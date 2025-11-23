Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Cụ bà ở Đắk Lắk từ chối quà cứu trợ, nói câu khiến nhiều người rơi nước mắt

Cao An Biên - Phạm Hữu - Huy Đạt
23/11/2025 05:30 GMT+7

Ngày 22.11, hàng dài ô tô tải chở hàng tấn đồ cứu hộ, cứu trợ từ khắp mọi miền đất nước hướng về tâm lũ xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Hàng dài người dân mừng rỡ nhận quà cứu trợ giữa trời mưa và có những câu chuyện gây xúc động…

Ghi nhận của Thanh Niên chiều tối 22.11 ở đoạn đường ĐH 75 hướng về tâm lũ xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ), nhiều đoàn xe cứu trợ mang theo cơm, nhu yếu phẩm thiết yếu như mì gói, sữa… trao cho bà con đang chịu ảnh hưởng của trận lũ lịch sử. Người dân xếp hàng dài giữa cơn mưa rả rích mừng rỡ nhận những phần quà…

Cụ bà ở vùng lũ Đắk Lắk quyết không nhận đồ cứu trợ: Lý do xúc động - Ảnh 1.

Lũ dần rút ở tâm lũ Hòa Thịnh, dưới cơn mưa rả rích, người dân mừng rỡ nhận hàng cứu trợ từ các hội nhóm thiện nguyện, chính quyền địa phương chiều tối 22.11

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cụ bà ở vùng lũ Đắk Lắk quyết không nhận đồ cứu trợ: Lý do xúc động - Ảnh 2.

Với nhiều người, những hộp cơm, những phần mì gói, hộp sữa... rất cần thiết trong lúc này. "Mừng lắm! Nhớ tới những ngày ngồi nóc nhà không có đồ ăn, mới thấy quý và trân trọng những gói mì thế này. Giờ nước rút, không điện, nước, quán ăn, có những phần ăn như vậy với người dân chúng tôi là quý lắm. Xin cảm ơn chính quyền địa phương, những người giúp đỡ trên khắp mọi miền", bà Nhung, một người vừa nhận được quà mừng rỡ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cụ bà ở vùng lũ Đắk Lắk quyết không nhận đồ cứu trợ: Lý do xúc động - Ảnh 3.

Người phụ nữ vẫn nhận cơm xong liền mở ra ăn trong mưa

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cụ bà ở vùng lũ Đắk Lắk quyết không nhận đồ cứu trợ: Lý do xúc động - Ảnh 4.

Bà Thìn (70 tuổi) nhìn những người xếp hàng dài tới nhận cơm xúc động. Khi được một nhóm thiện nguyện hỏi: "Cô có lấy cơm không cô?", bà lắc đầu nói: "Không! Cô không lấy! Nhà cô ngập nhẹ, để phần cho người cần hơn cô". Kể với phóng viên, bà cho biết nhà mình ở khu vực chợ Phú Nhiêu (Đắk Lắk), nước lũ chỉ dâng qua tới gối nên không ảnh hưởng nặng. Đó là lý do bà không nhận quà

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cụ bà ở vùng lũ Đắk Lắk quyết không nhận đồ cứu trợ: Lý do xúc động - Ảnh 5.

Cụ bà ở vùng lũ Đắk Lắk quyết không nhận đồ cứu trợ: Lý do xúc động - Ảnh 6.

Những chuyến xe từ khắp mọi miền đổ về tâm lũ ở Đắk Lắk ngày 22.11

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cụ bà ở vùng lũ Đắk Lắk quyết không nhận đồ cứu trợ: Lý do xúc động - Ảnh 7.

Cụ bà ở vùng lũ Đắk Lắk quyết không nhận đồ cứu trợ: Lý do xúc động - Ảnh 8.

Lũ rút, người dân bắt đầu tái thiết lại cuộc sống

ẢNH: CAO AN BIÊN

 

Tin liên quan

Nước rút ở rốn lũ Hòa Thịnh: Những chiếc quan tài trước cửa, 'xót xa không gì bằng'

Nước rút ở rốn lũ Hòa Thịnh: Những chiếc quan tài trước cửa, 'xót xa không gì bằng'

Trưa nay, rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) nước dần rút. Một chiếc quan tài đặt trước căn nhà hiu quạnh ở thôn Mỹ Hòa khiến nhiều người xót xa: 'Trận lũ này mất mát quá lớn!'.

Rốn lũ xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk nhìn từ trên cao: Nước mênh mông, rút chậm

PV Thanh Niên hỗ trợ đưa quan tài vượt lũ lo hậu sự người mất

Khám phá thêm chủ đề

Đắk Lắk lũ Đắk Lắk tình hình lũ ở Phú Yên Phú Yên quà cứu trợ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận