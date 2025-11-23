Khánh Hòa: Trường ngổn ngang bùn đất sau lũ lịch sử, chưa xác định ngày đi học

Sáng 23.11, ghi nhận của PV Thanh Niên, tại các trường học ở khu vực ngập nặng như P.Tây Nha Trang và xã Diên Khánh (Khánh Hòa), nhiều trường vẫn ngổn ngang bùn đất, bàn ghế gãy đổ, sách vở và thiết bị giảng dạy bị ướt, hư hỏng. Các trường đang phối hợp với lực lượng quân đội, công an tiến hành vệ sinh, dọn dẹp. Tuy nhiên nhiều trường dự kiến chưa thể cho học sinh đi học trở lại trong vài ngày tới.
Tại Trường tiểu học Diên An 1 (xã Diên Khánh), thầy Phạm Đình Trọng, Hiệu trưởng, cho biết toàn bộ thư viện, sách báo và hồ sơ hành chính ở tầng trệt đã bị nước lũ nhấn chìm, hư hỏng 100%. Thầy Trọng rưng rưng nước mắt chia sẻ, vùng dân cư quanh đây ngập sâu, các em học sinh của trường gần như trắng tay, sách vở, bút bảng, quần áo trôi sạch. Khu vực bán trú của trường cũng thiệt hại nặng nề, hiện đang rất cần hỗ trợ chăn, gối, chiếu và bàn ghế ăn để đón học sinh sau lũ.
Tại Trường tiểu học Vĩnh Thạnh (phường Tây Nha Trang), ông Phạm Đình Quang, Hiệu trưởng, cho biết nước lũ dâng cao tới 2 m đã làm hư hỏng toàn bộ tivi, bàn ghế, thiết bị điện tử; gần 100 m tường rào bị sập đổ. Hơn 1.335 học sinh của trường đã phải nghỉ học từ ngày 17.11 và chưa thể xác định ngày đi học trở lại.
Tại Trường tiểu học Vĩnh Trung (phường Tây Nha Trang), 843 học sinh đã phải nghỉ học suốt một tuần. Thầy Thân Tấn Tâm, Phó hiệu trưởng phụ trách, cho biết nước lũ nhiều gia đình học sinh phải leo lên nóc nhà lánh nạn, tài sản bị nước cuốn trôi sạch. Hiện các em đang thiếu sách vở, bút viết và đồng phục.
Chiều 23.11, Sở GD-ĐT Khánh Hòa đã yêu cầu các trường ưu tiên hàng đầu việc bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; chỉ cho phép học sinh đến trường khi đã thấy an toàn tuyệt đối. Các đơn vị cần tăng cường vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ thiết bị dạy học, sách giáo khoa, đồ dùng học tập.
Trao đổi với báo Thanh Niên, ông Hồ Xuân Trường, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết tỉnh đã chỉ đạo Sở GD-ĐT khẩn trương rà soát toàn bộ thiệt hại về cơ sở vật chất. Các lực lượng tại chỗ đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Vùng 4 Hải quân, Quân khu 5 để tổng vệ sinh, dọn dẹp bùn đất tại các điểm trường ngập lụt, sớm đưa học sinh trở lại trường.
Bình luận (0)