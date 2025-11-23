Ngập lụt miền Trung: 'Mai con đi học lại, mà không có sách vở'

Ngập lụt không chỉ gây thiệt hại cho khu vực phía đông, ở các xã phía tây tỉnh Gia Lai, người dân cũng phải gánh chịu nặng nề.

Tết năm nay chẳng biết sẽ ra sao

Bà Kpăh H'Bar (48 tuổi, ở buôn Chứ, xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) chẳng giấu nổi nỗi buồn khi cơn lũ đi qua. Chẳng có chồng con, 1 mình bà H'Bar canh tác 2 sào lúa và 1 ha ngô sinh khối. Vụ lúa vừa rồi, bà thu hoạch được 10 bao. Bà để dự trữ chờ được giá mới bán.

Mưa lũ khiến 10 bao lúa, 1 ha ngô sinh khối của bà Kpăh H'Bar hư hại ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chưa kịp vui mừng mùa lúa mới thì lũ về. Dù đã nghe thông báo từ chính quyền, nhưng một thân một mình, bà không thể kê cao lúa lên được. Hàng xóm ai cũng bận việc nhà thì biết kêu ai. Nước lên nhanh, bà chỉ kịp mang theo vài bộ quần áo rồi theo chân cán bộ xã đến khu trú tránh.

"Đây là vùng trũng nên thường xuyên bị ngập. Nhưng năm nay cao hơn hẳn mọi khi, nước lũ chạm nóc nhà, nhấn chìm cả buôn. Đứng ở điểm sơ tán mà nhìn không thấy nhà mình đâu", bà Bar nhớ lại.

Đến khi nước rút, bà Bar vội trở về nhà. Bà chẳng mấy bất ngờ với cảnh tượng trước mắt. Quần áo, chăn màn, đồ gia dụng sũng nước. Bao gạo ăn hằng ngày đã hỏng. 10 bao lúa ướt nhẹp, trương lên sau mấy ngày ngâm nước. Vậy là số lúa chờ giá cao mới bán của bà đã hết. Bao gạo mới xay để ăn hằng ngày nay ngâm nước lụt đã chuyển mùi.

Còn chút hy vọng, bà bước ra ruộng ngô. Nhưng tất cả đã nhuộm bạc màu nước lũ.

"Thế là hết. Lúa hư sạch sẽ, không còn sót một hạt nào. Ruộng ngô sắp đến ngày cắt bán cho công ty giờ toàn bùn đất thì ai mua được. Tiếc công bao nhiêu ngày chăm sóc, giờ thì tay trắng", bà H'Bar buồn bã nghĩ về những ngày sắp tết.

Mẹ con bà Rơ Ô H'bim chẳng biết sẽ bắt đầu những ngày tiếp theo ra sao ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sau mấy ngày mưa lũ, mẹ con bà Rơ Ô H'bim (32 tuổi, Buôn Bhă Nga, xã Ia Dre) chẳng biết sẽ bắt đầu những ngày tiếp theo ra sao.

Trước hôm lũ về, bà H'bim đã được chính quyền địa phương thông báo. Nhưng nghĩ lũ cũng chỉ như những lần trước, chồng lại đi làm xa bà vội kê đồ đạc, lúa gạo lên hơn 1 m. Xong việc, bà dắt 2 đứa con về nhà ngoại nằm trên đỉnh dốc ở đầu buôn trú tạm.

Thế rồi lũ về, từ nhà mẹ nhìn xuống, bà H'bim thấy căn nhà mình chìm trong nước lũ. Hơn 2 ngày thì nước rút, bà H'Bim dắt con về nhà. Thấy cảnh tượng tan hoang, quần áo, chăn màn đều ướt. 3 bao gạo, 1 bao lúa đều hư hại. Ti vi, nồi cơm điện, quạt đều thành phế liệu. Hơn 20 chục con gà, 4 con heo của gia đình cũng đã trôi tứ tán.

"Sách vở của con, quần áo của cả nhà đều ướt hết do Ngập lụt. Mai 2 đứa con đi học lại, mà giờ không có sách vở thì làm sao. May là còn vườn mì nằm trên cao chưa bị thối củ. Tết năm nay chẳng biết sẽ ra sao", bà H'bim buồn rầu nói.

Lúa ngâm nước lũ chuyển màu đen sạm, chỉ có thể để cho bò ăn ẢNH: ĐỨC NHẬT

"Không phải ăn lúa mốc nữa rồi"

Trước những thiệt hại nặng nề, ngày 23.11, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, động viên người dân tại 7 xã, phường phía tây tỉnh. Tại các xã, Chủ tịch tỉnh hỏi thăm, chia sẻ với những thiệt hại của người dân.

Chủ tịch UBND Gia Lai Phạm Anh Tuấn thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do mưa lũ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Phạm Anh Tuấn cho biết trong đợt mưa lũ vừa qua, chính quyền địa phương các xã phía tây đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và di dời người dân đến nơi trú tránh an toàn. Do đó không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đã giảm đến mức thấp nhất.

Ông Phạm Anh Tuấn mong rằng trong thời gian tới, người dân và chính quyền sẽ đồng lòng khắc phục những thiệt hại sau bão.

Đặc biệt ông đề nghị các lực lượng công an, quân đội nhanh chóng triển khai lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Trong đó ưu tiên tập trung dọn dẹp vệ sinh trường học. Các trường bị thiệt hại cấp bách mua sắm, bổ sung trang thiết bị, bàn ghế đã hư hỏng để đảm bảo học sinh trở lại trường học vào ngày mai.

Tại chuyến thăm, ông Tuấn đã trao tặng hơn 1 tỉ đồng cho 700 trường hợp và một số xã bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ vừa qua.

Nhận túi quà vừa được hỗ trợ, bà Kpăh H'Bar bày tỏ nỗi vui mừng, cảm kích. "Sau mưa lũ mình gần như chỉ còn cách ăn lúa mốc. Nghe các lãnh đạo nói được hỗ trợ gạo trong 3 tháng, ngoài ra còn được tặng tiền để ổn định cuộc sống, mình mừng lắm. Những lúc thế này món quà nào cũng quý. Giờ thì không phải ăn lúa mốc nữa rồi", bà H'Bar nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra điểm sạt lở trên đèo Tô Na ẢNH: ĐỨC NHẬT