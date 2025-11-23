Công an Khánh Hòa về vùng lũ dọn vệ sinh sau ngập lụt lịch sử

Sáng 23.11, nhiều đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an Khánh Hòa đã ra quân, có mặt ở những điểm ngập sâu để dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả sau cơn lũ lịch sử.

Nhiều đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an Khánh Hòa đã ra quân để dọn dẹp vệ sinh ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Khánh Hòa là một trong những địa phương chịu hậu quả nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử nửa cuối tháng 11.2025.

Cập nhật mới nhất thiệt hại mưa lũ miền Trung, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đến 7 giờ hôm nay 23.11 đã có 102 người chết và bị thương. Trong đó, riêng Khánh Hòa ghi nhận 14 người chết, 2 người mất tích.

Đợt mưa lũ lịch sử khiến 15.396 ngôi nhà tại Khánh Hòa bị ngập. Cho đến sáng 23.11, vẫn còn 87 nhà dân với 364 khẩu (xã Diên Điền và xã Hòa Trí) vẫn còn đang bị ngập.

Cơn lũ rút đi để lại cảnh ngổn ngang, tan hoang khắp nơi ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Mưa lũ miền Trung những ngày vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp. Riêng tại Khánh Hòa, 13.300 ha cây trồng bị thiệt hại, rất nhiều gia súc gia cầm bị chết và cuốn trôi, 157 ha thủy sản bị thiệt hại nặng.

Ở các tỉnh nói trên, mưa lũ làm chết, cuốn trôi hơn 3,2 triệu con gia súc gia cầm và gây thiệt hại nặng cho 1.157 ha thủy sản (Đắk Lắk 1.000 ha, Khánh Hòa 157 ha). Tổng thiệt hại về tài sản ước tính lên tới hơn 1.000 tỉ đồng.