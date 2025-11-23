Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Thắt lòng chứng kiến thi thể ông bà cụ ở Hòa Xuân trong trận lũ lịch sử

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
23/11/2025 15:55 GMT+7

Trận lũ lịch sử để lại những tang thương trên mảnh đất miền Trung. Câu chuyện thương tâm về đôi vợ chồng già ở xã Hòa Xuân, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) tử vong vì lũ khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Trưa 23.11, khi đang triển khai công tác cứu trợ, trao nhu yếu phẩm tại xã Hòa Xuân, đoàn của CLB Gieo hạt Từ bi Đà Nẵng đã nhận được tin dữ.

Có 2 nạn nhân tử vong vì lũ lụt. Thi thể họ đang kẹt lại, chưa thể đưa ra ngoài. Không chần chừ, đoàn phối hợp lực lượng ca nô 74 Quảng Trị khẩn trương lên đường.

"Dù con đường vào hiện trường ngập sâu, bị cô lập và di chuyển khó khăn, nhưng ý nghĩ phải đưa được hai nạn nhân ra khỏi dòng nước lạnh lẽo thôi thúc tất cả chúng tôi hành động", một thành viên trong đoàn cứu hộ chia sẻ.

Thắt lòng chứng kiến thi thể ông bà cụ ở Hòa Xuân trong trận lũ lịch sử- Ảnh 1.

Nghe tin dữ, đoàn của CLB Gieo hạt Từ bi Đà Nẵng vượt lũ lên đường

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Thắt lòng chứng kiến thi thể ông bà cụ ở Hòa Xuân trong trận lũ lịch sử- Ảnh 2.

Sư thầy Thích Pháp Minh cùng đội cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Tiếp cận 'rốn lũ' Hòa Xuân: Biển nước mênh mông, nhiều thôn vẫn bị cô lập

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, đoàn có mặt tại thôn Thạch Tuân 1. Tại đây, các lực lượng cứu hộ khác cùng chính quyền địa phương đã có mặt. 

2 nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Quang Thanh (85 tuổi) và vợ là bà Lê Thị Thanh (76 tuổi), sống trong căn nhà cấp 4 bị lũ xé tan, tại thôn Thạch Tuân 1, xã Hòa Xuân.

Bà Nguyễn Thị Út (49 tuổi), con gái của đôi vợ chồng này giàn giụa nước mắt kể: "2 giờ, ngày 19.11 tôi vẫn gọi được cha. Ông nói nước cạn. Nhưng đến khoảng 4 giờ 30 thì không gọi được nữa. Tôi biết cha đi rồi. Con cháu có gọi: Dì ơi, ông bà ngoại chết rồi mà nước lớn không ai vô được".

Thắt lòng chứng kiến thi thể ông bà cụ ở Hòa Xuân trong trận lũ lịch sử- Ảnh 3.

Căn nhà của 2 ông bà cụ xơ xác sau cơn lũ

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Thắt lòng chứng kiến thi thể ông bà cụ ở Hòa Xuân trong trận lũ lịch sử- Ảnh 4.

Đoàn bắt đầu đưa 2 quan tài ra ngoài

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Trong khoảnh khắc đau thương ấy, một nhân vật đặc biệt đã đứng ra đảm nhiệm công tác quan trọng và nhạy cảm nhất.

Đó là sư thầy Thích Pháp Minh quen thuộc trong giới cứu hộ với biệt danh "Sư phụ thai nhi". Ông là trưởng nhóm của CLB Gieo hạt từ bi Đà Nẵng. 

Với kinh nghiệm nhiều năm trong công tác cứu nạn và trục vớt người, sư thầy đảm nhiệm các bước khâm liệm sơ bộ. Nhanh chóng tìm kiếm quan tài và cùng mọi người đưa hai nạn nhân ra ngoài.

Thắt lòng chứng kiến thi thể ông bà cụ ở Hòa Xuân trong trận lũ lịch sử- Ảnh 5.

Thi thể sẽ được đưa ra ngoài khu vực khô ráo để lo hậu sự

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Thắt lòng chứng kiến thi thể ông bà cụ ở Hòa Xuân trong trận lũ lịch sử- Ảnh 6.

Người thân của ông bà xúc động khi được giúp đỡ

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Thắt lòng chứng kiến thi thể ông bà cụ ở Hòa Xuân trong trận lũ lịch sử- Ảnh 7.

Di ảnh của ông bà lênh đênh trên nước lũ

Ảnh: Lê Hoài Nhân

Hình ảnh thiêng liêng nhưng đau lòng lúc này là 2 thi thể ông bà, cùng 2 di ảnh của họ được đưa ra khỏi vùng lũ, lênh đênh trên mặt nước lạnh lẽo...

Thiệt hại mưa lũ miền Trung tăng lên hơn 9.000 tỉ, 102 người chết và mất tích

