhà của học sinh trong vùng đều bị ngập lụt nặng nên sách vở, dụng cụ học tập đều bị cuốn trôi hoặc bị rách nát. Các em rất cần sự hỗ trợ về sách giáo khoa và dụng cụ học tập.