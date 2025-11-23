QL27C nối Đà Lạt - Nha Trang gần đèo Khánh Lê tiếp tục sạt lở nghiêm trọng

Ngày 23.11, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, cho biết do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài từ ngày 16.11 đến nay, trên tuyến QL27C đoạn từ Km65+800 đến Km117+450 gần đèo Khánh Lê, thuộc địa bàn xã Lạc Dương và P.Lâm Viên - Đà Lạt tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở, gây chia cắt giao thông nghiêm trọng.

Tại Km65+800 QL27C gần đèo Khánh Lê, khối lượng đất, đá sạt lở khoảng 12.000 m³ ẢNH: L.V

Ông Tuấn cho biết thêm từ Km66+700 - Km117+400 QL27 xảy ra sạt lở đất, đá taluy dương xuống nền, mặt đường tại 33 vị trí với khối lượng khoảng 22.158 m3. Trong đó, nghiêm trọng nhất tại vị trí Km65+800 gần đèo Khánh Lê, khối lượng đất, đá sạt lở rất lớn, khoảng 12.000 m3, kéo dài khoảng 100 m, rộng khoảng 40 m và cao khoảng 6 m vùi lấp toàn bộ mặt đường, gây chia cắt giao thông.

Tại Km84+200 QL27C sạt lở taluy âm, xuất hiện vết nứt dọc vai đường chiều dài khoảng 40 m, hư hỏng hộ lan mềm ẢNH: L.V

Tại Km84+200 sạt lở taluy âm, xuất hiện vết nứt dọc vai đường chiều dài khoảng 40 m, hư hỏng hộ lan mềm. Vị trí trên có nguy cơ sạt lở nền đường, gây mất an toàn giao thông nếu tiếp tục mưa. Còn tại Km85+050 sạt lở taluy âm, hư hỏng tường hộ lan với chiều dài khoảng 15 m. Tương tự, đoạn Km81+500 – Km81+550 sạt taluy âm cách vai đường khoảng 1,5m, có nguy cơ gãy nền mặt đường. Tại Km117+450 sạt lở đất taluy làm gãy kè đá hộc xây phía taluy dương và tràn ra mặt đường.

Sở Xây dựng Lâm Đồng đang huy động đơn vị thi công tập trung máy móc, chia làm nhiều mũi đẩy nhanh tiến độ hốt dọn đất, đá để sớm thông tuyến ẢNH: L.V

Sáng 23.11, Sở Xây dựng Lâm Đồng đang huy động đơn vị thi công tập trung máy móc, chia làm nhiều mũi đẩy nhanh tiến độ hốt dọn đất, đá để sớm thông tuyến. Theo ông Tuấn, với khối lượng đất đá lớn như vậy cần vài ngày để khắc phục.

Sở Xây dựng cùng các đơn vị thi công phối hợp với UBND xã Lạc Dương và UBND P.Lâm Viên - Đà Lạt tiến hành rào chắn, lắp đặt biển cảnh báo các vị trí bị sạt lở, điều tiết giao thông, bố trí nhân sự trực gác để đảm bảo an toàn giao thông.