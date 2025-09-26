Thủ tướng mong sớm hoàn thành Nhà máy nhiệt điện LNG tại Hải Phòng

Ngày 26.9, tại TP.Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Dự án Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng có công suất 4.800 MW lớn nhất Việt Nam và hàng đầu thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: N.H

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng khẳng định đất nước đang thực hiện hai mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045 trong bối cảnh khó khăn nhiều hơn thuận lợi, tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp. "Chúng ta phải mạnh lên, phát triển nhanh và bền vững, giữ vững độc lập, tự chủ và chủ động chiến lược trên tất cả các lĩnh vực", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, hai dự án vừa khởi công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khu công nghiệp Tân Trào hướng đến thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, công nghệ cao, quản trị hiện đại và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong khi đó, dự án Nhà máy nhiệt điện LNG 4.800 MW là tổ hợp năng lượng quy mô lớn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ và ứng phó biến đổi khí hậu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công các dự án ẢNH: N.H

Thủ tướng biểu dương Hải Phòng, Quảng Ninh cùng một số tỉnh phía bắc đã duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong suốt thập kỷ qua, khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế. Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị các bộ, ngành tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để địa phương và doanh nghiệp triển khai dự án thuận lợi, đúng tiến độ.

Về phía địa phương, Thủ tướng nhấn mạnh: "Hải Phòng đã nói là làm, đã khởi công thì phải quyết tâm triển khai. Đặc biệt cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, xử lý thủ tục nhanh chóng, tuyệt đối không để tham nhũng, tiêu cực, lãng phí".

Người đứng đầu Chính phủ nhiều lần nhắc đến chủ đầu tư dự án: "Văn hóa Vingroup là nhanh, xanh và bền vững", coi đây là phương châm mà doanh nghiệp cần cam kết và hiện thực hóa bằng kết quả cụ thể. "Đã hứa là làm, đã làm là phải ra sản phẩm cân đong đo đếm được, lượng hóa được", Thủ tướng nói.

Thủ tướng mong muốn dự án Khu công nghiệp Tân Trào sớm đi vào triển khai để thu hút nhà đầu tư chiến lược, công nghệ cao; dự án nhiệt điện LNG không chỉ đảm bảo tiến độ, chất lượng mà còn phấn đấu khánh thành sớm hơn kế hoạch một năm.

"Tinh thần là không nói 'không', không nói 'khó', không nói 'có' mà không làm", Thủ tướng khẳng định, đồng thời kêu gọi tất cả các bên cùng chung tay hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng đất nước độc lập, tự chủ và chủ động chiến lược trong kỷ nguyên mới.

2 siêu dự án của VinGroup tại Hải Phòng

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào do Công ty CP Đầu tư KCN Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư, có diện tích gần 227 ha, vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 4.000 tỉ đồng. Công trình được xây dựng trong 5 năm (2025 - 2030), hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp, công nghệ mới với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, thu hút đầu tư đa ngành như công nghiệp điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo...

Phối cảnh Nhà máy nhiệt điện LNG tại Hải Phòng ẢNH: V.G

Sau khi hoàn thành, khu công nghiệp dự kiến quy tụ hàng vạn lao động chất lượng cao trong nước và quốc tế, trở thành một trong những khu công nghiệp kiểu mẫu của cả nước.

Nằm trong khuôn viên KCN Tân Trào, Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng có diện tích gần 100 ha, tổng vốn đầu tư hơn 178.000 tỉ đồng do liên danh Tập đoàn Vingroup và Công ty CP Năng lượng VinEnergo thực hiện. Nhà máy có công suất thiết kế 4.800 MW, chia 2 giai đoạn: giai đoạn 1 là 1.600 MW, giai đoạn 2 là 3.200 MW.

Công trình dự kiến xây dựng trong 5 năm, vận hành cuối năm 2030, cung cấp khoảng 9,6 tỉ kWh/năm (giai đoạn 1) và 19,2 tỉ kWh/năm (giai đoạn 2). Đây sẽ là nhà máy nhiệt điện LNG lớn nhất Việt Nam theo Quy hoạch điện VIII, đồng thời thuộc nhóm nhà máy LNG hàng đầu thế giới, bổ sung nguồn công suất lớn vào lưới điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và giảm phụ thuộc vào các nguồn điện truyền thống.

Với quy mô và ý nghĩa chiến lược, hai dự án được kỳ vọng sẽ mở ra bước đột phá mới cho Hải Phòng, đưa thành phố trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng hiện đại của cả nước.



