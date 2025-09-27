Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Ông Lê Tiến Châu được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Lã Nghĩa Hiếu
27/09/2025 12:47 GMT+7

Sáng nay 27.9, quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã được công bố tại Đại hội Đảng bộ TP.Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 27.9, tại Trung tâm hội nghị biểu diễn TP.Hải Phòng, Đảng bộ TP.Hải Phòng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

Dự và chỉ đạo đại hội có Thủ tướng Phạm Minh Chính, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng 445 đại biểu chính thức đại diện cho 243.544 đảng viên thuộc 118 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hải Phòng.

Tại đại hội, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự chủ chốt của Thành ủy Hải Phòng.

Ông Lê Tiến Châu được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng - Ảnh 1.

Ông Lê Tiến Châu được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 78 người; Ban Thường vụ Thành ủy gồm 20 người. 

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ mới. Các ông Đỗ Mạnh Hiến, Lê Ngọc Châu, Lê Văn Hiệu, Phạm Văn Lập được chỉ định làm Phó bí thư Thành ủy.

Đại hội cũng công bố quyết định của Ban Bí thư về nhân sự Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 11 người. Ông Vũ Hồng Hiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục đảm nhận cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.Hải Phòng dự Đại hội XIV của Đảng gồm 44 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết cũng đã được chỉ định.

Ông Lê Tiến Châu, 56 tuổi, quê xã Châu Thành (Tây Ninh), có học vị tiến sĩ luật. Ông từng công tác tại Bộ Tư pháp, giữ nhiều vị trí lãnh đạo như Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Hiệu trưởng Trường đại học Luật Hà Nội, trước khi được phân công làm Phó bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. 

Năm 2021, ông Lê Tiến Châu đảm nhiệm chức Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đến tháng 1.2023, Bộ Chính trị phân công ông Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

