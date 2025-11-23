Cụ bà ở Đắk Lắk từ chối quà cứu trợ, nói câu khiến nhiều người rơi nước mắt

Ngày 22.11, hàng dài ô tô tải chở hàng tấn đồ cứu hộ, cứu trợ từ khắp mọi miền đất nước hướng về tâm lũ xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Hàng dài người dân mừng rỡ nhận quà cứu trợ giữa trời mưa và có những câu chuyện gây xúc động…
Ghi nhận của Thanh Niên chiều tối 22.11 ở đoạn đường ĐH 75 hướng về tâm lũ xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ), nhiều đoàn xe cứu trợ mang theo cơm, nhu yếu phẩm thiết yếu như mì gói, sữa… trao cho bà con đang chịu ảnh hưởng của trận lũ lịch sử. Người dân xếp hàng dài giữa cơn mưa rả rích mừng rỡ nhận những phần quà…
