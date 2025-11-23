Báo Thanh Niên trao tận tay hàng cứu trợ đến người dân rốn lũ Hòa Xuân

Vì xe chưa thể tiếp cận được xóm cầu vượt vùng rốn lũ xã Hòa Xuân nên đoàn Đặng Tố Quyên và nhà hảo tâm ở Thanh Hóa hỗ trợ xuồng máy để vận chuyển hàng.

Tại Phú Yên cũ, đoàn đã trao 200 suất quà gồm nước lọc, sữa, mì tôm, bánh mì ngọt, cá hộp và 100 triệu tiền mặt.



Toàn bộ số tiền, hàng của đợt cứu trợ là do gia đình ông Nguyễn Văn Cầu và bà Phan Thị Oanh chuyển tặng bà con vùng lũ 3 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai. Số tiền trên là toàn bộ tiền mừng cưới của con trai của ông Cầu và bà Oanh. Thông qua Báo Thanh Niên, toàn bộ số tiền trên đã được trao tận tay bà con vùng ngập lụt 3 tỉnh trên.

Đại diện Báo Thanh Niên trao tặng tiền hỗ trợ người dân tại vùng lũ Hòa Xuân ẢNH: ĐỨC HUY

Chị Nguyễn Thị Út Duyên (33 tuổi, ở xóm Mới, thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân) có nhà bị sập chái bếp sau, ngậm ngùi chứng kiến căn nhà bị hư hỏng sau trận ngập lụt kinh hoàng.

"Lúc lũ về, gia đình không kịp dọn đồ đạc gì, chỉ chạy sang nhà hàng xóm cao hơn tránh lũ. Lũ rút, vợ chồng tụi em quay về thì đồ đạc, vật dụng trong gia đình bị cuốn trôi hết. Cuộc sống làm nông khốn khó, giờ lũ qua càng khó khăn hơn", chị Duyên than thở.

Chị Nguyễn Thị Út Duyên ngậm ngùi nhìn chái bếp nhà mình bị nước lũ cuốn sập ẢNH: ĐỨC HUY

Cám cảnh hơn là trường hợp chị Huỳnh Đặng Trang Thư (31 tuổi, cũng ở xóm Mới, xã Hòa Xuân). Vợ chồng chị Thư tích cóp vay mượn để xây căn nhà cấp 4, mái tôn. Thế nhưng, lũ đến đã cuốn sập các bức tường.

Vợ chồng chị Huỳnh Đặng Trang Thư buồn rầu nhìn phần tường nhà mình bị lũ cuốn sập ẢNH: ĐỨC HUY

Chị Thư buồn rầu nói: "Trước đây, vợ chồng em ở nhà tạm. Tích cóp được ít tiền nên tính vay thêm xây căn nhà cấp 4 để ổn định cuộc sống. Không đủ tiền, vợ chồng vay mượn thêm, cố gắng để xây được gác lửng để đề phòng lũ lụt. Ai ngờ lũ năm nay lên cao quá, dòng chảy mạnh làm sập nhà".

Khi nước bắt đầu dâng cao, vợ chồng chị Thư đã tranh thủ đưa 2 đứa con nhỏ sang nhà hàng xóm ở. Khi nước lên cao, vợ chồng anh chị bám dây điện chạy sang nhà hàng xóm tránh lũ dữ.

Đại diện Báo Thanh Niên trao tặng quà cho bà Lê Thị Trưng ở xã Hòa Xuân ẢNH ĐỨC HUY

Ông Nguyễn Quốc Thạnh (47 tuổi, ở thôn Thạch Tuân 1, xã Hòa Xuân), cho biết có 3 đứa con, 2 vợ chồng và mẹ già 80 tuổi. Lúc 23 giờ ngày 21.11 thì căn nhà bị sập đổ do nước lũ tràn qua QL1 xoáy vào căn nhà. Cả nhà tháo chạy qua nhà người em bên cạnh nên thoát nạn.

Nhận được quà hỗ trợ từ Báo Thanh Niên, bà Lê Thị Trưng (80 tuổi, mẹ ông Thạnh) cảm động: "Cảm ơn mọi người đã đến chia sẻ và giúp đỡ, năm nay lũ lụt lớn quá dân không kịp trở tay. Lũ lần này mực nước cao bằng năm 1981, nhưng lũ năm 1981 thì chảy nhẹ, còn lần này chảy quá xiết".