Khánh Hòa: Đèo Khánh Lê xuất hiện thêm 7 điểm sạt lở nghiêm trọng

Chiều 22.11, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa xác nhận, đèo Khánh Lê trên QL27C đoạn đi qua thôn Bố Lang (xã Nam Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) bị sạt lở nghiêm trọng, phát sinh thêm nhiều vị trí sạt lở mới, trong đó có những vị trí dài hơn 100 m.

Theo thống kê sơ bộ, đèo Khánh Lê đã có 3 điểm sạt lở nghiêm trọng từ ngày 16.11 đến nay chưa khắc phục được. Sau nhiều ngày mưa lớn liên tục từ ngày 19 - 22.11, cung đường này xuất hiện thêm khoảng 7 điểm sạt lở, có đoạn nứt toác gần nửa mặt đường.

Ngày 22.11, đèo Khánh Lê tiếp tục sạt lở thêm 7 điểm mới ẢNH: V.K.

Hiện công tác khắc phục sạt lở rất khó khăn do máy móc, phương tiện không thể tiếp cận các điểm sạt, trong khi thời tiết vẫn còn mưa rất lớn. Các vị trí nứt đường, sạt lở lớn khiến việc khắc phục sẽ mất thêm rất nhiều thời gian.

[VIDEO] Cận cảnh hiện trường sạt lở đèo Khánh Lê

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vụ sạt lở đèo Khánh Lê xảy ra lúc 22 giờ 30 ngày 16.11 tại Km 45 QL27C (thuộc thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Thời điểm này, xe khách 40 chỗ BS 59H - 531.14 đang chạy hướng Đà Lạt - Nha Trang thì bất ngờ bị đất đá, trong đó có nhiều tảng đá lớn, từ trên núi đổ ập xuống, khiến xe hư hỏng nặng.

Do mưa lớn và vị trí sạt lở nằm giữa 2 điểm sạt lở khác ở Km 43 và Km 47 nên các phương tiện cứu hộ không thể tiếp cận. Lực lượng chức năng buộc phải đi bộ men qua rừng để vào hiện trường, gặp nhiều khó khăn trong công tác cứu nạn.

Đến khoảng 0 giờ ngày 17.11, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được điểm sạt lở chính. Tại đây, ghi nhận 6 người tử vong và 19 người bị thương.