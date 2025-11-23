Nước sạch cạn kiệt ở Đắk Lắk: Người Đông Hòa hứng từng giọt mưa quý như vàng

Nước sạch 'quý hơn vàng' trong mùa lũ

Nước lũ rút, người dân ở phường Đông Hòa tất tả đi dọn bùn non, rác thải bủa vây, thiếu thốn nước sạch. Ngoài việc dọn dẹp nhà cửa, người dân còn chờ trông các đoàn thiện nguyện, hỗ trợ nhu yếu phẩm.

Nhiều khu vực ở phường Đông Hòa vẫn bị ngập sau ẢNH: HỮU TÚ

Bà Nguyễn Thị Lý (73 tuổi) cho biết, từ nhỏ đến lớn, bà chưa thấy trận lũ nào to như vậy. Căn nhà bị nước nhấn chìm, đồ đạc hầu như đã hư hỏng hết.

Bà Lý kể lại, ngày nước lũ dâng cao, bà được di dời đến chỗ an toàn, tuy nhiên vẫn còn con cháu ở lại khiến bà rất lo lắng.

Bà Lý mệt nhoài sau nhiều ngày dọn lũ ẢNH: HỮU TÚ

Bà Lý dẫn chúng tôi ra phía sau nhà để nhìn thấy đồ đạc bị nước lũ gây hư hại. Bà chỉ tay vào những chậu nước và nói: "Sau mưa lũ, nước sạch hiện chưa có. Gia đình chúng tôi phải hứng nước mưa để sinh hoạt. Giờ thì nước mưa còn quý hơn vàng".

Người dân sử dụng xô chậu để hứng nước mưa ẢNH: HỮU TÚ

Các sinh hoạt trong gia đình bà Lý đều phụ thuộc vào số lượng nước mưa đã hứng được. Quần áo đã ướt, bún non bám đầy khiến gia đình bà sinh hoạt trở nên vất vả hơn.

Dùng nước mưa để nấu ăn

Chị Nguyễn Thị Hóa (43 tuổi) cho hay, trong tình huống mưa lũ, mì gói có thể dự trữ, nhưng nước sạch thì không. Việc thiếu nước sạch khiến công tác dọn dẹp của gia đình chị càng thêm khó khăn.

Người dân dọn dẹp bùn non sau khi nước lũ rút ẢNH: HỮU TÚ

"Áo quần bẩn sẽ dùng nước mưa giặt tạm. Gia đình phải tìm đủ cách để bảo toàn tính mạng. Bây giờ, may mắn còn sống sót, thì lại phải tìm cách có nước sạch để sống tiếp", chị Hóa bày tỏ.

Người dân xin nhu yếu phẩm ẢNH: HỮU TÚ

Chị Hóa cho biết thêm, nước mưa sẽ dùng để giặt giũ, nấu ăn, còn nước uống phải chờ đợi, phụ thuộc vào các đoàn cứu trợ.

Người dân ở khu vực này, mỗi nhà đều tận dụng tối đa xô chậu hứng nước mưa để sinh hoạt. Đối với họ đang cần thiết nhất là nước sạch và đồ ăn.

Rác thải bủa vây khu dân cư phường Đông Hòa sau mưa lũ ẢNH: HỮU TÚ

Sau trận lũ, các con hẻm nhộn nhịp cảnh người dân tất bật quét dọn bùn non, thu gom rác thải. Mỗi lần có xe cứu trợ đi qua, họ lại đi theo để xin nhu yếu phẩm, dù chỉ là một chai nước lọc...