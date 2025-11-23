Cứu trợ rốn lũ Hòa Thịnh hôm nay: Có người chỉ xin thêm cái quần

Hôm nay 23.11, nhiều đoàn cứu trợ tiếp tục tiến về xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) tặng cho bà con nhu yếu phẩm. Chật kín người dân nhận những cái quần, cái áo, mì tôm, sữa, có người chia sẻ điều xúc động.
Ghi nhận của Thanh Niên hôm nay 23.11 tại xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ), nhiều xe chở hàng chục tấn nhu yếu phẩm đã có mặt để phân phát cho bà con ở các thôn, từ quần áo, mì gói đến gạo, sữa, bánh ngọt…
Nhiều người dân xếp hàng dài nhận hàng cứu trợ, xúc động khi nhận được sự quan tâm của đồng bào từ khắp mọi miền.
Ông Lê Văn Thanh (61 tuổi) xúc động chia sẻ rằng một gói mì được nhận trong lúc khó khăn này cũng cảm thấy rất quý.
Gia đình có 4 người, ông mừng rỡ khi nhận những nhu yếu phẩm dùng trong hôm nay và những ngày tới.
"Tôi cũng nhận dùm những người quen nữa. Thực sự không còn lời nào để nói, tôi thực sự rất biết ơn bà con đã không ngại đường xa chở hàng đến đây giúp đỡ chúng tôi", ông bày tỏ
