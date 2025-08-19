Bộ Công an khởi công dự án sân bay quốc tế Gia Bình

Phấn đấu khai thác vào cuối năm 2026

Sáng 19.8, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (sân bay quốc tế Gia Bình).

Phát biểu tại lễ khởi công, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh sân bay quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia, tầm vóc quốc tế và có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống quy hoạch tổng thể cảng hàng không, sân bay toàn quốc. Dự án góp phần mở rộng không gian phát triển, đưa Bắc Ninh và các địa phương vùng Bắc bộ trở thành cực tăng trưởng mới.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an ẢNH: NAM CƯỜNG

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, ngoài hoạt động hàng không dân dụng, sân bay quốc tế Gia Bình còn được quy hoạch, bố trí Trung đoàn Không quân Công an nhân dân với phương tiện hiện đại, đồng bộ, đảm bảo hoạt động thường trực, sẵn sàng chiến đấu, góp phần tăng cường sức phòng thủ quốc gia.

Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định sẽ đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, an toàn và chất lượng. Đến cuối năm 2026 sẽ đưa vào khai thác bước đầu phục vụ Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh quan tâm phối hợp triển khai các dự án hạ tầng giao thông xung quanh, hoàn thành đồng bộ tuyến đường kết nối sân bay với Hà Nội theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để góp phần khai thác, phát huy hiệu quả và để sân bay quốc tế Gia Bình thực sự là công trình trọng điểm, kiểu mẫu, vươn tầm quốc tế.

Mục tiêu top 10 sân bay đẹp nhất thế giới

Sân bay quốc tế Gia Bình được xây dựng tại Bắc Ninh, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km, được quy hoạch với quy mô gần 2.000 ha. Dự án được kỳ vọng không chỉ là cửa ngõ hàng không của Hà Nội và miền Bắc, mà còn là cảng hàng không trung chuyển lớn của khu vực.

Phối cảnh sân bay quốc tế Gia Bình ẢNH: VGP

Với tầm nhìn đến năm 2050, sân bay quốc tế Gia Bình sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn cảng hàng không quốc tế cấp 4E, với mô hình dùng chung dân dụng và an ninh quốc phòng, vận hành theo tiêu chuẩn "sân bay xanh" ESG và ứng dụng công nghệ thông minh toàn trình.

Trong giai đoạn đầu đến 2030, dự án sẽ hoàn thiện 2 đường băng, nhà ga hành khách, nhà ga VIP cùng các hạng mục kỹ thuật đáp ứng công suất khoảng 30 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Sau năm 2030, sân bay sẽ mở rộng lên 4 đường băng, nâng công suất lên 50 triệu lượt khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Mục tiêu năm 2029 sân bay quốc tế Gia Bình đạt chuẩn Skytrax 4 sao, năm 2032 đạt chuẩn 5 sao và đến năm 2037 trở thành một trong 10 sân bay đẹp nhất thế giới.