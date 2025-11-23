Cứu trợ rốn lũ Hòa Thịnh hôm nay: Có người chỉ xin thêm cái quần

Ghi nhận của Thanh Niên hôm nay 23.11 tại xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ), nhiều xe chở hàng chục tấn nhu yếu phẩm đã có mặt để phân phát cho bà con ở các thôn, từ quần áo, mì gói đến gạo, sữa, bánh ngọt…

Nhiều người dân xếp hàng dài nhận hàng cứu trợ, xúc động khi nhận được sự quan tâm của đồng bào từ khắp mọi miền.

Ông Lê Văn Thanh (61 tuổi) xúc động chia sẻ rằng một gói mì được nhận trong lúc khó khăn này cũng cảm thấy rất quý.

Gia đình có 4 người, ông mừng rỡ khi nhận những nhu yếu phẩm dùng trong hôm nay và những ngày tới.

"Tôi cũng nhận dùm những người quen nữa. Thực sự không còn lời nào để nói, tôi thực sự rất biết ơn bà con đã không ngại đường xa chở hàng đến đây giúp đỡ chúng tôi", ông bày tỏ

Đông người dân ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh nóng lòng nhận những phần nhu yếu phẩm từ một đoàn cứu trợ đi từ Cam Ranh (Khánh Hòa) đến ẢNH: CAO AN BIÊN

Những ngày qua, nhiều chuyến xe chở nhu yếu phẩm từ mọi miền Tổ quốc đến tiếp sức bà con Đắk Lắk (Phú Yên cũ) vượt qua những ngày khó khăn ẢNH: CAO AN BIÊN

Mì gói, nước uống, sữa, quần áo... là nhu yếu phẩm bà con cần lúc này khi khu vực xã Hòa Thịnh vẫn chưa có điện nước ẢNH: CAO AN BIÊN

Đại diện nhóm hỗ trợ đi từ Cam Ranh vào xã Hòa Thịnh tặng nhu yếu phẩm cho bà con ở đây chia sẻ chuyến xe chở hơn 20 tấn hàng hóa, nỗ lực phân phát cho bà con sớm nhất có thể ẢNH: CAO AN BIÊN

"Biển người" đông đúc chờ nhận hàng cứu trợ. "Ai cũng có phần!", một thành viên trong đoàn nói với hàng dài người chờ nhận ẢNH: CAO AN BIÊN

Hạnh phúc khi nhận được những phần quà "quý như vàng" lúc này ẢNH: CAO AN BIÊN