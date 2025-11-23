Công an Khánh Hòa về vùng lũ dọn vệ sinh sau ngập lụt lịch sử

Sáng 23.11, nhiều đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an Khánh Hòa đã ra quân, có mặt ở những điểm ngập sâu để dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả sau cơn lũ lịch sử.
Nhiều đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an Khánh Hòa đã ra quân để dọn dẹp vệ sinh
ẢNH: HIỀN LƯƠNG
Khánh Hòa là một trong những địa phương chịu hậu quả nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử nửa cuối tháng 11.2025.
Cập nhật mới nhất thiệt hại mưa lũ miền Trung, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đến 7 giờ hôm nay 23.11 đã có 102 người chết và bị thương. Trong đó, riêng Khánh Hòa ghi nhận 14 người chết, 2 người mất tích.
Đợt mưa lũ lịch sử khiến 15.396 ngôi nhà tại Khánh Hòa bị ngập. Cho đến sáng 23.11, vẫn còn 87 nhà dân với 364 khẩu (xã Diên Điền và xã Hòa Trí) vẫn còn đang bị ngập.
Cơn lũ rút đi để lại cảnh ngổn ngang, tan hoang khắp nơi
ẢNH: HIỀN LƯƠNG
Mưa lũ miền Trung những ngày vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp. Riêng tại Khánh Hòa, 13.300 ha cây trồng bị thiệt hại, rất nhiều gia súc gia cầm bị chết và cuốn trôi, 157 ha thủy sản bị thiệt hại nặng.
Ở các tỉnh nói trên, mưa lũ làm chết, cuốn trôi hơn 3,2 triệu con gia súc gia cầm và gây thiệt hại nặng cho 1.157 ha thủy sản (Đắk Lắk 1.000 ha, Khánh Hòa 157 ha). Tổng thiệt hại về tài sản ước tính lên tới hơn 1.000 tỉ đồng.
Khánh Hòa: Các điểm tránh lũ mở cửa cho bà con, có nơi đang cần đồ tiếp tế
Cộng đồng mạng chia sẻ các địa chỉ mở cửa cho người dân đến tránh lũ. Có nơi đang cần đồ tiếp tế vì đang đón nhiều trẻ em, người già, thai phụ.
Những món đồ đang cần gồm có: sữa, bánh mì ngọt, thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, thuốc trị nhức đầu, quần áo cũ, chăn mền, băng vệ sinh, khăn lau, khăn giấy, khăn ướt...
- Khách sạn Olympic (số 6 - 8 Phan Bội Châu): Có khoảng 250 người lớn, người già và trẻ em. Đang thiếu thức ăn, sữa, nước, tả bĩm cho em bé, quần áo.
- Lầu 2 - Chung cư SSH07/SSH08 Hà Quang 2: Tầm 300 người, khá đầy đủ, có cả nhân viên y tế. Thiếu quần áo nữ, thuốc, băng vệ sinh, sữa cho bé.
- Chung cư XH2 - đường Trần Cao Vân, khu đô thị mới Phước Long: Có khoảng 100 người
- Nhà số 56 Bùi Thiện Ngộ: Có sức chứa 60 - 70 người (sẵn mì gói, nước lọc, sữa)
- Nhà số 94 Hoàng Văn Thụ, phường Nam Nha Trang
- Khách sạn Ruby 14 Trần Phú: Có sức chứa 50 người
- Khách sạn CCT, 86A Trần Phú: 56 người
- DB Hotel 96A/6/13 Trần Phú, phường Nha Trang
- Bệnh viện Nhiệt đới: Hiện có 250 bệnh nhân và bác sĩ
- Bệnh viện đa khoa Yersin: 500 bệnh nhân và bác sĩ
- Tiệm game Hero đường Nguyễn Đình Chiểu: tầng 2, 3 với diện tích 500 m2
- Nhà chị Thanh Vân, thôn Đông Dinh, Diên Khánh: Đang có 20 người lớn, 5 người già, 5 trẻ em - Liên hệ: 0942760874.
