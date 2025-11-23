Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Khánh Hòa: Trường ngổn ngang bùn đất sau lũ lịch sử, chưa xác định ngày đi học

Bá Duy
Bá Duy
23/11/2025 15:30 GMT+7

Nhiều trường học ở các phường Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, xã Diên Khánh, Vĩnh Trung bị thiệt hại nặng nề, hơn 2.100 học sinh chưa thể xác định ngày trở lại do sân trường ngập bùn, thiết bị hư hỏng, sách vở bị cuốn trôi.

Sáng 23.11, ghi nhận của PV Thanh Niên, tại các trường học ở khu vực ngập nặng như P.Tây Nha Trang và xã Diên Khánh (Khánh Hòa), nhiều trường vẫn ngổn ngang bùn đất, bàn ghế gãy đổ, sách vở và thiết bị giảng dạy bị ướt, hư hỏng. Các trường đang phối hợp với lực lượng quân đội, công an tiến hành vệ sinh, dọn dẹp. Tuy nhiên nhiều trường dự kiến chưa thể cho học sinh đi học trở lại trong vài ngày tới.

Khánh Hòa: Trường học ngổn ngang bùn đất sau lũ lịch sử - Ảnh 1.

Thầy Phạm Đình Trọng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Diên An 1 (xã Diên Khánh, Khánh Hòa), chỉ mức nước trường ngập tại trường

ẢNH: BÁ DUY

Tại Trường tiểu học Diên An 1 (xã Diên Khánh), thầy Phạm Đình Trọng, Hiệu trưởng, cho biết toàn bộ thư viện, sách báo và hồ sơ hành chính ở tầng trệt đã bị nước lũ nhấn chìm, hư hỏng 100%. Thầy Trọng rưng rưng nước mắt chia sẻ, vùng dân cư quanh đây ngập sâu, các em học sinh của trường gần như trắng tay, sách vở, bút bảng, quần áo trôi sạch. Khu vực bán trú của trường cũng thiệt hại nặng nề, hiện đang rất cần hỗ trợ chăn, gối, chiếu và bàn ghế ăn để đón học sinh sau lũ.

Khánh Hòa: Trường học ngổn ngang bùn đất sau lũ lịch sử - Ảnh 2.

Nước ngập qua bảng, cả tivi làm thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất Trường tiểu học Diên An 1

ẢNH: BÁ DUY

Khánh Hòa: Trường học ngổn ngang bùn đất sau lũ lịch sử - Ảnh 3.

Đoàn viên, sinh viên Trường ĐH Khánh Hòa hỗ trợ dọn dẹp tại Trường tiểu học Diên An 1

ẢNH; BÁ DUY

Khánh Hòa: Trường học ngổn ngang bùn đất sau lũ lịch sử - Ảnh 4.

Các chiến sĩ bộ đội phụ dọn bùn non sau lũ tại Trường tiểu học Diên An 1 sáng 23.11

ẢNH: BÁ DUY

Tại Trường tiểu học Vĩnh Thạnh (phường Tây Nha Trang), ông Phạm Đình Quang, Hiệu trưởng, cho biết nước lũ dâng cao tới 2 m đã làm hư hỏng toàn bộ tivi, bàn ghế, thiết bị điện tử; gần 100 m tường rào bị sập đổ. Hơn 1.335 học sinh của trường đã phải nghỉ học từ ngày 17.11 và chưa thể xác định ngày đi học trở lại.

Khánh Hòa: Trường học ngổn ngang bùn đất sau lũ lịch sử - Ảnh 5.

Sân Trường tiểu học Vĩnh Thanh ngổn ngang bàn ghế

ẢNH: BÁ DUY

Khánh Hòa: Trường học ngổn ngang bùn đất sau lũ lịch sử - Ảnh 6.

Giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Thạnh và lực lượng thanh nguyên tình đang khẩn trương làm sạch bàn ghế đón học sinh

ẢNH: BÁ DUY

Khánh Hòa: Trường học ngổn ngang bùn đất sau lũ lịch sử - Ảnh 7.

Cô giáo Lan Phương, Trường tiểu học Vĩnh Thạnh, cố gắng tìm kiếm những thiết bị học tập còn sót lại nhưng cô Phương cho biết 'chẳng còn gì sử dụng được'

ẢNH: BÁ DUY

Khánh Hòa: Trường học ngổn ngang bùn đất sau lũ lịch sử - Ảnh 8.

