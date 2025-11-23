Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hải Phòng chi viện Đắk Lắk, Quảng Ninh khẩn trương trợ giúp Lâm Đồng

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
23/11/2025 17:27 GMT+7

Sự hỗ trợ kịp thời từ Hải Phòng và Quảng Ninh đã tiếp thêm sức mạnh cho người dân các bị ngập lụt tại các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng sớm vượt qua khó khăn sau mưa lũ, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Ngày 23.11, Đoàn cán bộ lãnh đạo TP.Hải Phòng đã trực tiếp đến tỉnh Đắk Lắk trao kinh phí và vật tư y tế để hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ. Đây là hành động cụ thể triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc phân công các địa phương hỗ trợ các tỉnh miền Trung và Tây nguyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Hải Phòng chi viện Đắk Lắk, Quảng Ninh khẩn trương trợ giúp Lâm Đồng- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu trao quà hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ

ẢNH: H.P

Theo báo cáo của Đảng ủy UBND TP.Hải Phòng, từ ngày 22 - 24.11, thành phố đã hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 40 tỉ đồng từ Quỹ phòng, chống thiên tai, đồng thời cung cấp thuốc và vật tư y tế theo danh mục tỉnh đề xuất. 

UBND thành phố cũng cử đoàn công tác tới thăm, động viên và hỗ trợ người dân vùng lũ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẻ chia với đồng bào cả nước khi gặp thiên tai.

Trước đó, ngày 14.11, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và trao hỗ trợ cho hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, mỗi tỉnh 10 tỉ đồng. Sau chuyến công tác, thành phố tiếp tục phát động cán bộ, nhân dân tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Hải Phòng chi viện Đắk Lắk, Quảng Ninh khẩn trương trợ giúp Lâm Đồng- Ảnh 2.

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh cũng vào tới Lâm Đồng kịp thời hỗ trợ người dân

ẢNH: HOÀNG NGA

Cũng trong ngày 23.11, Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh đã đến Lâm Đồng trao 300 phần quà gồm gạo, dầu ăn, mì tôm, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân vùng lũ. Các phần quà được trao tận tay bà con, trở thành nguồn động viên kịp thời giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Trước đó, tối 22.11, tỉnh Quảng Ninh đã trao 50 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh hỗ trợ đợt 1 cho Lâm Đồng, cùng 30 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm để hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Cùng đó, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát động phong trào chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung và Tây nguyên. Tinh thần "lá lành đùm lá rách", "nhân dân giúp nhân dân" đang lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện trách nhiệm xã hội và tình đoàn kết giữa các địa phương trong cả nước.

Theo thông báo kết luận của Bộ Chính trị về việc khắc phục hậu quả mưa lũ tại Trung bộ, Hải Phòng được phân công hỗ trợ Đắk Lắk; TP.HCM hỗ trợ Khánh Hòa; Hà Nội hỗ trợ Gia Lai và tỉnh Quảng Ninh được giao hỗ trợ Lâm Đồng.

Những hành động hỗ trợ kịp thời, thiết thực từ Hải Phòng và Quảng Ninh không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống, tái thiết sản xuất và khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội.

