Cụ bà ở Đắk Lắk từ chối quà cứu trợ, nói câu khiến nhiều người rơi nước mắt

Bà Thìn (70 tuổi) nhìn những người xếp hàng dài tới nhận cơm xúc động. Khi được một nhóm thiện nguyện hỏi: "Cô có lấy cơm không cô?", bà lắc đầu nói: "Không! Cô không lấy! Nhà cô ngập nhẹ, để phần cho người cần hơn cô". Kể với phóng viên, bà cho biết nhà mình ở khu vực chợ Phú Nhiêu (Đắk Lắk), nước lũ chỉ dâng qua tới gối nên không ảnh hưởng nặng. Đó là lý do bà không nhận quà