Các trường học tại phường Tây Nha Trang hầu như đều cùng chung số phận ngập sâu hơn 2m

ẢNH: BÁ DUY

Tại Trường tiểu học Vĩnh Trung (phường Tây Nha Trang), 843 học sinh đã phải nghỉ học suốt một tuần. Thầy Thân Tấn Tâm, Phó hiệu trưởng phụ trách, cho biết nước lũ nhiều gia đình học sinh phải leo lên nóc nhà lánh nạn, tài sản bị nước cuốn trôi sạch. Hiện các em đang thiếu sách vở, bút viết và đồng phục.

Khánh Hòa: Trường học ngổn ngang bùn đất sau lũ lịch sử - Ảnh 9.

Lực lượng công an hỗ trợ dọn dẹp tại điểm Trường tiểu học Vĩnh Trung

ẢNH: BÁ DUY

Khánh Hòa: Trường học ngổn ngang bùn đất sau lũ lịch sử - Ảnh 10.

Các điểm trường tại Khánh Hòa bị ảnh hưởng do ngập lụt vẫn chưa thể đón học sinh quay lại

ẢNH: BÁ DUY

Khánh Hòa: Trường học ngổn ngang bùn đất sau lũ lịch sử - Ảnh 11.

Nắng lên, công việc dọn bùn non càng gấp gáp vì nếu bùn khô sẽ càng khó dọn dẹp hơn

ẢNH: BÁ DUY

Khánh Hòa: Trường học ngổn ngang bùn đất sau lũ lịch sử - Ảnh 12.

Đoạn tường bị đổ sập của Trường tiểu học Diên An 1. Trường là Di tích lịch sử - văn hóa của tỉnh, một trong 3 trong trường học được xây dựng theo kiến trúc Pháp tại Khánh Hòa

ẢNH: BÁ DUY

Khánh Hòa: Trường học ngổn ngang bùn đất sau lũ lịch sử - Ảnh 13.

Trang thiết bị học tập bị hư hỏng, học sinh các vùng ngập tại Khánh Hòa đang cần hỗ trợ khẩn cấp về quần áo, sách vở, bút viết

ẢNH: BÁ DUY

Khánh Hòa: Trường học ngổn ngang bùn đất sau lũ lịch sử - Ảnh 14.

Hiện tại các điểm trường tại Khánh Hòa đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Vùng 4 Hải quân, Quân khu 5 để tổng vệ sinh, sớm đưa học sinh trở lại trường

ẢNH: BÁ DUY

Khánh Hòa: Trường học ngổn ngang bùn đất sau lũ lịch sử - Ảnh 15.

Hai bạn thanh niên tình nguyện của Trường ĐH Khánh Hòa, Tấn Trường (trái) và Bích Sang chia sẻ sẽ rủ thêm nhiều bạn tới để dọn vệ sinh, giúp sớm đưa các em học sinh quay trở lại trường

ẢNH: BÁ DUY

Chiều  23.11, Sở GD-ĐT Khánh Hòa đã yêu cầu các trường ưu tiên hàng đầu việc bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; chỉ cho phép học sinh đến trường khi đã thấy an toàn tuyệt đối. Các đơn vị cần tăng cường vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ thiết bị dạy học, sách giáo khoa, đồ dùng học tập.

Trao đổi với báo Thanh Niên, ông Hồ Xuân Trường, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết tỉnh đã chỉ đạo Sở GD-ĐT khẩn trương rà soát toàn bộ thiệt hại về cơ sở vật chất. Các lực lượng tại chỗ đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Vùng 4 Hải quân, Quân khu 5 để tổng vệ sinh, dọn dẹp bùn đất tại các điểm trường ngập lụt, sớm đưa học sinh trở lại trường.

Tin liên quan

Khánh Hòa: Trường lớp ngập bùn, nhiều nơi cho học sinh nghỉ thêm

Khánh Hòa: Trường lớp ngập bùn, nhiều nơi cho học sinh nghỉ thêm

Nước vừa rút, nhiều trường học ở Khánh Hòa huy động giáo viên, phụ huynh và lực lượng chức năng dọn dẹp bùn lũ để kịp đón học sinh trở lại lớp. Tuy vậy, hàng chục trường khác vẫn phải cho học sinh nghỉ học do mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Khám phá thêm chủ đề

Khánh Hòa lũ lụt Ngập lụt thiệt hại trường học lũ lịch sử trở lại trường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận