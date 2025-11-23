Khánh Hòa: Trường ngổn ngang bùn đất sau lũ lịch sử, chưa xác định ngày đi học

Sáng 23.11, ghi nhận của PV Thanh Niên, tại các trường học ở khu vực ngập nặng như P.Tây Nha Trang và xã Diên Khánh (Khánh Hòa), nhiều trường vẫn ngổn ngang bùn đất, bàn ghế gãy đổ, sách vở và thiết bị giảng dạy bị ướt, hư hỏng. Các trường đang phối hợp với lực lượng quân đội, công an tiến hành vệ sinh, dọn dẹp. Tuy nhiên nhiều trường dự kiến chưa thể cho học sinh đi học trở lại trong vài ngày tới.

Thầy Phạm Đình Trọng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Diên An 1 (xã Diên Khánh, Khánh Hòa), chỉ mức nước trường ngập tại trường ẢNH: BÁ DUY

Tại Trường tiểu học Diên An 1 (xã Diên Khánh), thầy Phạm Đình Trọng, Hiệu trưởng, cho biết toàn bộ thư viện, sách báo và hồ sơ hành chính ở tầng trệt đã bị nước lũ nhấn chìm, hư hỏng 100%. Thầy Trọng rưng rưng nước mắt chia sẻ, vùng dân cư quanh đây ngập sâu, các em học sinh của trường gần như trắng tay, sách vở, bút bảng, quần áo trôi sạch. Khu vực bán trú của trường cũng thiệt hại nặng nề, hiện đang rất cần hỗ trợ chăn, gối, chiếu và bàn ghế ăn để đón học sinh sau lũ.

Nước ngập qua bảng, cả tivi làm thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất Trường tiểu học Diên An 1 ẢNH: BÁ DUY

Đoàn viên, sinh viên Trường ĐH Khánh Hòa hỗ trợ dọn dẹp tại Trường tiểu học Diên An 1 ẢNH; BÁ DUY

Các chiến sĩ bộ đội phụ dọn bùn non sau lũ tại Trường tiểu học Diên An 1 sáng 23.11 ẢNH: BÁ DUY

Tại Trường tiểu học Vĩnh Thạnh (phường Tây Nha Trang), ông Phạm Đình Quang, Hiệu trưởng, cho biết nước lũ dâng cao tới 2 m đã làm hư hỏng toàn bộ tivi, bàn ghế, thiết bị điện tử; gần 100 m tường rào bị sập đổ. Hơn 1.335 học sinh của trường đã phải nghỉ học từ ngày 17.11 và chưa thể xác định ngày đi học trở lại.

Sân Trường tiểu học Vĩnh Thanh ngổn ngang bàn ghế ẢNH: BÁ DUY

Giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Thạnh và lực lượng thanh nguyên tình đang khẩn trương làm sạch bàn ghế đón học sinh ẢNH: BÁ DUY

Cô giáo Lan Phương, Trường tiểu học Vĩnh Thạnh, cố gắng tìm kiếm những thiết bị học tập còn sót lại nhưng cô Phương cho biết 'chẳng còn gì sử dụng được' ẢNH: BÁ DUY

Các trường học tại phường Tây Nha Trang hầu như đều cùng chung số phận ngập sâu hơn 2m ẢNH: BÁ DUY

Tại Trường tiểu học Vĩnh Trung (phường Tây Nha Trang), 843 học sinh đã phải nghỉ học suốt một tuần. Thầy Thân Tấn Tâm, Phó hiệu trưởng phụ trách, cho biết nước lũ nhiều gia đình học sinh phải leo lên nóc nhà lánh nạn, tài sản bị nước cuốn trôi sạch. Hiện các em đang thiếu sách vở, bút viết và đồng phục.

Lực lượng công an hỗ trợ dọn dẹp tại điểm Trường tiểu học Vĩnh Trung ẢNH: BÁ DUY

Các điểm trường tại Khánh Hòa bị ảnh hưởng do ngập lụt vẫn chưa thể đón học sinh quay lại ẢNH: BÁ DUY

Nắng lên, công việc dọn bùn non càng gấp gáp vì nếu bùn khô sẽ càng khó dọn dẹp hơn ẢNH: BÁ DUY

Đoạn tường bị đổ sập của Trường tiểu học Diên An 1. Trường là Di tích lịch sử - văn hóa của tỉnh, một trong 3 trong trường học được xây dựng theo kiến trúc Pháp tại Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Trang thiết bị học tập bị hư hỏng, học sinh các vùng ngập tại Khánh Hòa đang cần hỗ trợ khẩn cấp về quần áo, sách vở, bút viết ẢNH: BÁ DUY

Hiện tại các điểm trường tại Khánh Hòa đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Vùng 4 Hải quân, Quân khu 5 để tổng vệ sinh, sớm đưa học sinh trở lại trường ẢNH: BÁ DUY

Hai bạn thanh niên tình nguyện của Trường ĐH Khánh Hòa, Tấn Trường (trái) và Bích Sang chia sẻ sẽ rủ thêm nhiều bạn tới để dọn vệ sinh, giúp sớm đưa các em học sinh quay trở lại trường ẢNH: BÁ DUY

Chiều 23.11, Sở GD-ĐT Khánh Hòa đã yêu cầu các trường ưu tiên hàng đầu việc bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; chỉ cho phép học sinh đến trường khi đã thấy an toàn tuyệt đối. Các đơn vị cần tăng cường vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ thiết bị dạy học, sách giáo khoa, đồ dùng học tập.

Trao đổi với báo Thanh Niên, ông Hồ Xuân Trường, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết tỉnh đã chỉ đạo Sở GD-ĐT khẩn trương rà soát toàn bộ thiệt hại về cơ sở vật chất. Các lực lượng tại chỗ đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Vùng 4 Hải quân, Quân khu 5 để tổng vệ sinh, dọn dẹp bùn đất tại các điểm trường ngập lụt, sớm đưa học sinh trở lại trường.