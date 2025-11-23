Di dời khẩn cấp cả khu dân cư do vết nứt dài trên đồi Ba Lá Xanh

Chiều 23.11, ông Trương Quang Kiên, Phó chủ tịch UBND xã D'Ran (Lâm Đồng) Cơ quan chức năng phát hiện trên đồi Ba Lá Xanh, thôn Lạc Thiện 2 (D'Ran), xuất hiện vết nứt dài hơn 300 m, chạy dài theo triền núi và sạt lở đất nên buộc phải di dời hàng chục hộ dân.

Cơ quan chức năng phát hiện vết nứt dài hơn 300 m, chạy dài theo triền núi ẢNH: LÂM VIÊN

Đất từ trên cao sạt lở xuống sau dãy nhà dân thôn Lạc Thiện 2 ẢNH: LÂM VIÊN

Theo đó, vụ việc được phát hiện khoảng 15 giờ cùng ngày, vết nứt chạy dài theo triền đồi khoảng 300 m, rộng từ 20 - 50 cm, sụt lún gần 1 m. Tiếp đó, bờ ta luy cao sau nhà các hộ dân bị sạt lở hàng chục khối đất tại 2 vị trí.

Do đó, để bảo đảm an toàn, UBND xã D'Ran vận động hàng chục hộ dân phía dưới đồi di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương huy động hàng chục dân quân hỗ trợ người dân chuyển đồ đạc như máy giặt, tủ lạnh, tủ đồ, bàn ghế ra khỏi nhà.

Hàng chục dân quân hỗ trợ người dân chuyển đồ đạc như máy giặt, tủ lạnh, tủ đồ, bàn ghế ra khỏi nhà ẢNH: LV

Lực lượng dân quân xã D'Ran chuyển đồ đạc, máy móc ra khỏi nhà dân ẢNH: LÂM VIÊN

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (số 250 đường Hùng Vương, thôn Lạc Thiện 2, xã D'Ran) bàng hoàng nói: "Nhận được tin trên đồi sau nhà có vết nứt, chúng tôi tự giác di dời đồ đạc qua bên kia đường gởi nhờ, đêm nay gia đình chúng tôi phải chuyển đến ở nhờ nhà hàng xóm".

Cả khu dân cư dưới đồi Ba Lá Xanh được yêu cầu di dời đến nơi an toàn ẢNH: LÂM VIÊN

Bờ ta luy sau nhà dân (đồi Ba Lá Xanh) bị sạt lở chiều 23.11 ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Kiên cho biết từ đêm 19.11 toàn bộ 31 thôn trên địa bàn xã D'Ran bị ảnh hưởng do hồ thủy điện Đa Nhim xả điều tiết gây ngập lụt nặng.

Sau khi nước rút, xã đang huy động lực lượng khắc phục hậu quả. Xã được Quân khu 7 hỗ trợ 100 cán bộ, chiến sĩ đến giúp thu dọn đống đổ nát tại các thôn, cơ sở giáo dục, tôn giáo.

Sạt lở đất sau đồi Ba Lá Xanh ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Kiên thông tin thêm, chiều cùng ngày tại thôn Phú Thuận 3 (ngã ba vào Hamaxin) cũng xảy ra vụ sạt lở đất nguy hiểm, nên cũng phải khẩn cấp di dời một số hộ dân đến nơi an toàn. Nếu những ngày tới trời tiếp tục mưa thì nguy cơ sạt lở đất tại thôn Lạc Thiện 2 rất cao.