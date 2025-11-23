Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Nước sạch cạn kiệt ở Đắk Lắk: Người Đông Hòa hứng từng giọt mưa quý như vàng

Hữu Tú
Hữu Tú
23/11/2025 17:10 GMT+7

Nước lũ rút để lại bùn non và tình cảnh thiếu nước sạch nghiêm trọng ở phường Đông Hòa, Phú Yên cũ (Đắk Lắk). Người dân phải hứng từng chậu nước mưa để nấu ăn, giặt giũ...

Nước sạch 'quý hơn vàng' trong mùa lũ

Nước lũ rút, người dân ở phường Đông Hòa tất tả đi dọn bùn non, rác thải bủa vây, thiếu thốn nước sạch. Ngoài việc dọn dẹp nhà cửa, người dân còn chờ trông các đoàn thiện nguyện, hỗ trợ nhu yếu phẩm.

Nước sạch cạn kiệt ở Đắk Lắk: Người Đông Hòa hứng từng giọt mưa quý như vàng- Ảnh 1.

Nhiều khu vực ở phường Đông Hòa vẫn bị ngập sau

ẢNH: HỮU TÚ

Bà Nguyễn Thị Lý (73 tuổi) cho biết, từ nhỏ đến lớn, bà chưa thấy trận lũ nào to như vậy. Căn nhà bị nước nhấn chìm, đồ đạc hầu như đã hư hỏng hết.

Bà Lý kể lại, ngày nước lũ dâng cao, bà được di dời đến chỗ an toàn, tuy nhiên vẫn còn con cháu ở lại khiến bà rất lo lắng.

Nước sạch cạn kiệt ở Đắk Lắk: Người Đông Hòa hứng từng giọt mưa quý như vàng- Ảnh 2.

Bà Lý mệt nhoài sau nhiều ngày dọn lũ

ẢNH: HỮU TÚ

Bà Lý dẫn chúng tôi ra phía sau nhà để nhìn thấy đồ đạc bị nước lũ gây hư hại. Bà chỉ tay vào những chậu nước và nói: "Sau mưa lũ, nước sạch hiện chưa có. Gia đình chúng tôi phải hứng nước mưa để sinh hoạt. Giờ thì nước mưa còn quý hơn vàng".

Nước sạch cạn kiệt ở Đắk Lắk: Người Đông Hòa hứng từng giọt mưa quý như vàng- Ảnh 3.

Người dân sử dụng xô chậu để hứng nước mưa

ẢNH: HỮU TÚ

Các sinh hoạt trong gia đình bà Lý đều phụ thuộc vào số lượng nước mưa đã hứng được. Quần áo đã ướt, bún non bám đầy khiến gia đình bà sinh hoạt trở nên vất vả hơn.

Dùng nước mưa để nấu ăn

Chị Nguyễn Thị Hóa (43 tuổi) cho hay, trong tình huống mưa lũ, mì gói có thể dự trữ, nhưng nước sạch thì không. Việc thiếu nước sạch khiến công tác dọn dẹp của gia đình chị càng thêm khó khăn.

Nước sạch cạn kiệt ở Đắk Lắk: Người Đông Hòa hứng từng giọt mưa quý như vàng- Ảnh 4.

Người dân dọn dẹp bùn non sau khi nước lũ rút

ẢNH: HỮU TÚ

"Áo quần bẩn sẽ dùng nước mưa giặt tạm. Gia đình phải tìm đủ cách để bảo toàn tính mạng. Bây giờ, may mắn còn sống sót, thì lại phải tìm cách có nước sạch để sống tiếp", chị Hóa bày tỏ.

Nước sạch cạn kiệt ở Đắk Lắk: Người Đông Hòa hứng từng giọt mưa quý như vàng- Ảnh 5.

Người dân xin nhu yếu phẩm

ẢNH: HỮU TÚ

Chị Hóa cho biết thêm, nước mưa sẽ dùng để giặt giũ, nấu ăn, còn nước uống phải chờ đợi, phụ thuộc vào các đoàn cứu trợ.

Người dân ở khu vực này, mỗi nhà đều tận dụng tối đa xô chậu hứng nước mưa để sinh hoạt. Đối với họ đang cần thiết nhất là nước sạch và đồ ăn.

Nước sạch cạn kiệt ở Đắk Lắk: Người Đông Hòa hứng từng giọt mưa quý như vàng- Ảnh 6.

Rác thải bủa vây khu dân cư phường Đông Hòa sau mưa lũ

ẢNH: HỮU TÚ

Sau trận lũ, các con hẻm nhộn nhịp cảnh người dân tất bật quét dọn bùn non, thu gom rác thải. Mỗi lần có xe cứu trợ đi qua, họ lại đi theo để xin nhu yếu phẩm, dù chỉ là một chai nước lọc...

Tin liên quan

Cứu trợ rốn lũ Hòa Thịnh hôm nay: Có người chỉ xin thêm cái quần

Cứu trợ rốn lũ Hòa Thịnh hôm nay: Có người chỉ xin thêm cái quần

Hôm nay 23.11, nhiều đoàn cứu trợ tiếp tục tiến về xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) tặng cho bà con nhu yếu phẩm. Chật kín người dân nhận những cái quần, cái áo, mì tôm, sữa, có người chia sẻ điều xúc động.

Thắt lòng chứng kiến thi thể ông bà cụ ở Hòa Xuân trong trận lũ lịch sử

Những bàn thờ mới lập ở rốn lũ Hòa Thịnh: Nước mắt lăn dài giữa nỗi đau khôn nguôi

Khám phá thêm chủ đề

nước sạch nước mưa người dân Cứu trợ Đông Hòa Đắk Lắk rác thải
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận