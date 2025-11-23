Thắt lòng chứng kiến thi thể ông bà cụ ở Hòa Xuân trong trận lũ lịch sử

Trưa 23.11, khi đang triển khai công tác cứu trợ, trao nhu yếu phẩm tại xã Hòa Xuân, đoàn của CLB Gieo hạt Từ bi Đà Nẵng đã nhận được tin dữ.
Có 2 nạn nhân tử vong vì lũ lụt. Thi thể họ đang kẹt lại, chưa thể đưa ra ngoài. Không chần chừ, đoàn phối hợp lực lượng ca nô 74 Quảng Trị khẩn trương lên đường.
"Dù con đường vào hiện trường ngập sâu, bị cô lập và di chuyển khó khăn, nhưng ý nghĩ phải đưa được hai nạn nhân ra khỏi dòng nước lạnh lẽo thôi thúc tất cả chúng tôi hành động", một thành viên trong đoàn cứu hộ chia sẻ.
Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, đoàn có mặt tại thôn Thạch Tuân 1. Tại đây, các lực lượng cứu hộ khác cùng chính quyền địa phương đã có mặt.
2 nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Quang Thanh (85 tuổi) và vợ là bà Lê Thị Thanh (76 tuổi), sống trong căn nhà cấp 4 bị lũ xé tan, tại thôn Thạch Tuân 1, xã Hòa Xuân.
Bà Nguyễn Thị Út (49 tuổi), con gái của đôi vợ chồng này giàn giụa nước mắt kể: "2 giờ, ngày 19.11 tôi vẫn gọi được cha. Ông nói nước cạn. Nhưng đến khoảng 4 giờ 30 thì không gọi được nữa. Tôi biết cha đi rồi. Con cháu có gọi: Dì ơi, ông bà ngoại chết rồi mà nước lớn không ai vô được".
Trong khoảnh khắc đau thương ấy, một nhân vật đặc biệt đã đứng ra đảm nhiệm công tác quan trọng và nhạy cảm nhất.
Đó là sư thầy Thích Pháp Minh quen thuộc trong giới cứu hộ với biệt danh "Sư phụ thai nhi". Ông là trưởng nhóm của CLB Gieo hạt từ bi Đà Nẵng.
Với kinh nghiệm nhiều năm trong công tác cứu nạn và trục vớt người, sư thầy đảm nhiệm các bước khâm liệm sơ bộ. Nhanh chóng tìm kiếm quan tài và cùng mọi người đưa hai nạn nhân ra ngoài.
Hình ảnh thiêng liêng nhưng đau lòng lúc này là 2 thi thể ông bà, cùng 2 di ảnh của họ được đưa ra khỏi vùng lũ, lênh đênh trên mặt nước lạnh lẽo...
