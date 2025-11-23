TP.HCM hỗ trợ Khánh Hòa 'nhanh nhất, hiệu quả nhất và trong điều kiện cao nhất'

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, trong 2 ngày 21 và 22.11, có 7 chuyến xe chở hàng hóa cứu trợ đã lên đường hướng về tỉnh Khánh Hòa. Hàng cứu trợ đồng bào vùng lũ gồm các túi quà (nước, sữa, bánh, xúc xích, đồ hộp...), mì gói, nước sạch, gạo, áo phao...

Tổng trọng lượng hàng cứu trợ khoảng 105 tấn.

Chuyến xe chở 15 tấn hàng cứu trợ của TP.HCM chi viện tỉnh Khánh Hòa xuất phát chiều 22.11

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và người dân ủng hộ quần áo, nhu yếu phẩm để hỗ trợ vùng lũ.

Nhờ sự ủng hộ, sẻ chia của người dân TP.HCM, đến nay số lượng quần áo gửi tặng đồng bào vùng lũ lụt đã cơ bản đầy đủ. Hiện nay, TP.HCM ưu tiên tiếp nhận nhu yếu phẩm và chăn, mền ấm để kịp thời hỗ trợ bà con.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng khuyến khích ủng hộ các vật dụng phục vụ sinh hoạt tạm thời sau lũ như dép, tất, khăn mặt, xà phòng, bột giặt, dung dịch vệ sinh môi trường, khẩu trang, dầu và một số loại thuốc thông thường theo hướng dẫn ngành y tế.

Người dân lưu ý, không gửi các nhóm hàng hóa tươi, sống (trái cây, bánh mì, các loại bánh tự làm, thực phẩm dễ hư hỏng…) do giao thông tại vùng lũ hiện đang rất khó khăn. Đồng thời đề nghị các đơn vị, cá nhân kiểm tra kỹ hạn sử dụng của sản phẩm trước khi gửi.

Toàn bộ hàng hóa sẽ được MTTQ Việt Nam TP.HCM và các đơn vị phối hợp kiểm tra, phân loại, đóng gói theo đúng chủng loại, kích cỡ trước khi gửi đến các địa phương bị thiệt hại, bảo đảm hỗ trợ đúng nơi, đúng người, đúng nhu cầu.

Cán bộ MTTQ TP.HCM và các hội trực thuộc gấp rút phân loại hàng hóa được người dân quyên góp tại các điểm tiếp nhận ẢNH: MTTQ TP.HCM

TP.HCM hỗ trợ tổng lực cho tỉnh Khánh Hòa

Cũng trong chiều 22.11, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và các sở ngành, đơn vị tham gia khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Chia sẻ với những mất mát, thiệt hại do mưa lũ gây ra, ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định TP.HCM đang huy động tổng lực, toàn tâm toàn ý chung sức hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai. Nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là cứu trợ bà con vùng lũ với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết, đồng thời bảo đảm tuyệt đối không để người dân đói, rét.

Về phía TP.HCM, thành phố sẽ huy động tối đa mọi nguồn lực, hàng hóa thiết yếu, phối hợp với tỉnh Khánh Hòa tiếp cận, cứu trợ các khu vực còn bị ngập sâu, cô lập. TP.HCM cũng sử dụng thiết bị bay không người lái để vận chuyển nhu yếu phẩm đến những điểm chưa thể tiếp cận bằng đường bộ, bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu trợ và hiệu quả phân phối hàng hóa.

Ngoài 50 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa, TP.HCM còn cử 50 bác sĩ chia thành 5 điểm đến nơi người dân đang tránh lũ để khám chữa bệnh, phòng dịch và xử lý các tình huống y tế phát sinh trong bão lũ. Đội ngũ y bác sĩ sẽ túc trực ứng cứu, triển khai các giải pháp ngăn ngừa dịch bệnh và thảm họa liên quan đến sức khỏe cộng đồng.

Đoàn cứu trợ TP.HCM cũng huy động 50.000 túi quà thiết yếu gồm nước uống, thực phẩm, quần áo, chăn màn; đồng thời chuẩn bị 10.000 túi thuốc gia đình để hỗ trợ người dân vùng lũ.

Bên cạnh đó, thành phố điều động lực lượng tình nguyện tham gia vận chuyển, tiếp nhận và điều phối hàng hóa cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; triển khai các bếp ăn dã chiến với khoảng 12.000 suất ăn miễn phí mỗi ngày cho người dân và lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết, TP.HCM thực hiện hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhu cầu thực tế, theo tinh thần "nhanh nhất, hiệu quả nhất và trong điều kiện cao nhất của thành phố".

Cùng với đó, TP.HCM huy động thêm lực lượng phối hợp sửa chữa công trình, cầu đường, trường học, trạm y tế bị hư hỏng; xử lý nước ô nhiễm để sớm khôi phục điều kiện sinh hoạt sau lũ. Các đơn vị cũng phối hợp ngành viễn thông khôi phục nhanh trạm phát sóng, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.