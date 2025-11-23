Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Cứu trợ rốn lũ Hòa Thịnh hôm nay: Có người chỉ xin thêm cái quần

Cao An Biên - Huy Đạt - Phạm Hữu
23/11/2025 16:31 GMT+7

Hôm nay 23.11, nhiều đoàn cứu trợ tiếp tục tiến về xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) tặng cho bà con nhu yếu phẩm. Chật kín người dân nhận những cái quần, cái áo, mì tôm, sữa, có người chia sẻ điều xúc động.

Ghi nhận của Thanh Niên hôm nay 23.11 tại xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ), nhiều xe chở hàng chục tấn nhu yếu phẩm đã có mặt để phân phát cho bà con ở các thôn, từ quần áo, mì gói đến gạo, sữa, bánh ngọt… 

Nhiều người dân xếp hàng dài nhận hàng cứu trợ, xúc động khi nhận được sự quan tâm của đồng bào từ khắp mọi miền.

Ông Lê Văn Thanh (61 tuổi) xúc động chia sẻ rằng một gói mì được nhận trong lúc khó khăn này cũng cảm thấy rất quý. 

Gia đình có 4 người, ông mừng rỡ khi nhận những nhu yếu phẩm dùng trong hôm nay và những ngày tới. 

"Tôi cũng nhận dùm những người quen nữa. Thực sự không còn lời nào để nói, tôi thực sự rất biết ơn bà con đã không ngại đường xa chở hàng đến đây giúp đỡ chúng tôi", ông bày tỏ

Cứu trợ rốn lũ Hòa Thịnh hôm nay: Có người chỉ xin thêm cái quần- Ảnh 1.

Đông người dân ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh nóng lòng nhận những phần nhu yếu phẩm từ một đoàn cứu trợ đi từ Cam Ranh (Khánh Hòa) đến

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cứu trợ rốn lũ Hòa Thịnh hôm nay: Có người chỉ xin thêm cái quần- Ảnh 2.

Những ngày qua, nhiều chuyến xe chở nhu yếu phẩm từ mọi miền Tổ quốc đến tiếp sức bà con Đắk Lắk (Phú Yên cũ) vượt qua những ngày khó khăn

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cứu trợ rốn lũ Hòa Thịnh hôm nay: Có người chỉ xin thêm cái quần- Ảnh 3.

Mì gói, nước uống, sữa, quần áo... là nhu yếu phẩm bà con cần lúc này khi khu vực xã Hòa Thịnh vẫn chưa có điện nước

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cứu trợ rốn lũ Hòa Thịnh hôm nay: Có người chỉ xin thêm cái quần- Ảnh 4.

Đại diện nhóm hỗ trợ đi từ Cam Ranh vào xã Hòa Thịnh tặng nhu yếu phẩm cho bà con ở đây chia sẻ chuyến xe chở hơn 20 tấn hàng hóa, nỗ lực phân phát cho bà con sớm nhất có thể

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cứu trợ rốn lũ Hòa Thịnh hôm nay: Có người chỉ xin thêm cái quần- Ảnh 5.

"Biển người" đông đúc chờ nhận hàng cứu trợ. "Ai cũng có phần!", một thành viên trong đoàn nói với hàng dài người chờ nhận

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cứu trợ rốn lũ Hòa Thịnh hôm nay: Có người chỉ xin thêm cái quần- Ảnh 6.

Ông Lê Văn Thanh (61 tuổi) xúc động chia sẻ rằng một gói mì được nhận trong lúc khó khăn này cũng cảm thấy rất quý

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cứu trợ rốn lũ Hòa Thịnh hôm nay: Có người chỉ xin thêm cái quần- Ảnh 7.

Cứu trợ rốn lũ Hòa Thịnh hôm nay: Có người chỉ xin thêm cái quần- Ảnh 8.

Hạnh phúc khi nhận được những phần quà "quý như vàng" lúc này

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cứu trợ rốn lũ Hòa Thịnh hôm nay: Có người chỉ xin thêm cái quần- Ảnh 9.

Nhiều người nhận những phần quần áo cứu trợ. Có người chỉ xin thêm một cái quần, vì quần áo ở nhà đang ướt hết. Nghĩa tình ở rốn lũ Hòa Thịnh, ở mảnh đất Đắk Lắk (Phú Yên cũ) cứ thế nối dài

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tin liên quan

Những bàn thờ mới lập ở rốn lũ Hòa Thịnh: Nước mắt lăn dài giữa nỗi đau khôn nguôi

Những bàn thờ mới lập ở rốn lũ Hòa Thịnh: Nước mắt lăn dài giữa nỗi đau khôn nguôi

Ở rốn lũ Hòa Thịnh ở Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hôm nay, bàn thờ mới lập trong những căn nhà còn tan hoang sau trận lũ lịch sử là nỗi đau thấu trời không lời nào diễn tả được.

Cụ bà ở Đắk Lắk từ chối quà cứu trợ, nói câu khiến nhiều người rơi nước mắt

Quan tài vượt lũ vào đến cửa: Con gái nghẹn ngào 'không còn bộ đồ khô cho mẹ'

Khám phá thêm chủ đề

Hòa Thịnh cứu trợ bà con vùng lũ cứu trợ vùng lũ Phú Yên tình hình lũ miền trung Đắk Lắk Nhu yếu phẩm xúc động người dân Cứu trợ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận