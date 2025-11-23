Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM hỗ trợ Khánh Hòa 'nhanh nhất, hiệu quả nhất và trong điều kiện cao nhất'

Thúy Liễu
Thúy Liễu
23/11/2025 07:43 GMT+7

Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết, TP.HCM thực hiện hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhu cầu thực tế, theo tinh thần "nhanh nhất, hiệu quả nhất và trong điều kiện cao nhất của thành phố".

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, trong 2 ngày 21 và 22.11, có 7 chuyến xe chở hàng hóa cứu trợ đã lên đường hướng về tỉnh Khánh Hòa. Hàng cứu trợ đồng bào vùng lũ gồm các túi quà (nước, sữa, bánh, xúc xích, đồ hộp...), mì gói, nước sạch, gạo, áo phao...

Tổng trọng lượng hàng cứu trợ khoảng 105 tấn.

Chuyến xe chở 15 tấn hàng cứu trợ của TP.HCM chi viện tỉnh Khánh Hòa xuất phát chiều 22.11

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và người dân ủng hộ quần áo, nhu yếu phẩm để hỗ trợ vùng lũ.

Nhờ sự ủng hộ, sẻ chia của người dân TP.HCM, đến nay số lượng quần áo gửi tặng đồng bào vùng lũ lụt đã cơ bản đầy đủ. Hiện nay, TP.HCM ưu tiên tiếp nhận nhu yếu phẩm và chăn, mền ấm để kịp thời hỗ trợ bà con.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng khuyến khích ủng hộ các vật dụng phục vụ sinh hoạt tạm thời sau lũ như dép, tất, khăn mặt, xà phòng, bột giặt, dung dịch vệ sinh môi trường, khẩu trang, dầu và một số loại thuốc thông thường theo hướng dẫn ngành y tế.

Người dân lưu ý, không gửi các nhóm hàng hóa tươi, sống (trái cây, bánh mì, các loại bánh tự làm, thực phẩm dễ hư hỏng…) do giao thông tại vùng lũ hiện đang rất khó khăn. Đồng thời đề nghị các đơn vị, cá nhân kiểm tra kỹ hạn sử dụng của sản phẩm trước khi gửi.

Toàn bộ hàng hóa sẽ được MTTQ Việt Nam TP.HCM và các đơn vị phối hợp kiểm tra, phân loại, đóng gói theo đúng chủng loại, kích cỡ trước khi gửi đến các địa phương bị thiệt hại, bảo đảm hỗ trợ đúng nơi, đúng người, đúng nhu cầu.

TP.HCM hỗ trợ Khánh Hòa 'nhanh nhất, hiệu quả nhất và trong điều kiện cao nhất'- Ảnh 1.
TP.HCM hỗ trợ Khánh Hòa 'nhanh nhất, hiệu quả nhất và trong điều kiện cao nhất'- Ảnh 2.
TP.HCM hỗ trợ Khánh Hòa 'nhanh nhất, hiệu quả nhất và trong điều kiện cao nhất'- Ảnh 3.
TP.HCM hỗ trợ Khánh Hòa 'nhanh nhất, hiệu quả nhất và trong điều kiện cao nhất'- Ảnh 4.
TP.HCM hỗ trợ Khánh Hòa 'nhanh nhất, hiệu quả nhất và trong điều kiện cao nhất'- Ảnh 5.

Cán bộ MTTQ TP.HCM và các hội trực thuộc gấp rút phân loại hàng hóa được người dân quyên góp tại các điểm tiếp nhận

ẢNH: MTTQ TP.HCM

TP.HCM hỗ trợ tổng lực cho tỉnh Khánh Hòa

Cũng trong chiều 22.11, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và các sở ngành, đơn vị tham gia khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Chia sẻ với những mất mát, thiệt hại do mưa lũ gây ra, ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định TP.HCM đang huy động tổng lực, toàn tâm toàn ý chung sức hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai. Nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là cứu trợ bà con vùng lũ với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết, đồng thời bảo đảm tuyệt đối không để người dân đói, rét.

Về phía TP.HCM, thành phố sẽ huy động tối đa mọi nguồn lực, hàng hóa thiết yếu, phối hợp với tỉnh Khánh Hòa tiếp cận, cứu trợ các khu vực còn bị ngập sâu, cô lập. TP.HCM cũng sử dụng thiết bị bay không người lái để vận chuyển nhu yếu phẩm đến những điểm chưa thể tiếp cận bằng đường bộ, bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu trợ và hiệu quả phân phối hàng hóa.

Ngoài 50 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa, TP.HCM còn cử 50 bác sĩ chia thành 5 điểm đến nơi người dân đang tránh lũ để khám chữa bệnh, phòng dịch và xử lý các tình huống y tế phát sinh trong bão lũ. Đội ngũ y bác sĩ sẽ túc trực ứng cứu, triển khai các giải pháp ngăn ngừa dịch bệnh và thảm họa liên quan đến sức khỏe cộng đồng.

Đoàn cứu trợ TP.HCM cũng huy động 50.000 túi quà thiết yếu gồm nước uống, thực phẩm, quần áo, chăn màn; đồng thời chuẩn bị 10.000 túi thuốc gia đình để hỗ trợ người dân vùng lũ. 

Bên cạnh đó, thành phố điều động lực lượng tình nguyện tham gia vận chuyển, tiếp nhận và điều phối hàng hóa cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; triển khai các bếp ăn dã chiến với khoảng 12.000 suất ăn miễn phí mỗi ngày cho người dân và lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết, TP.HCM thực hiện hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhu cầu thực tế, theo tinh thần "nhanh nhất, hiệu quả nhất và trong điều kiện cao nhất của thành phố".

Cùng với đó, TP.HCM huy động thêm lực lượng phối hợp sửa chữa công trình, cầu đường, trường học, trạm y tế bị hư hỏng; xử lý nước ô nhiễm để sớm khôi phục điều kiện sinh hoạt sau lũ. Các đơn vị cũng phối hợp ngành viễn thông khôi phục nhanh trạm phát sóng, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Tin liên quan

TP.HCM mở thêm điểm tiếp nhận hàng cứu trợ đồng bào vùng lũ miền Trung

TP.HCM mở thêm điểm tiếp nhận hàng cứu trợ đồng bào vùng lũ miền Trung

Người dân có thể gửi hàng cứu trợ đến 3 cơ sở của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM và Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, ưu tiên nhận quần áo mới hoặc đã giặt sạch, nhu yếu phẩm còn hạn sử dụng và các mặt hàng thiết yếu.

TP.HCM xuyên đêm tiếp nhận khẩn cấp hàng cứu trợ đồng bào vùng lũ miền Trung

Khám phá thêm chủ đề

hàng cứu trợ TP.HCM nghĩa tình CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO MTTQ TP.HCM Nguyễn Phước Lộc Cứu trợ người dân MTTQ Việt Nam vùng lũ Khánh Hòa Nhu yếu phẩm TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận