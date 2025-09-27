Thủ tướng: Hải Phòng đã đoàn kết rồi cần đoàn kết hơn nữa

Sáng 27.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hải Phòng lần thứ I

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, Thủ tướng nhấn mạnh, bối cảnh chung có nhiều biến động chưa từng có tiền lệ như đại dịch Covid-19, đứt gãy chuỗi cung ứng, xung đột địa chính trị, thị trường thu hẹp, thiên tai bão lũ… nhưng với ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên, TP.Hải Phòng đã kiên trì thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương, đạt kết quả toàn diện, tạo dấu ấn nổi bật trên hầu hết lĩnh vực.

Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh

Theo đánh giá của Thủ tướng, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được Hải Phòng triển khai đồng bộ, gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy quyết liệt, hiệu quả. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành thông suốt; kỷ luật, kỷ cương hành chính được siết chặt.

Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả quản trị nhà nước nâng lên rõ rệt. Cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hệ thống chính trị duy trì vị thế top đầu, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy mạnh mẽ, tạo đồng thuận xã hội.

Đại biểu thực hiện lễ chào cờ tại đại hội ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Đặc biệt, Thủ tướng ghi nhận tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển được hun đúc trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân của thành phố. Kinh tế Hải Phòng duy trì đà tăng trưởng bình quân 11,39%/năm, là địa phương duy nhất cả nước 10 năm liên tiếp đạt mức tăng 2 con số.

Cùng đó, chất lượng tăng trưởng được nâng lên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, số hóa, xanh hóa: đến năm 2025, công nghiệp - xây dựng chiếm trên 55%, dịch vụ trên 34%. Thu ngân sách là điểm sáng, thành phố 4 năm liền vượt mốc 100.000 tỉ đồng; tổng thu 5 năm (trong đó có Hải Dương) ước khoảng 670.000 tỉ đồng, đóng góp quan trọng cho an ninh tài chính quốc gia.



Hạ tầng bứt tốc, môi trường đầu tư thuộc nhóm dẫn đầu

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, thời gian qua, hạ tầng chiến lược của Hải Phòng được đầu tư đồng bộ, hiện đại như hệ thống cảng biển, cao tốc, logistics, đô thị và nông thôn phát triển mạnh, diện mạo thành phố đổi thay, chất lượng sống của người dân cải thiện rõ rệt.

Nhiệm kỳ qua, TP.Hải Phòng có bước tiến vượt bậc về phát triển kinh tế ẢNH: H.P

Nhất là môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục cải thiện, nhiều năm trong nhóm địa phương dẫn đầu; các khu công nghiệp, khu kinh tế nâng cấp theo chuẩn xanh thông minh, thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, củng cố vị thế "cực tăng trưởng" của miền Bắc.

Đánh giá cao tinh thần cầu thị, Thủ tướng hoan nghênh việc thành phố thẳng thắn chỉ ra hạn chế, bất cập và nguyên nhân. Từ thực tiễn, Thủ tướng nhấn mạnh 3 bài học, đó là: đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân và đồng thuận xã hội giữ vai trò quyết định; lấy con người làm trung tâm, mục tiêu, động lực, không đánh đổi công bằng, an sinh để chạy theo tăng trưởng, "không để ai bị bỏ lại phía sau"; kết hợp chặt chẽ nội lực và ngoại lực, coi nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, ngoại lực là quan trọng, đột phá, tạo sức mạnh tổng hợp.

Bên cạnh đó, Thủ tướng nêu 2 trăn trở để Hải Phòng nghiên cứu sâu, đó là làm gì để chuyển nhanh từ "hành chính thụ động" sang "chính quyền kiến tạo, phục vụ" ở cấp cơ sở; và cơ chế chính sách nào để biến tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội thành nguồn lực bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Hải Phòng cần nhanh, xanh, bền vững

Trước bối cảnh thách thức nhiều hơn thuận lợi, Thủ tướng đề nghị Hải Phòng nắm chắc diễn biến, phản ứng linh hoạt, chủ động trong mọi hoàn cảnh; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, "nhìn xa trông rộng nghĩ sâu làm lớn", hành động quyết liệt hơn để giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn của vùng và cả nước.

Về phương thức lãnh đạo, thành phố cần quán triệt 5 nguyên tắc hoạt động của Đảng (đặc biệt là tập trung dân chủ) và vận dụng linh hoạt 5 phương thức lãnh đạo: chủ trương "đúng - trúng - hợp lòng dân"; coi trọng tuyên truyền, lắng nghe; chăm lo công tác cán bộ "then chốt của then chốt"; kiểm tra - giám sát thường xuyên, linh hoạt, nhân văn; nêu gương của cán bộ, nhất là người đứng đầu.

Về phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên 3 trọng tâm: làm rõ và hiện thực hóa mô hình CNXH gắn với con người XHCN tại Hải Phòng; phát triển nhanh, xanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; chăm lo đời sống nhân dân năm sau cao hơn năm trước, bảo đảm "an ninh, an toàn, an dân", phát huy sức mạnh văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa - giải trí.

Trong quốc phòng, an ninh đối ngoại, Hải Phòng tiếp tục "3 chủ động": củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn với lòng dân; phòng thủ chiến lược linh hoạt, hiệu quả; hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, "dĩ bất biến, ứng vạn biến", giữ nước từ sớm từ xa.

Phát huy truyền thống "Thành phố Cảng anh hùng", Thủ tướng kỳ vọng Hải Phòng đã đoàn kết rồi cần đoàn kết hơn nữa, đồng lòng tạo đột phá mới, phát triển "nhanh hơn, chắc hơn, bền vững hơn", hướng tới mục tiêu 12 chữ: "Đoàn kết - Giàu mạnh - Hiện đại - Phồn vinh - Văn minh - Hạnh phúc", góp phần cùng cả nước thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược, đưa Việt Nam vươn lên hùng cường, thịnh vượng.