Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Di dời khẩn cấp cả khu dân cư do vết nứt dài trên đồi Ba Lá Xanh

Lâm Viên
Lâm Viên
23/11/2025 18:38 GMT+7

Cơ quan chức năng phát hiện trên đồi Ba Lá Xanh, thôn Lạc Thiện 2, xã D'Ran (Lâm Đồng), xuất hiện vết nứt chạy dọc theo triền đồi 300 m và sạt lở đất nên chính quyền địa phương buộc di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân bên dưới.

Chiều 23.11, ông Trương Quang Kiên, Phó chủ tịch UBND xã D'Ran (Lâm Đồng) Cơ quan chức năng phát hiện trên đồi Ba Lá Xanh, thôn Lạc Thiện 2 (D'Ran), xuất hiện vết nứt dài hơn 300 m, chạy dài theo triền núi và sạt lở đất nên buộc phải di dời hàng chục hộ dân.

Di dời khẩn cấp cả khu dân cư do vết nứt dài trên đồi Ba Lá Xanh- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng phát hiện vết nứt dài hơn 300 m, chạy dài theo triền núi

ẢNH: LÂM VIÊN

Di dời khẩn cấp cả khu dân cư do vết nứt dài trên đồi Ba Lá Xanh- Ảnh 2.

Đất từ trên cao sạt lở xuống sau dãy nhà dân thôn Lạc Thiện 2

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo đó, vụ việc được phát hiện khoảng 15 giờ cùng ngày, vết nứt chạy dài theo triền đồi khoảng 300 m, rộng từ 20 - 50 cm, sụt lún gần 1 m. Tiếp đó, bờ ta luy cao sau nhà các hộ dân bị sạt lở hàng chục khối đất tại 2 vị trí.

Do đó, để bảo đảm an toàn, UBND xã D'Ran vận động hàng chục hộ dân phía dưới đồi di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương huy động hàng chục dân quân hỗ trợ người dân chuyển đồ đạc như máy giặt, tủ lạnh, tủ đồ, bàn ghế ra khỏi nhà.

Di dời khẩn cấp cả khu dân cư do vết nứt dài trên đồi Ba Lá Xanh- Ảnh 3.

Hàng chục dân quân hỗ trợ người dân chuyển đồ đạc như máy giặt, tủ lạnh, tủ đồ, bàn ghế ra khỏi nhà

ẢNH: LV

Di dời khẩn cấp cả khu dân cư do vết nứt dài trên đồi Ba Lá Xanh- Ảnh 4.

Lực lượng dân quân xã D'Ran chuyển đồ đạc, máy móc ra khỏi nhà dân

ẢNH: LÂM VIÊN

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (số 250 đường Hùng Vương, thôn Lạc Thiện 2, xã D'Ran) bàng hoàng nói: "Nhận được tin trên đồi sau nhà có vết nứt, chúng tôi tự giác di dời đồ đạc qua bên kia đường gởi nhờ, đêm nay gia đình chúng tôi phải chuyển đến ở nhờ nhà hàng xóm".

Di dời khẩn cấp cả khu dân cư do vết nứt dài trên đồi Ba Lá Xanh- Ảnh 5.

Cả khu dân cư dưới đồi Ba Lá Xanh được yêu cầu di dời đến nơi an toàn

ẢNH: LÂM VIÊN

Di dời khẩn cấp cả khu dân cư do vết nứt dài trên đồi Ba Lá Xanh- Ảnh 6.

Bờ ta luy sau nhà dân (đồi Ba Lá Xanh) bị sạt lở chiều 23.11

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Kiên cho biết từ đêm 19.11 toàn bộ 31 thôn trên địa bàn xã D'Ran bị ảnh hưởng do hồ thủy điện Đa Nhim xả điều tiết gây ngập lụt nặng. 

Sau khi nước rút, xã đang huy động lực lượng khắc phục hậu quả. Xã được Quân khu 7 hỗ trợ 100 cán bộ, chiến sĩ đến giúp thu dọn đống đổ nát tại các thôn, cơ sở giáo dục, tôn giáo.

Di dời khẩn cấp cả khu dân cư do vết nứt dài trên đồi Ba Lá Xanh- Ảnh 7.

Sạt lở đất sau đồi Ba Lá Xanh

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Kiên thông tin thêm, chiều cùng ngày tại thôn Phú Thuận 3 (ngã ba vào Hamaxin) cũng xảy ra vụ sạt lở đất nguy hiểm, nên cũng phải khẩn cấp di dời một số hộ dân đến nơi an toàn. Nếu những ngày tới trời tiếp tục mưa thì nguy cơ sạt lở đất tại thôn Lạc Thiện 2 rất cao.

Tin liên quan

Sạt lở đèo D'Ran khiến giá vận chuyển hàng hóa tăng gấp đôi

Sạt lở đèo D'Ran khiến giá vận chuyển hàng hóa tăng gấp đôi

Từ ngày sạt lở đèo D'Ran, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cấm người và phương tiện qua lại đã khiến giá vận chuyển hàng hóa từ xã D'Ran lên Đà Lạt tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần.

Khám phá thêm chủ đề

Sạt lở di dời Lở đất Vết nứt đèo D'Ran Lâm Đồng thôn Lạc Thiện 2 di dời khẩn cấp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận